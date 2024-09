Volley Mercato: Zaytsev giocherà a Monza

MONZA- Un’ estate sulle spiagge in coppia con Lupo per dimostrare di essere un Campione anche nel beach volley. Una nuova avventura che ha portato Ivan Zaytsev a conquistare il titolo italiano, lasciando presagire un futuro importante nella disciplina con l'obiettivo Los Angeles 2028. Ma lo Zar lo aveva annunciato nel momento stesso che aveva ufficializzato il suo ritorno all’attività outdoor, qualora se fosse capitata l’occasione giusta non avrebbe rinunciato a tornare a giocare in un club.