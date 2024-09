Volley Mercato: Jacopo Larizza giocherà a Milano

MILANO- Arriva nella settimana che precede l’avvio della stagione 2024/2025 di SuperLega Credem Banca l’ultimo acquisto di Allianz Milano. Il presidente di Allianz Milano, Lucio Fusaro, ha voluto fare un regalo ai tanti tifosi della squadra di coach Roberto Piazza. Si tratta del centrale marchigiano Jacopo Larizza, nell’ultima stagione alla Cucine Lube Civitanova, squadra con cui aveva vinto nel 2021 Scudetto e Coppa Italia nel 2021. Larizza completa un quartetto di centrali che ha pochi paragoni in Italia e in Europa, ovvero il capitano Matteo Piano, Edoardo Caneschi, Jordan Schnitzer e appunto Jacopo Larizza. In virtù del regolamento, essendo stato Larizza tesserato dopo la chiusura del Volley Mercato, potrà essere schierato dalla quarta giornata di SuperLega Credem Banca, ovvero dal sempre atteso derby esterno contro la Mint Vero Volley Monza.