Superlega al via: domani l'anticipo Civitanova-Padova

ROMA- Al via nel fine settimana l’80° campionato di SuperLega Credem Banca, torneo che quest’anno beneficerà di una copertura mediatica ancora più importante grazie alle due dirette Rai, alla novità dei due match per turno proposti sulla piattaforma DAZN e alla consueta trasmissione di tutti i match in live streaming su VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Cucine Lube Civitanova - Sonepar Padova-

Il battesimo della Regular Season è atteso all’Eurosuole Forum. Domani, sabato 28 settembre, alle 20.30, la rivoluzionata Cucine Lube Civitanova e la pimpante Sonepar Padova si troveranno sotto rete con diretta Rai Sport per il primo confronto ufficiale del torneo dopo i tre incroci dell’ultima annata sportiva, chiusi in modo netto: due vittorie per 3-0 della Lube in Regular Season, successo casalingo con il massimo scarto per i patavini alla Kioene Arena nel Girone dei Play Off 5° Posto. Ben cinque gli ex nei roster. I padroni di casa, ai blocchi di partenza con Giampaolo Medei alle redini e 8 new entry, non avranno Alex Nikolov, in ripresa dopo l’intervento alla schiena, mentre si spera in un recupero di Barthelemy Chinenyeze, assente negli ultimi test. Disponibile solo dal 4° turno Marko Podrascanin, ultimo acquisto. Tra i ragazzi di Jacopo Cuttini è in forse Mattia Orioli, brillante nel finale di preseason. Ci sarà l’opposto Tommaso Stefani in fase di recupero. Padova è reduce dal Torneo di Maribor, dove ha mostrato verve in attacco, grazie a Marko Sedlacek, e si è disimpegnata bene nelle fasi di cambio palla.



PRECEDENTI: 56 (48 successi Cucine Lube Civitanova, 8 successi Sonepar Padova)

EX: Fabio Balaso a Padova nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Mattia Bottolo a Padova nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Eric Loeppky a Padova nel 2021/22; Santiago Orduna a Padova nel 2013/14, 2014/15, 2015/16; Marco Falaschi a Lube nel 2020/21.

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova): « Il debutto ufficiale da capitano tra le mura amiche contro una squadra a cui sono legato come Padova è molto suggestivo per me. Lo vivo come un qualcosa di speciale e sono onorato di rappresentare questa società. Sarà una partita interessante, difficile come ogni esordio stagionale, dovremo scendere in campo con la giusta testa. Arriviamo pronti al via grazie al grande lavoro svolto, la preseason è stata ottima. Manterremo la concentrazione per centrare un buon approccio ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Ho detto ai ragazzi che iniziamo il nostro percorso in un certo modo e l’obiettivo è quello di migliorarci sempre di più lungo il cammino. Dobbiamo sviluppare molte più risorse rispetto a quelle attuali per essere competitivi e raggiungere i nostri traguardi. I giocatori sono molto ricettivi e consapevoli dell’importanza del Campionato in cui ci troviamo. Domani giocheremo contro una delle squadre di fascia alta, e sappiamo che l’inizio non sarà facile. Le prime due partite saranno complesse: dopo Civitanova, affronteremo Perugia, campione d’Italia. Non sarà semplice, ma vedo che la mentalità dei ragazzi è quella giusta ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena-

Ad aprire la maratona domenicale, al PalaBancaSport con diretta DAZN e prima battuta alle 16.00, sarà il derby emiliano. A confronto per la 20ª volta la Gas Sales Bluenergy Piacenza di Andrea Anastasi e la Valsa Group Modena di Alberto Giuliani. Il bilancio è equilibrato, con i gialli vittoriosi in 10 occasioni e sconfitti 9 volte, ma nella passata stagione sono stati i piacentini a imporsi in Regular Season e nel Girone di Play Off 5° Posto. I padroni di casa hanno rotto il ghiaccio sabato a Palazzo Wanny di Firenze, cedendo 3-1 nella Semifinale di Del Monte® Supercoppa contro Perugia. Nello stesso pomeriggio, capitan Luciano De Cecco e compagni capitolavano in quattro set a San Severino Marche nel test contro Civitanova, con Vlad Davyskiba a riposo. Il match ha evidenziato ottimi spunti dai nove metri e un buon affiatamento complessivo, ma la Valsa Group deve crescere e ha già fatto un primo passo con il successivo 2-2 contro Milano. La gara n. 100 di Giovanni Sanguinetti in Regular Season può avvicinare Jacopo Massari ai 1000 punti in carriera, già molto vicini.



PRECEDENTI: 19 (10 successi Valsa Group Modena, 9 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Uros Kovacevic a Modena nel 2012/13, 2013/14, 2014/15; Nicola Salsi a Modena nel 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2022/23; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « C’è molto interesse per una stagione che si preannuncia di alto livello come del resto è sempre stato il campionato italiano. Siamo una squadra nuova rispetto alla scorsa stagione, abbiamo cambiato otto giocatori su quattordici, abbiamo bisogno tempo, la nostra è una squadra che sta crescendo giorno dopo giorno, ne siamo consapevoli e lavoriamo tanto per farci trovare pronti nelle fasi cruciali della stagione. Ora è il momento di costruire la squadra e anche la classifica cercando di ottimizzare l’avvio portando a casa il maggior numero possibile di punti. A me interessa vedere una crescita, un gruppo che gioca per degli obiettivi. Credo di avere la squadra adatta per far divertire la gente, visto che ci sono anche tanti giovani ricchi di qualità; però generalmente mi diverto solo se arrivo fino in fondo. Divertire e divertirsi in campo. I giovani? Mettono volontà, attenzione e hanno grandissimo talento. Dovranno abituarsi a giocare ad alto livello, perché sono ragazzi che hanno bisogno di trovare la loro collocazione in SuperLega ».

José Miguel Gutierrez (Valsa Group Modena)- « Manca poco al via della Superlega, ci stiamo preparando bene e l'obiettivo è cominciare la nuova stagione con il piede giusto. Siamo carichi, non vediamo l'ora di iniziare. Piacenza? Dobbiamo partire forte e affrontarli nel miglior modo possibile ».

Gioiella Prisma Taranto - Allianz Milano-

Alle 17.00 di domenica si aprirà la stagione del PalaMazzola per la sfida tra la Gioiella Prisma Taranto di Dante Boninfante e l’Allianz Milano di Roberto Piazza, coach che nonostante le sirene di mercato dello scorso campionato è rimasto al timone dei meneghini, condotti poi al terzo posto con pass per la CEV Champions League. Quello ionico sarà un ambiente caldissimo perché, dopo l’ultima salvezza, il progetto societario ha preso quota facendo breccia sui tifosi, che hanno risposto all’appello degli abbonamenti con il record di tessere (980). Il team pugliese, al completo, è stato assemblato in grande anticipo rispetto alla chiusura del mercato. Al contrario, gli ambrosiani sono rimasti operativi fino all’ultimo e mercoledì scorso hanno annunciato l’ingaggio del centrale Jacopo Larizza, ceduto in extremis da Civitanova per l’affollamento nel reparto. Gli ospiti vantano un 7 su 7 con i tarantini, ma al debutto stagionale dovranno vedersela contro tre ex, tra cui Aimone Aletti, a caccia del block n. 500 in Regular Season. La Gioiella attende anche i 3500 punti di Filippo Lanza, ora a -8.



PRECEDENTI: 7 (7 successi Allianz Milano)

EX: Aimone Alletti a Milano nel 2015/16, 2019/20; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Marco Rizzo a Milano nel 2014/15; Jacopo Larizza a Taranto nel 2022/23

Dante Boninfante (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « L’avvio del campionato è finalmente arrivato, dopo tanti test match e allenamenti, si comincia ufficialmente. Sarà un campionato difficile per tutti, non solo per noi, perché il livello è alto e le squadre migliorano ogni anno. Il nostro obiettivo sarà sempre scendere in campo con la voglia di vincere, di provarci fino in fondo, ma naturalmente ci sono anche gli avversari, e a fine stagione tireremo le somme. La squadra è stata preparata bene, siamo cresciuti e cresceremo ancora durante l’anno, anche perché ci sono elementi con poca esperienza da titolari che hanno bisogno di un normale processo di crescita. Noi dello staff, insieme alla società e all’ambiente, dovremo essere bravi a supportarli e aiutarli, perché hanno tanta voglia di fare e tanta qualità. Milano? È una squadra di alto livello, gioca la CEV Champions League e ha un ottimo allenatore, quindi sarà una bella sfida per noi. Hanno un roster di tutto rispetto e quest’anno hanno aggiunto valore anche alle seconde linee, se così si possono chiamare: ad esempio, hanno quattro schiacciatori molto validi. Per quanto riguarda il mio esordio in SuperLega, non ci ho pensato molto, forse anche perché ci ho passato tanti anni nella categoria quando giocavo. Stare in panchina in SuperLega sarà sicuramente emozionante, ma spero che le emozioni arrivino dalle vittorie, più che dall’esordio in sé ».

Damiano Catania (Allianz Milano)- « Finalmente torniamo a giocare una partita di SuperLega Credem Banca. Inizia il campionato più bello del mondo e noi non vediamo l'ora di scendere in campo e sfruttare questa opportunità nella prima partita. Vogliamo confermare quanto di buono abbiamo fatto in preseason. Chiaramente lo stato di forma di inizio stagione non può ancora essere al top, servirà un pochino di rodaggio. Abbiamo cambiato molto e dovremo trovare l’amalgama il più presto possibile e limitare quegli errori o cali di tensione che ci possono essere all’inizio del percorso. Rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un periodo di avvicinamento al torneo un po’ diverso. Nel 2023 eravamo stati condizionati dagli infortuni. Quest’anno ci troviamo invece tutti disponibili e pronti. Domenica andiamo ad affrontare una squadra che vuole sempre dire la sua in SuperLega. Avrà grandi motivazioni giocando in casa. Quindi, noi dobbiamo cercare di restare uniti nella difficoltà, mettere tanta grinta. L’atteggiamento aggressivo dal primo punto può essere secondo me una buona chiave di lettura della partita. Con questa mentalità sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per dare la prima gioia ai nostri tifosi portando a casa la prima vittoria di questo campionato ».

Sir Susa Vim Perugia - Rana Verona-

In campo alle 17.30 al PalaBarton, con diretta Rai Sport, i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia, che domenica hanno festeggiato la sesta Del Monte® Supercoppa grazie al colpo di coda in rimonta nella maratona di Palazzo Wanny con Trento. L’ottava personale per Max Colaci, capace di raggiungere una leggenda come Samuele Paci. A ostacolare i bianconeri di Angelo Lorenzetti (uno dei tre ex scaligeri del match), che stanno già capitalizzando la new entry Yuki Ishikawa, sarà la Rana Verona di Radostin Stoytchev, squadra outsider che negli ultimi anni ha messo in seria difficoltà le big esaltandosi anche in trasferta. Nella preseason la formazione veneta ha già avuto modo di dimostrare il proprio valore. La possibilità di incontrare i Block Devils alla prima giornata, il turno meno prevedibile della stagione per antonomasia, è uno stimolo in più alla ricerca di uno scossone all’alba della nuova annata agonistica. Tra le insidie maggiori per gli ospiti le sassate di Oleh Plotnytskyi (20 punti ai 1500 in Italia) e le offensive di Roberto Russo (8 sigilli ai 1000 in Regular Season).



PRECEDENTI: 40 (33 successi Sir Susa Vim Perugia, 7 successi Rana Verona)

EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Presentare la gara contro Perugia non è tanto complicato, è la squadra che ha vinto lo Scudetto, penso che quello che le manca sia solo la Champions ma se la meritano. Ci sono giocatori di alto livello come Ishikawa e Loser, che sono quelli che si sono aggiunti agli altri già molto forti, come Semeniuk, Giannelli, Russo, Colaci. Ho visto tanta volontà nei test pre-campionato, ma adesso questo conta poco perché dobbiamo iniziare a giocare sul serio. Sarà fondamentale la gestione della testa, soprattutto quando inizi contro Perugia in un palazzetto del genere ».



Cisterna Volley - Itas Trentino-

Al canonico orario delle 18.00, con la presenza della new entry DAZN a immortalare lo spettacolo sotto rete, Cisterna Volley di Guillermo Falasca potrà beneficiare dell’esordio casalingo al palazzetto cittadino, dove domenica scorsa è andata in scena la presentazione della squadra, del settore giovanile e delle maglie 2024/25. Sulla carta l’inizio per i pontini si prospetta in salita perché, pur avendo trattenuto alcuni degli uomini più talentuosi, il team laziale dovrà vedersela con i campioni d’Europa dell’Itas Trentino, che domenica scorsa, nella Finale di Del Monte® Supercoppa contro Perugia, hanno perso al fotofinish la possibilità di iniziare l’annata con un trofeo. La gioia degli uomini di Fabio Soli per il successo in Semifinale contro Monza era stata mitigata dall’infortunio di un uomo chiave come l’opposto Kamil Rychlicki. Il giorno successivo, invece, si era riaccesa la luce con la prova di un efficace Gabi Garcia. Poi è arrivato il cambio di marcia di una Sir spietata nelle fasi clou del tie break. Vittoriosi negli unici 2 precedenti, i gialloblù affronteranno due ex.



PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24

Theo Faure (Cisterna Volley)- « Il lavoro fatto in preparazione ci ha dato buoni segnali, siamo pronti per l'esordio in campionato contro l'Itas Trentino, consapevole che ci aspetterà subito un impegno difficile, dove per trovare la vittoria dovremo dare il massimo in ogni fondamentale. Nella passata stagione il nostro Palasport è stato la nostra forza e penso che anche in questo nuovo anno l'apporto dei nostri tifosi ci aiuterà molto a partire da domenica. Sentire la carica del palazzetto ti da energia, sarà fondamentale poter contare sul nostro pubblico per questo esordio ».

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « È un esordio difficile e l'esperienza della precedente stagione è li a confermarlo. Vincere a Cisterna di Latina non è mai stato facile per l'Itas Trentino e non lo sarà nemmeno questa volta ma sono convinto che daremo il massimo per proseguire nel nostro processo di crescita e per cercare conferme rispetto alle buone cose che abbiamo comunque fatto nel precedente weekend a Firenze in occasione della Supercoppa. L'approccio alla partita farà la differenza »,



Yuasa Battery Grottazzolina - Mint Vero Volley Monza-

Il posticipo delle 19.00 di domenica, in calendario al PalaSavelli di Porto San Giorgio, segnerà una data storica per il volley marchigiano. Nella nuova casa la neopromossa Yuasa Battery Grottazzolina giocherà per la prima volta un match di SuperLega. Euforia ed emozione, però, non dovranno distogliere la squadra di coach Massimiliano Ortenzi e dell’opposto dall’obiettivo di tenere testa a una rivale come la Mint Vero Volley Monza, rivelazione della scorsa stagione con tre finali raggiunte. Reduce dalla sconfitta contro Trento in Semifinale di Supercoppa, la formazione allenata da Massimo Eccheli in estate ha perso dei pezzi da novanta della storia recente del team, ma ha acquisito atleti di spessore come lo statunitense Taylor Averill e due mostri sacri come l’italocubano Osmany Juantorena, alle prese con un problema fisico, e Ivan Zaytsev, fresco di Scudetto nel beach volley. Per questioni legate al trasferimento lo Zar potrà entrare dal quarto turno. Da una parte Riccardo Vecchi mira ai 2000 punti in Regular Season, ora a -8, dall’altra Gabriele Di Martino è alla gara n. 200 nelle stagioni regolari.



Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Arriviamo con grande entusiasmo e grande voglia di fare bene, abbiamo capito che sarà un campionato difficile. Dovremo essere bravi a cancellare in fretta quando le cose non funzionano, senza dare troppo peso alla frustrazione, pensare alla palla dopo, al set dopo e alla partita dopo. Monza è una squadra con un palleggiatore di altissimo livello, dovremo essere bravi a tenerlo lontano da rete col servizio e sopportare i momenti difficili. Il precampionato ci ha insegnato che quando ci costruiamo occasioni, dobbiamo essere cinici e lucidi nello sfruttarle, perché non se ne presentano tante ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « È una partita delicata per noi, poiché saremo ancora privi di alcuni giocatori importanti e affronteremo una squadra che debutta in SuperLega per la prima volta nella sua storia. Sicuramente giocheranno con grande energia, spinti anche dall’entusiasmo dei loro tifosi. Dovremo quindi scendere in campo con il massimo rispetto per Grottazzolina e con la consapevolezza della nostra attuale condizione, per riuscire a disputare una gara di alto livello e lottare, azione dopo azione ».

Programma e arbitri della 1ª Giornata di Andata –

Sabato 28 settembre 2024, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Sonepar Padova Arbitri: Vagni Ilaria, Piana Rossella

Domenica 29 settembre 2024, ore 16.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Arbitri: Simbari Armando, Puecher Andrea

Domenica 29 settembre 2024, ore 17.00

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Canessa

Domenica 29 settembre 2024, ore 17.30

Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Brunelli Michele (

Domenica 29 settembre 2024, ore 18.00

Cisterna Volley – Itas Trentino Arbitri: Caretti Stefano, Zavater Marco

Domenica 29 settembre 2024, ore 19.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Saltalippi Luca, Cesare Stefano