Monza-Piacenza è la supersfida del sabato di Superlega

ROMA - Dopo un primo turno ricco di emozioni e completo per ingredienti, con vittorie favorite dal fattore campo, colpi esterni soffertissimi e persino una maratona palpitante, la Regular Season torna nel fine settimana del 5 e 6 ottobre con la seconda giornata. Il turno si apre sabato con la diretta Rai Sport di Monza – Piacenza alle 18.00. Cinque gli incontri domenicali: appuntamento da cerchiare in rosso su Rai 2 per il confronto delle 15.20 tra Milano e Civitanova, sfida mai scontata. Alle 17.00 Padova ospita Perugia con diretta DAZN, Trento e Taranto, entrambe a tre punti, giocano il primo spareggio. Alle 18.00 Modena ospita la neopromossa Grottazzolina mentre nel posticipo delle 19.00, con diretta DAZN, Verona e Cisterna vogliono muovere la classifica. Tutte le gare saranno visibili su VBTV, la piattaforma streaming di Volleyball World.

L’anticipo del sabato vede di fronte due squadre vittoriose all’esordio. La Mint Vero Volley Monza arriva al debutto stagionale casalingo forte del successo al fotofinish firmato al PalaSavelli di Porto San Giorgio con Grottazzolina. Il sestetto brianzolo ha trovato le energie per incamerare i 2 punti nonostante le assenze e una formazione ridisegnata da Massimo Eccheli, che non poteva contare sui nomi illustri arrivati nel mercato estivo, ma che ha beneficiato di cinque atleti in doppia cifra e dei 30 punti di Arthur Szwarc. All’Opiquad Arena si presenta la Gas Sales Bluenergy Piacenza di Andrea Anastasi, reduce dalla vittoria per 3-1 centrata nel derby della via Emilia con Modena. Essenziale la reazione negli ultimi due parziali vinti sul filo di lana contro avversari tenaci grazie a uno Yuri Romanò sugli scudi, l’ottimo impatto degli ex Monza Gianluca Galassi e Stephen Maar, un Antoine Brizard preciso e l’esordiente turco Ramazan Efe Mandiraci, utilizzato per sbrogliare una situazione spinosa.

Primo match di SuperLega Credem Banca su Rai 2 della stagione. Alle 15.20 di domenica, Allianz Milano in cerca di conforto all’Allianz Cloud dopo la doccia alla tarantina andata in scena al PalaMazzola, dove Paolo Porro e compagni non sono riusciti a esprimere la loro pallavolo, affossati dai servizi dinamitardi dei rivali, davanti a una platea in trance agonistica. Per la seconda volta in poco più di due settimane, i meneghini affrontano la Cucine Lube Civitanova, che alla Jesi Volley Cup, torneo amichevole, si era imposta in tre set. I biancorossi, privi di Alex Nikolov e Marko Podrascanin, con ‘Babar’ Chinenyeze (ex Milano insieme a Petar Dirlic) a mezzo servizio, hanno esordito in casa con un 3-1 contro Padova, soffrendo nel secondo e nel terzo set. Decisivo Adis Lagumdzija (25 punti), capace di un upgrade in una fase delicata. Scampoli di match per due esordienti, i cucinieri hanno emanato vibrazioni positive, ma devono ridurre gli errori. L’ex Lube Jacopo Larizza non sarà del match.

Alla Kioene Arene si accendono i riflettori. Non un avvio agevole di stagione per la Sonepar Padova, ferma al palo dopo la trasferta nelle Marche nonostante la buona prova di capitan Marco Falaschi, che ha mandato in doppia cifra quattro compagni mettendo alle corde gli avversari nel secondo set e in parte del terzo. Il “bomber” patavino Tommaso Stefani è entrato per onore di firma (piazzando un muro vincente) a gara in corso, ma in fase di recupero dopo l’intervento al menisco. L’entusiasmo per la prima casalinga può portare energie ulteriori. Di certo il faccia a faccia con i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia attirerà ancor più pubblico. Messo in bacheca il primo trofeo stagionale, Simone Giannelli e compagni, trainati da Kamil Semeniuk, hanno domato Verona al PalaBarton onorando la passerella della Del Monte® Supercoppa, dando una parvenza di semplicità a un risultato ottenuto contro un team che non ha mollato di un centimetro nei tre parziali disputati. Roberto Russo ha nel mirino il millesimo punto in Regular Season.

Alle 17.00 prima stagionale alla ilT Quotidiano Arena per l’Itas Trentino, che dopo la Supercoppa sfumata al fotofinish nella Finale con Perugia ha vinto a Cisterna di Latina iniziando il torneo con tre punti d’oro. Soprattutto perché arrivati al culmine di una gara sofferta, su un campo ostico contro un’avversaria scorbutica. Il recente infortunio di Kamil Rychlicki ha tolto soluzioni a Fabio Soli, ma a farsi valere ci hanno pensato tutti gli attaccanti, ben assistiti da Riccardo Sbertoli, pronto per la gara n. 200 in Regular Season. Dallo Ionio alle Dolomiti, la Gioiella Prisma Taranto affronta l’esame della big con tanta carica dopo una prova al servizio e a muro da applausi che ha fruttato un 3-0 senza diritto di replica in casa contro Milano, con la ciliegina della presenza massiccia di pubblico. Un tesoretto che in futuro può rivelarsi decisivo, nel presente dà morale e consapevolezza al gruppo di Dante Boninfante. I tarantini non saranno sottovalutati dall’Itas. Aimone Alletti è a 1 block dai 500 in Regular Season.

Grande attesa al PalaPanini anche se i padroni di casa della Valsa Group Modena si presentano a mani vuote al secondo appuntamento della stagione. Nel derby esterno della via Emilia i canarini hanno avuto le occasioni per sgambettare Piacenza, ma sono stati dettagli ed episodi a “vanificare” i 21 punti di Tommaso Rinaldi. Perdere al fotofinish mantenendo il sorriso si può. Lo conferma la matricola Yuasa Battery Grottazzolina, che viene dallo stop casalingo con Monza ma che ha dimostrato di meritare la categoria. Il dispiacere per la prima storica vittoria in SuperLega naufragata dopo la navigazione di 137 minuti in balia dell’onda d’urto dei vicecampioni d’Italia, approdati in emergenza ma con un carico da 2 punti, è stata lenita dalla consapevolezza della classifica mossa e di un Dusan Petkovic maiuscolo. Da una parte Jacopo Massari è alla gara n. 300 in carriera e intravede i 1000 sigilli, dall’altra Andrea Mattei, reduce dal titolo di MVP all’esordio, è alla gara n.300 in Regular Season.

A chiudere il secondo fine settimana di SuperLega è il faccia a faccia tra due collettivi che avrebbero potuto raccogliere qualcosa in più al debutto. Rana Verona si presenta alla prima stagionale davanti ai propri tifosi dopo il fin troppo severo passo falso in tre set nel quartier generale dei Campioni d’Italia. Con un pezzo da novanta come Noumory Keita ancorato in panchina (ma pronto per giocare questa domenica), gli scaligeri hanno venduto cara la pelle spaventando seriamente i Block Devils. Un po’ quello che hanno cercato di fare i prossimi avversari, i giganti del Cisterna Volley sul suolo amico contro i Campioni d’Europa dell’Itas. I pontini sono riusciti nell’intento di fare un figurone partendo in vantaggio, ma il punto a punto di secondo e terzo set ha premiato gli avversari. Episodi da segnare in agenda perché in un campionato duro ed equilibrato come la SuperLega saranno molti gli incontri decisi dai tira e molla. La buona notizia è che il mirino di Theo Faure è già ben a fuoco.

TUTTE LE SFIDE-

Mint Vero Volley Monza - Gas Sales Bluenergy Piacenza-

La MINT Vero Volley Monza si prepara al debutto nella nuova stagione tra le mura di casa dell'Opiquad Arena di Monza. Sabato 5 ottobre alle ore 18:00 (diretta Rai Sport e VBTV), la prima formazione maschile del Consorzio scenderà in campo davanti ai propri tifosi per la sfida contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che inaugurerà la seconda giornata di andata della Regular Season 2024-2025 in SuperLega Credem Banca. Un confronto quello di sabato tra due squadre che si conoscono bene. Si tratta infatti della dodicesima sfida tra le due formazioni con il bilancio che pende a favore di Monza: sono sette successi per i brianzoli contro i quattro per i piacentini. Ritorno a casa, ma dall'altra parte della rete, per gli ex della gara, Gianluca Galassi e Stephen Maar, rispettivamente a Monza dal 2019 al 2024 e dal 2022 al 2024.



PRECEDENTI: 11 (7 successi Mint Vero Volley Monza, 4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Monza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Stephen Maar a Monza nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Antonio Mariano a Monza nel 2022/23, 2023/24



Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Contro Yuasa Battery Grottazzolina Grottazzolina i ragazzi sono stati bravissimi, rimanendo sempre concentrati sulla partita nonostante le nostre criticità e le difficoltà incontrate sul campo, affrontando una squadra ben organizzata e determinata a combattere fino alla fine. Sabato affronteremo una Gas Sales Bluenergy Piacenza profondamente rinnovata, ma già piuttosto “sincronizzata” nelle dinamiche di gioco. Ci aspettiamo una partita molto impegnativa, vista la qualità della squadra emiliana, e ci stiamo preparando al meglio per essere competitivi ».

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Mint Vero Volley Monza non è ancora al completo ma questo non deve farci abbassare la guardia, rimane una squadra tosta da battere e lo ha dimostrato anche alla prima uscita di campionato. SI tratta di una squadra dove ho tanti amici, a Monza ho vissuto tanti momenti belli e anche qualcuno meno bello in fatto di risultati, ci torno molto volentieri anche se per la prima volta da avversario. Sarà emozionante ma una volta messo in gioco il pallone la mia testa sarà solo per la mia nuova squadra e farò di tutto per aiutarla a vincere la partita ».



Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova-

Orario insolito, domenica 6 ottobre alle 15.20 e triplo palcoscenico d’eccezione per una delle “classiche” della SuperLega Credem Banca; la sfida tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova. Triplo palcoscenico, perché innanzitutto, Allianz Milano ritrova il suo pubblico e la sua “casa”, l’Allianz Cloud, l’ultima partita era stata la vittoria per il 3° posto contro Trento la scorsa stagione. Poi, ci saranno le telecamere di Rai 2 e di VBTV ovvero il match vivrà sotto i riflettori di centinaia di migliaia se non qualche milione di telespettatori. I padroni di casa di coach Roberto Piazza confidano di dimenticare subito il passo falso della prima uscita a Taranto e, dall’altra parte della rete, il 6+1 d Giampaolo Medei, confida di proseguire nella crescita dopo la combattuta vittoria contro Padova. Squadre ancora in rodaggio e con tanti elementi nuovi da entrambe le parti. I precedenti tra i due team sono 27 con netta prevalenza dei marchigiani 20-7. In preseason le due squadre si sono affrontate nella Jesi Volley Cup, con vittoria della Lube. Tre gli ex dei roster, ovvero il centrale Chinenyeze e Dirlic entrambi una stagione sotto la Madonnina, non sarà del match invece l’ex Lube, Jacopo Larizza, disponibile dalla quarta giornata al pari del collega di reparto in casa Civitanova Podrascanin. A caccia di record in casa Allianz, Davide Gardini -16 punti dai 1.100 (in tutte le competizioni) e nelle fila Lube, Mattia Bottolo a 1 battuta vincente dalle 100 (in regular season) e a -10 punti dai 1.200 (in tutte le competizioni).



PRECEDENTI: 27 (20 successi Cucine Lube Civitanova, 7 successi Allianz Milano)

EX: Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24; Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22; Petar Dirlic a Milano nel 2023/24



Yacine Louati (Allianz Milano)- « Sono molto contento di iniziare a giocare anche in casa, all’Allianz Cloud e di incontrare il pubblico di Milano, dopo che lo scorso anno ho seguito a distanza con tanto piacere diverse partite. L’inizio di un torneo è sempre un po’ strano e ne abbiamo fatto le spese a Taranto contro una bella squadra che ha giocato una partita straordinaria. Non ci sono sfide scontate, questa è la SuperLega. Dobbiamo affrontare il match contro la Cucine Lube Civitanova con grande concentrazione e alzare il livello di gioco che in Puglia non siamo riusciti ad esprimere. Per domenica chiediamo aiuto anche al nostro pubblico per crescere, anche perché dopo Civitanova avremo la sfida contro Itas Trentino e dobbiamo iniziare a vincere perché fare punti vuol dire crescere nella fiducia e nella consapevolezza dei valori che abbiamo come squadra ».



Barthelemy Chinenyeze (Cucine Lube Civitanova)- « Dal punto di vista fisico mi sento meglio dopo il fastidio agli addominali che aveva preceduto l'avvio di Regular Season, non vedo l'ora di giocare contro Allianz Milano. Sono un ex della sfida e questo è uno stimolo in più a ben figurare. Anche l'Allianz ha cambiato molto in fase di mercato, studieremo i rivali guardando la loro gara a Taranto, anche per prendere spunto dal team pugliese. Noi dovremo concentrarci sulla nostra parte del campo cercando di aumentare l'efficienza dai nove metri ».

Sonepar Padova - Sir Susa Vim Perugia-

PRECEDENTI: 27 (4 successi Sonepar Padova, 23 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Alessandro Toscani a Perugia nel 2023/24; Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/20; Francesco Zoppellari a Padova nel 2016/17, 2021/22, 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Padova nel 2000/01

Marco Falaschi (Sonepar Padova)- « Gli aspetti fondamentali saranno riuscire a tenere il loro servizio, perché sappiamo quanto sia efficace. Subito dopo viene il loro attacco, che ha percentuali altissime. Dovremo cercare di mantenere ritmi elevati e commettere meno errori possibile. Il mio messaggio ai nostri tifosi è quello di venire a sostenerci. È una nuova squadra, è una nuova Padova, e credo che ci sarà da divertirsi ».



Francesco Zoppelari (Sir Susa Vim Perugia)- « Sonepar Padova è una squadra che conosco bene e che, nonostante abbia cambiato qualche giocatore, ha comunque una struttura che è rimasta più o meno la stessa: è una squadra molto giovane che fa dell'aggressività in battuta una sua caratteristica e che, soprattutto, sta giocando bene; già nella prima di campionato contro la Cucine Lube Civitanova sono andati molto vicini al prendere punti, quindi ci dobbiamo aspettare una squadra molto agguerrita; in più sarà la loro prima partita in casa e quindi mi aspetto un palazzetto pieno che li spingerà. Noi dovremmo approcciare la partita bene, sapendo che non sarà facile. Senza dubbio per me sarà bellissimo tornare a Padova, perché sono stati begli anni e c'è senza dubbio grande riconoscenza verso quello che è stato. Con Perugia abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi anche con la prima partita e quindi faremo di tutto per continuare su questa strada ».



Itas Trentino - Gioiella Prisma Taranto-

PRECEDENTI: 20 (7 successi Gioiella Prisma Taranto, 13 successi Itas Trentino)

EX: Gabriele Laurenzano a Taranto nel 2021/22; Wout D'Heer a Trento nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Filippo Lanza a Trento nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 - Allenatori: Dante Boninfante a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20



Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Abbiamo addosso tanta voglia ed energia di vivere questo appuntamento perchè finalmente torniamo a disputare un incontro di fronte al nostro pubblico. Tutto ciò ci garantirà una grande carica agonistica ma dovremo essere bravi anche a mettere in campo una buona pallavolo e a pensare prima di tutto a noi stessi e alla nostra prestazione. Rispettiamo tutti gli avversari, a maggior ragione questa Gioiella Prisma Taranto che ha iniziato col piede giusto il suo campionato fermando subito Allianz Milano domenica scorsa ».

Wout D’Heer (Gioiella Prisma Taranto)- « Non vedo l’ora di tornare a Trento. È stata la mia prima squadra fuori dal Belgio e ho vissuto un’esperienza davvero bella. Sono arrivato in un gruppo con cui abbiamo vinto tanto, ma soprattutto ho trovato tanti amici che, anche dopo tre anni, porto nel cuore. Quanto alla partita, mi aspetto una sfida molto tosta per noi. Itas Trentino sarà carica e vorrà sicuramente vincere la prima partita in casa per iniziare bene il campionato. Sappiamo che sono una squadra molto forte, ma ora sta a noi dimostrare e confermare il nostro livello dopo la vittoria contro Allianz Milano ».

Valsa Group Modena - Yuasa Battery Grottazzolina-

PRECEDENTI: Nessuno



EX: Nessuno



Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « Personalmente sarà bello tornare al PalaPanini, la casa della pallavolo, e spero di vedere tanta gente sugli spalti. Non esistono gare facili, sfidiamo un avversario tosto che arriverà qui senza pensieri e con il braccio libero e dovremo essere bravi a mettere sotto pressione Grottazzolina dall’inizio alla fine ».

Andrea Marchisio (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Sarà una gara molto dura, la prima in trasferta per noi. Valsa Group Modena arriva da una sconfitta ma in casa affronteranno il match con il coltello tra i denti e noi dovremo provare a restare attaccati e sfruttare eventuali opportunità che si presenteranno. Ritrovo volentieri Stankovic, De Cecco, Anzani, Massari, tutti grandi giocatori con cui ho avuto la fortuna di allenarmi ».



Rana Verona - Cisterna Volley-

PRECEDENTI: 3 (3 successi Rana Verona)



EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « È la prima partita in casa, quindi acquisisce una grande importanza. Dobbiamo lavorare molto bene sull'approccio ed entrare molto incisivi in campo. Cisterna Volley sulla carta non ha pretese di giocare la Finale Scudetto, ma ha una squadra con molta esperienza. Da Baranowicz al palleggio, agli schiacciatori che hanno esperienza internazionale, al centro Nedeljkovic che ne ha con la nazionale serba. Non sarà una partita facile e scontata: dobbiamo giocare bene per ottenere i risultati che ci servono. Non esistono partite facili, tutte le squadre sono motivate e il campionato è di altissimo livello. Gli altri giocheranno bene, ma l’importante è concentrarci su quello che dobbiamo fare noi ».



Michele Baranowicz (Cisterna Volley)- « Domenica andiamo ad affrontare una squadra che vuole essere protagonista in questo campionato di SuperLega. Ci aspetta una partita difficile, giochiamo contro una Rana Verona che, a discapito della prima uscita, ha a disposizione un collettivo di valore con tanta potenzialità. Da parte nostra dovremo essere bravi a mantenere alta la concentrazione. Dovremo dare il massimo per continuare il nostro percorso di crescita, cercando di dare continuità negli aspetti del gioco positivi visti nella prima uscita contro l’Itas Trentino ».

PROGRAMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI ANDATA -



Sabato 5 ottobre 2024, ore 18.00



Mint Vero Volley Monza - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Carcione Vincenzo, Curto Giuseppe



Domenica 6 ottobre 2024, ore 15.20



Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Zanussi Umberto, Lot Dominga



Domenica 6 ottobre 2024, ore 17.00



Sonepar Padova - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Canessa Maurizio, Boris Roberto



Domenica 6 ottobre 2024, ore 17.00



Itas Trentino - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Puecher Andrea, Santoro Angelo

Domenica 6 ottobre 2024, ore 18.00



Valsa Group Modena - Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Pozzato Andrea, Caretti Stefano

Domenica 6 ottobre 2024, ore 19.00



Rana Verona - Cisterna Volley Arbitri: Piana Rossella, Cerra Alessandro