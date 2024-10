Starting Six: riflettori sulla seconda giornata di Superlega

ROMA- Starting Six in versione maschile ci presenta la seconda giornata della Superlega, che regala agli appassionati il ghiotto anticipo fra Monza e Piacenza. Fra le partite della domenica spicca un Milano-Civitanova che obbliga i meneghini di Piazza, dopo il brutto tonfo a Taranto all’esordio, a cercare la vittoria per evitare la crisi. Taranto vuole continuare a stupire, andando ad affrontare Trento nella sua tana. I Campioni d’Italia di Perugia sono attesi dalla delicata trasferta di Padova, mente Modena ospita una Grottazzolina che all’esordio nella categoria ha messo alle corde Monza. Verona attende Cisterna in un match che vivrà sul filo dell’equilibrio.