Starting Six: Trento e Piacenza in fuga, ma Perugia è lì

Il turno ha ribadito la leadership di Trento, che è andato a vincere sul difficile campo di Milano grazie soprattutto ad un super Michieletto autore di 23 punti, e Piacenza che, pur lasciando un set, ha espugnato Cisterna lasciando ai pontini il secondo set. Alle loro spalle insegue ad un punto Perugia che pur priva di Ishikawa, nel big match di giornata, ha violato il Pala Panini travolgendo Modena dominando in tutti i fondamentali.

Nelle altre partite Civitanova ha superato Monza, che lo scorso aveva violato per ben tre volte l’Eurosole, davanti ad oltre 3500 spettatori; Padova è andata a vincere per la prima volta in questo campionato sul campo di Taranto salendo a quota 4 in classifica; Verona ha espugnato il campo di una Grottazzolina scesa in campo priva di Fedrizzi e Petkovic, Keita come al solito protagonista.

In Overthestat si guarda ai numeri dal campionato con Alessandro Michieletto che si prende la testa dei marcatori del campionato con 58 punti realizzati in tre giornate, al secondo posto Jordi Ramon di Cisterna che ne ha messi ha segno 56. Solo terzo l’ex leader della graduatoria Arthur Szwarc che fino ad oggi di punti ne ha messi a terra 55. Nella classifica degli ace al comando ancora l’azzurro Yuri Romanò con 9 servizi vincenti, poi con 6 Michieletto e il veronese Dzavoronok. Con 24 ricezioni perfette Jordi Ramon primeggia nella speciale classifica davanti a Kamil Semeniuk con 23 e Mattia Bottolo con 20. Nella graduatoria dei muri infine in testa due atleti di Monza, Gabriele Di Martino con 9 block vincenti. Uno in meno il compagno di squadra Thomas Beretta. Sempre con 8 Agustin Loser, Jordi Ramon e Federico Crosato.

Nella rubrica On Fire i riflettori sono puntati su Marco Sedlacek che con 21 punti e il 62% in attacco ha trascinato Padova al successo a Taranto meritandosi anche il titolo di MVP del match.