Starting Six: Perugia torna padrona

ROMA-Starting Six al maschile ci fa rivivere, con il commento alle immagini di Pasquale Di Santillo, la 5a giornata di andata di Superlega. Prima Fila il turno ha segnato un momento importante nella storia di questa stagione con il successo dei campioni d’Italia di Perugia che sono andati a vincere sul campo della diretta rivale per il titolo Trento togliendo agli uomini di Soli l’imbattibilità stagionale e la vetta della classifica raggiunta ora dai Block Devils in condominio con Piacenza che ha dovuto lasciare un punto sul difficile campo di Padova. Verona continua a stupire, conquistando a Milano, in rimonta, la quarta vittoria di fila grazie soprattutto alle prodezze in attacco di Keita che con 31 punti è stato decisivo trascinando al successo la squadra di Stoytchev. Civitanova torna a sfruttare il fattore campo superando nettamente Cisterna che, pur esprimendo una buona pallavolo, è ultima in classifica con un solo punto. Modena acuisce la crisi di Monza, ferma a due punti, superandola al Pala Panini in tre set. Secondo successo stagionale per Taranto che doma un’irriducibile Grottazzolina in quattro set.