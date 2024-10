Starting Six: Hristo Zlatanov, la Superlega ha un livello altissimo

ROMA- Il numero odierno di Starting Six al maschile ci offre una lunga chiacchierata con Hristo Zlatanov, straordinario campione nato in Bulgaria ma che ha speso tutta la sua carriera, anche in maglia azzurra con 142 presenze in carriera, nel nostro paese di cui ha preso presto la nazionalità. E’ stato uno dei migliori realizzatori di sempre nel massimo campionato realizzando 9688, record battuto solo nel 2019 da Alessandro Fei. In Prima Fila, intervistato da Pasquale Di Santillo, Hristo è subito sollecitato a raccontare le sue sensazioni su questo inizio di campionato che vede la sua Piacenza al comando della classifica insieme alla favorita Perugia. Zlatanov ci va con i piedi di piombo sottolineando, con grande onestà, come il primato sia frutto anche di un calendario ‘dolce’. La soddisfazione maggiore, da dirigente, è quella di aver costruito, in soli sette anni, una società che è ai vertici della pallavolo nazionale. Una crescita costante che quest’anno ha portato il club ad allestire un roster in grado di poter dar fastidio alle grandi. Allargando l’orizzonte all’ intera Superlega l’intervistato sottolinea come ogni anno si alzi il livello di competitività del torneo, con un tasso tecnico elevatissimo, senza squadre materasso, con partite dal risultato mai scontato, sottolineando che il nostro campionato abbia ancora margini di crescita in popolarità, sfruttando anche il traino costituito dalla vittoria Olimpica della Femminile.

E’ chiaro che Perugia, per il valore del roster, è da considerare la favorita d’obbligo anche per il valore di un tecnico come Lorenzetti. Appena sotto Trento che ha cambiato poco e che ha in organico elementi di grandissimo spessore, subito dietro la stessa Piacenza. Dietro formazioni che combatteranno per il quarto posto, come Milano e Monza che devono ancora ingranare ma che hanno grandi potenzialità, poi Modena che sta crescendo e che con il recupero di Davyskiba certamente migliorerà ancora. Zlatanov poi rivisita la sua carriera azzurra che, indubbiamente sarebbe potuta essere più fortunata, per il valore intrinseco del giocatore, alla quale nonostante i tanti trofei vinti, è mancata la grande impresa a Mondiali ed Olimpiadi. Hristo sottolinea come, per scelta di vita e per mettere la famiglia davanti a tutto, abbia rinunciato ad opportunità in Italia e all’estero che avrebbero potuto garantirgli una carriera più luminosa.

Due parole affettuose, senza però esagerare, sul figlio Manuel, Campione del Mondo Under 17, premiato come MVP della competizione. Tornando a parlare di Superlega Zlatanov sottolinea con favore come tante società diano spazio ai giovani talenti emergenti del campionato, come Piacenza che ha deciso di dare spazio a Bovolenta che può essere una valida alternativa a Romanò. Sulla nazionale di De Giorgi l’intervistato sottolinea come l’Italia sia incappata in due giornate no proprio nel momento topico dell’Olimpiade, ma rilevando come la Francia, giocando una partita strepitosa, abbia meritatamente superato l’Italia.

In Totovolley lo stesso Zlatanov è chiamo a compilare la schedina dei pronostici del prossimo turno di campionato.

In Social Show le immagini più belle della quinta giornata di Superlega, che attirano le attenzioni degli appassionati sui social e sui siti internet specializzati.