Modena sbanca Verona al tie break

VERONA - Nell'anticipo della 6a giornata, al termine di una partita emozionante e giocata ai massimi livelli da ambo le formazioni, la Valsa Modena esce con due punti pesanti dal campo della Rana Verona rimontando due volte ed imponendosi alla fine al tie break 2-3 (25-22, 18-25, 25-18, 21-25, 12-15). Protagonisti assoluti del match nelle file della formazione di Giuliani Rinaldi (22 palloni vincenti) e Buchegger (18) che alla fine sono stati determinanti per il successo della formazione gialloblu. Dall’altra parte della rete stavolta non sono bastati i 31 punti del solito incontenibile Keita per portare la squadra di Stoytchev al successo.

Verona parte schierando Abaev-Keita in diagonale principale, in banda Sani e Dzavoronok, al centro Cortesia e Vitelli, libero D’Amico.Modena comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Rinaldi-Gutierrez schiacciatori, Anzani-Sanguinetti al centro e Federici libero.

Parte forte Modena con Rinaldi e Anzani, 5-4. Restano avanti i gialli con De Cecco che trova bene i suoi avanti, 11-10. Va sul 17-15 la Valsa Group trascinata da un super Rinaldi. Recupera Verona con Keita scatenato, 20-20. Scappa via Verona che chiude il primo set 22-25. Parte forte Modena anche nel secondo parziale, 9-5 con i muri di De Cecco e Sanguinetti. Non si ferma la Valsa Group, 15-11 con l’ace di Buchegger. Restano avanti i gialli, 21-15 e poi 23-16 con Sanguinetti. Buchegger chiude il secondo set, 25-18, è 1-1. Nel terzo parziale regna l’equilibrio, poi Verona cambia marcia, 9-13. Keita e Dzavoronok sono imprendibili, 11-18. Non ci sta Modena, che torna sotto, 18-22. Mozic chiude 18-25 il terzo set, è 1-2 nei parziali. Nel quarto set i gialli vanno sull’8-5, poi esce Verona, 10-11. Si arriva al 18-16 con Modena avanti. Non si fermano i gialli, Rinaldi mette il 21-16. Massari mette il muro del 25-21, è 2-2 nei set. Modena vince 15-12 il tiebreak e 3-2 il match.

Il tabellino-

RANA VERONA – VALSA GROUP MODENA 2-3 (25-22, 18-25, 25-18, 21-25, 12-15) –

RANA VERONA: Abaev 0, Dzavoronok 16, Cortesia 12, Keita 31, Sani 1, Vitelli 5, Bonisoli (L), Zingel 0, D’Amico (L), Spirito 1, Mozic 7. N.E. Chevalier, Jensen, Zanotti. All. Stoytchev.

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 4, Rinaldi 22, Anzani 16, Buchegger 18, Gutierrez 8, Sanguinetti 11, Massari 5, Meijs 1, Stankovic 0, Gollini (L), Ikhbayri 0, Federici (L). N.E. Mati. All. Giuliani.

ARBITRI: Zanussi, Puecher.

Durata set: 29′, 26′, 26′, 29′, 22′; tot: 132′.