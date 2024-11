Milano-Cisterna in campo per l'anticipo della 10a

MILANO -Anticipo del 10° turno di andata della Regular Season in SuperLega Credem Banca a cavallo della 6a e 7a giornata. Domani, giovedì 7 novembre, alle 20.00, si ritrovano faccia a faccia Allianz Milano e Cisterna Volley all’Allianz Cloud per l’anticipo di campionato con diretta Rai Sport. Riprogrammazione legata all’indisponibilità dell’impianto la prima domenica di dicembre. Incombenza che impone ai meneghini di giocare in casa due incontri ravvicinati, visto che la Powervolley tornerà sotto rete sabato 9 novembre, alle 18.00, contro Grottazzolina, sempre in diretta su Rai Sport, per la 7a giornata.

Il bilancio alla vigilia della terza sfida assoluta tra due team è di una vittoria a testa: nella passata Regular Season, al successo interno per 3-0 dei pontini nel primo incrocio hanno risposto gli ambrosiani con una vittoria speculare in tre set all’ombra della Madonnina.

I padroni di casa, che nell’ultimo turno hanno recuperato Matteo Piano e vogliono festeggiare i 5000 attacchi vincenti di Matey Kaziyski in Italia, ora a -2, sono noni in classifica a 6 punti dopo lo stop interno in quattro set con Verona e la sconfitta con il massimo scarto a Piacenza, mentre i pontini domenica hanno messo a segno la prima vittoria stagionale piegando Padova tra le mura amiche per 3-1 e lasciando l’ultima piazza a Grottazzolina. Nessun ex in campo, ma i liberi Damiano Catania e Matteo Staforini nel 2022/23 hanno vestito la casacca della Top Volley Cisterna, prima del cambio di denominazione e del rinnovato asset societario. Tra gli ospiti Theo Faure è a 13 attacchi vincenti dai 500 in Italia.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Cisterna Volley, 1 successo Allianz Milano)

EX: Nessuno



Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)- « Vincere contro la Sonepar Padova era importante per noi. Quando si vince, è sempre bello. Dopo le prime partite senza un successo, penso che questa vittoria ci abbia un po' sbloccati. C'è un clima davvero positivo in squadra, e ci voleva. Questa settimana però sarà impegnativa: affronteremo due partite cruciali e partiremo già mercoledì. Saremo praticamente sempre in trasferta, a partire dalla sfida contro Allianz Milano. Il campionato è molto equilibrato, quindi la classifica è corta e ogni squadra può giocarsela con chiunque. Proprio contro Milano la voglia più che di ripetersi è quella di mantenere questo buon momento: continuare a giocare bene e dare il massimo. L’obiettivo è crescere partita dopo partita e vedere dove questo ci porterà ».

Giovedì 7 novembre 2024, ore 20.00

Allianz Milano - Cisterna Volley Arbitri: Curto Giuseppe, Goitre Mauro Carlo