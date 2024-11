Milano-Grottazzolina apre la 7a giornata

ROMA- Nel fine settimana che precede l’esordio stagionale delle squadre italiane nei trofei continentali, la SuperLega Credem Banca torna a infiammare i palazzetti con il 7° turno di andata della Regular Season. Squadre in campo il 9 e 10 novembre per regalare nuove emozioni. Sussulti che nell’ultimo turno non sono mancati e hanno portato alla vetta solitaria di Piacenza, tallonata da Perugia e, a ruota, da Trento.

Il turno si apre domani, sabato (ore 18.00), con il secondo match interno ravvicinato dell’Allianz Milano, che dopo aver immagazzinato tre punti con Cisterna nell’anticipo della 10a giornata ospita la Yuasa Battery Grottazzolina con diretta Rai Sport. Domenica il calendario propone le altre cinque gare. Si comincia alle 16.00 con live streaming su DAZN. Reduce dall’impresa sfiorata in Umbria, Cucine Lube Civitanova riceve la visita della capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza, spietata contro Milano nell’ultimo turno. Esclusiva VBTV alle 17.00 sul campo della Kioene Arena, in cui si giocano punti pesanti Sonepar Padova e Mint Vero Volley Monza.

In simultanea, alle 18.00, si giocano due sfide impattanti per la classifica: telecamere di Rai Sport alla ilT Quotidiano Arena per il derby dell’Adige tra la terza e la quarta forza della classifica, Itas Trentino e Rana Verona, mentre sarà esclusiva VBTV al PalaPanini per il braccio di ferro tra Valsa Group Modena, che vuole scalare la classifica, e Cisterna Volley, a caccia di ossigeno. La settima giornata si chiude alle 19.00 con la sfida in live su DAZN tra Gioiella Prisma Taranto, che punta sul fattore campo per tornare a punti, e Sir Susa Vim Perugia, che dopo la rimonta al tie break con Civitanova non vuole perdere di vista la vetta e non intende lasciare altri punti per strada.

La sfida tra Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina è una novità assoluta per la SuperLega Credem Banca. I meneghini tornano in campo all’Allianz Cloud a distanza di due giorni dai 33 sigilli di Reggers valsi il 3-1 su Cisterna nel match sofferto che ha restituito serenità al Club ambrosiano, ora a 9 punti in classifica. La stessa serenità di cui è in cerca la squadra marchigiana, che nonostante la buona intensità e il set di vantaggio contro i campioni d’Europa trentini tra le mura amiche, non è ancora riuscita a festeggiare la sua prima vittoria nella massima categoria. Complice le prolungate assenze di Michele Fedrizzi e Dusan Petkovic, atleti in fase di recupero, nonostante le buone prove delle seconde linee, ora la neopromossa è sola in fondo alla graduatoria. In Regular Season Riccardo Vecchi è a 8 punti da quota 2000.

Le insidie Eurosuole Forum e Cucine Lube Civitanova irrompono sul cammino quasi perfetto della capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha lasciato per strada un solo punto a Padova e nell’ultimo turno ha annichilito Milano. Gli emiliani hanno avuto la meglio 2 volte su 13 incroci con i biancorossi, ma la situazione in classifica è diversa. Gli uomini di Andrea Anastasi hanno immagazzinato 17 punti, la truppa di Giampaolo Medei ne ha messi in cantiere 10, prendendone solo 1 in trasferta. In casa i cucinieri non hanno lasciato nemmeno le briciole. Due ex esperti come Robertlandy Simon e Fabio Ricci conoscono il calore del tifo marchigiano, così come sono consapevoli del buon momento dell’ex Gas Sales Adis Lagumdzija. Prosegue il recupero di Nicola Salsi. Mattia Bottolo è a 9 attacchi vincenti dai 1000 in carriera.

Alla vigilia della sfida n. 30 è dura captare a chi andrà la lode, ma la certezza è che Sonepar Padova e Mint Vero Volley Monza sono pronte a darsi battaglia. Bilancio favorevole ai brianzoli con 16 successi contro i 13 dei patavini, ma in classifica il team di casa ha tre punti di vantaggio in virtù della settima piazza condivisa con Taranto. La Sonepar deve riscattare il passo falso in quattro set a Cisterna, la Mint viene dalla prova di forza casalinga al tie break con Taranto. Un ex per parte nei roster: Marko Sedlacek (4 attacchi vincenti ai 500 in Italia) e Taylor Averill. Gli ospiti non avranno Osmany Juantorena per almeno cinque settimane a causa di un problema alla spalla. Gara n. 100 in Regular Season per Andrea Truocchio e in carriera per Mattia Orioli. Sul fronte opposto presenza n. 100 in Regular Season per Arthur Szwarc.

Al PalaMazzola va in scena il settimo incontro tra Gioiella Prisma Taranto e Sir Susa Vim Perugia. I primi 6 incroci non hanno sorriso ai padroni di casa, chiamati ora a spezzare il tabù. La speranza ionica è di incontrare la squadra fallosa dei primi due set contro Civitanova e non il sestetto determinato e aggressivo che ha rimontato al tie break una gara quasi compromessa contro i biancorossi. Fatto sta che i Block Devils, ora a quota 16, distano un punto dalla vetta, ma sono imbattuti. Epilogo differente per la Gioiella, che contro Monza ha rimontato due set con un cambio di passo notevole, ma non è riuscita a piazzare la ciliegina all’ultima curva e si trova a 7 punti in coabitazione con Padova. Nei roster, oltre agli ex Sir Aimone Alletti, Tim Held, Filippo Lanza e Jan Zimmermann, c’è l’ex Gioiella Davide Candellaro. Nel team pugliese Andrea Santangelo è in prossimità dei 3000 punti in carriera (-12), in quello umbro Oleh Plotnytskyi si avvicina ai 2000 in Italia (-22).

Si rinnova il derby dell’Adige con il capitolo n. 48. Forte di 34 successi negli scontri diretti, l’Itas Trentino ospita la Rana Verona, che ha vinto 13 volte. I gialloblù sono terzi a 2 punti dalla vetta, alle spalle di Piacenza e Perugia, ma hanno chiarito violando in rimonta il PalaSavelli di non mollare di un centimetro, mentre il Club veneto, sorpreso al tie break da Modena al Pala Agsm AIM, naviga al quarto posto e con una vittoria piena potrebbe agganciare proprio i dolomitici a quota 15. Leitmotiv dell’incontro è l’affollamento di ex, da una parte Giulio Magalini e Nicola Pesaresi, dall’altra Lorenzo Cortesia, Donovan Dzavoronok e Aidan Zingel. Ex anche nello staff: su un fronte lo scoutman Fabio Dalla Fina, su quello opposto coach Radostin Stoytchev e il secondo Dario Simoni. Noumory Keita intravede i 1000 punti in Italia (-14).

Quarto faccia a faccia tra Valsa Group Modena e Cisterna Volley. Sesti con 8 punti, gli emiliani inseguono la terza vittoria consecutiva dopo il successo con Monza e l’exploit al tie break a Verona. Il sodalizio pontino, battuto dai gialli nei tre precedenti, viene dalla cocente sconfitta a Milano in quattro set e si propone di passare indenne l’esame del PalaPanini per migliorare una classifica avara di soddisfazioni. Nel tempio tornano due ex da rivali, il palleggiatore Michele Baranowicz e il centrale Daniele Mazzone. Serata potenzialmente prolifica in quanto ai record personali: tra i modenesi Jacopo Massari cerca il punto n. 1000 in carriera, Federico Federici è alla partita n. 200 in carriera, a José Miguel Gutierrez bastano 4 sigilli per raggiungere i 500 punti in Italia, mentre Paul Buchegger può raggiungere i 2000 punti in Regular Season, ne mancano 22. Enrico Diamantini, invece, insegue i 500 attacchi vincenti in Regular Season (-6).

TUTTE LE SFIDE-

Allianz Milano - Yuasa Battery Grottazzolina

La sfida tra Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina è una novità assoluta per la SuperLega Credem Banca. I meneghini tornano in campo all’Allianz Cloud a distanza di due giorni dai 33 sigilli di Reggers valsi il 3-1 su Cisterna nel match sofferto che ha restituito serenità al Club ambrosiano, ora a 9 punti in classifica. La stessa serenità di cui è in cerca la squadra marchigiana, che nonostante la buona intensità e il set di vantaggio contro i campioni d’Europa trentini tra le mura amiche, non è ancora riuscita a festeggiare la sua prima vittoria nella massima categoria. Complice le prolungate assenze di Michele Fedrizzi e Dusan Petkovic, atleti in fase di recupero, nonostante le buone prove delle seconde linee, ora la neopromossa è sola in fondo alla graduatoria. In Regular Season Riccardo Vecchi è a 8 punti da quota 2000.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Davide Gardini (Allianz Milano)- « La vittoria di giovedì sera contro Cisterna ci voleva proprio, anche per il morale, soprattutto dopo il 3-0 preso a Piacenza che pesava un po' nel nostro cammino. Contro Grottazzolina sarà un’altra sfida, ma credo che l’ultima prestazione ci aiuterà ad affrontarla e avremo sempre il nostro pubblico a sostenerci. Abbiamo ancora degli alti e bassi, è vero, ma in alcuni momenti abbiamo fatto vedere il gioco che possiamo mettere in campo. Dovremo farlo anche con un avversario che sa mettere pressione e ha tanto bisogno di punti. Noi arriviamo al match con grande energia e positività, anche in vista del primo impegno in Champions League di mercoledì prossimo, sempre in casa ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Questa per noi è una settimana corta, abbiamo avuto poco tempo per prepararci ma domenica abbiamo vissuto belle emozioni contro Trento. Abbiamo tenuto un livello alto per lunghi tratti nonostante le assenze, è un segnale importante. Ripetersi e farlo in trasferta non sarà facile, Milano è una squadra molto forte ma noi dovremmo riproporre lo stesso approccio. Siamo l'unica squadra che giocherà 6-7 partite su 11 di sabato, questa cosa non ci piace ma guardiamo avanti. I ragazzi più giovani stanno migliorando tanto perché il livello è alto, sono molto contento di loro e sono sicuro che quando saremo tutti sarà anche difficile scegliere chi gioca ».

Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Le insidie Eurosuole Forum e Cucine Lube Civitanova irrompono sul cammino quasi perfetto della capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha lasciato per strada un solo punto a Padova e nell’ultimo turno ha annichilito Milano. Gli emiliani hanno avuto la meglio 2 volte su 13 incroci con i biancorossi, ma la situazione in classifica è diversa. Gli uomini di Andrea Anastasi hanno immagazzinato 17 punti, la truppa di Giampaolo Medei ne ha messi in cantiere 10, prendendone solo 1 in trasferta. In casa i cucinieri non hanno lasciato nemmeno le briciole. Due ex esperti come Robertlandy Simon e Fabio Ricci conoscono il calore del tifo marchigiano, così come sono consapevoli del buon momento dell’ex Gas Sales Adis Lagumdzija. Prosegue il recupero di Nicola Salsi. Mattia Bottolo è a 9 attacchi vincenti dai 1000 in carriera.

PRECEDENTI: 13 (11 successi Cucine Lube Civitanova, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/22; Fabio Ricci a Lube nel 2012/13; Robertlandy Simon a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Marko Podrascanin (Cucine Lube Civitanova)- « Ci aspetta una squadra molto tosta, che occupa la vetta solitaria senza aver mai perso ed è la formazione più in forma insieme a Perugia. Conosciamo bene gli avversari. Per metterli in difficoltà bisogna entrare con la giusta testa in partita e difendere il nostro campo. Si vede la differenza quando giochiamo in casa grazie al sostegno dei nostri tifosi. Lotteremo per loro nel giorno del compleanno di Lube nel Cuore! ».

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Civitanova mi aspetto una partita difficile su un campo molto difficile. Affrontiamo una squadra in salute e soprattutto in grande crescita, l’ultima partita di campionato è lì a dimostrarlo perché non è facile giocare come hanno giocato loro su un campo come quello di Perugia. È una squadra giovane, capace di tutto, dovremo essere bravi noi ad imporre il nostro ritmo e gioco fin dai primi scambi e avere tanta pazienza ».

Sonepar Padova - Mint Vero Volley Monza

Alla vigilia della sfida n. 30 è dura captare a chi andrà la lode, ma la certezza è che Sonepar Padova e Mint Vero Volley Monza sono pronte a darsi battaglia. Bilancio favorevole ai brianzoli con 16 successi contro i 13 dei patavini, ma in classifica il team di casa ha tre punti di vantaggio in virtù della settima piazza condivisa con Taranto. La Sonepar deve riscattare il passo falso in quattro set a Cisterna, la Mint viene dalla prova di forza casalinga al tie break con Taranto. Un ex per parte nei roster: Marko Sedlacek (4 attacchi vincenti ai 500 in Italia) e Taylor Averill. Gli ospiti non avranno Osmany Juantorena per almeno cinque settimane a causa di un problema alla spalla. Gara n. 100 in Regular Season per Andrea Truocchio e in carriera per Mattia Orioli. Sul fronte opposto presenza n. 100 in Regular Season per Arthur Szwarc.



PRECEDENTI: 29 (16 successi Mint Vero Volley Monza, 13 successi Sonepar Padova)

EX: Marko Sedlacek a Monza nel 2019/20, 2020/21; Taylor Averill a Padova nel 2015/16, 2016/17

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- «Sarà sicuramente una partita interessante, contro una squadra che ha avuto qualche difficoltà a inizio campionato a causa di alcuni infortuni. Ora però stanno recuperando l’organico. Come spesso accade in questa stagione, soprattutto la battuta e la ricezione avranno un ruolo cruciale. Lo si è visto nelle partite in casa contro Perugia e Piacenza. La nostra battuta può mettere in difficoltà l’avversario e fare male nei momenti giusti. Riuscire ad essere incisivi nel modo giusto contro una squadra forte come Monza sarà fondamentale ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Dopo la vittoria contro Taranto dobbiamo cercare di dare continuità al nostro gioco. Domenica sarà un'altra partita estremamente delicata per la nostra classifica contro una Padova che in questa prima parte della stagione ha dato del filo da torcere a diverse squadre; cercheremo quindi di affrontarla con tutte le energie e mezzi attualmente a nostra disposizione ».

Valsa Group Modena - Cisterna Volley

Quarto faccia a faccia tra Valsa Group Modena e Cisterna Volley. Sesti con 8 punti, gli emiliani inseguono la terza vittoria consecutiva dopo il successo con Monza e l’exploit al tie break a Verona. Il sodalizio pontino, battuto dai gialli nei tre precedenti, viene dalla cocente sconfitta a Milano in quattro set e si propone di passare indenne l’esame del PalaPanini per migliorare una classifica avara di soddisfazioni. Nel tempio tornano due ex da rivali, il palleggiatore Michele Baranowicz e il centrale Daniele Mazzone. Serata potenzialmente prolifica in quanto ai record personali: tra i modenesi Jacopo Massari cerca il punto n. 1000 in carriera, Federico Federici è alla partita n. 200 in carriera, a José Miguel Gutierrez bastano 4 sigilli per raggiungere i 500 punti in Italia, mentre Paul Buchegger può raggiungere i 2000 punti in Regular Season, ne mancano 22. Enrico Diamantini, invece, insegue i 500 attacchi vincenti in Regular Season (-6).



PRECEDENTI: 3 (3 successi Valsa Group Modena)

EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13; Daniele Mazzone a Modena nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « Dobbiamo essere consapevoli che Verona deve essere il nostro punto di partenza, i segnali sono positivi e se aggiungiamo ancora qualcosa in più possiamo davvero divertirci. Cisterna? Nel campionato italiano non esistono partite facili. Dobbiamo giocare bene a pallavolo e mettere in campo le nostre armi, pensando solo a noi stessi e continuando a migliorare per essere sempre più ambiziosi ».

Theo Faure (Cisterna Volley)- « Contro Allianz Milano la partita si è decisa per pochi punti, in un incontro equilibrato. Ora non abbiamo tempo di riflettere troppo, dobbiamo concentrarci sulla prossima partita contro Valsa Group Modena per cercare di ottenere un risultato positivo. Che tipo di squadra ci aspetta a Modena? È una squadra che gioca in casa nel suo palazzetto, ha bisogno di fare punti e sicuramente sarà aggressiva. Siamo pronti ad affrontarla. Questo campionato ha un livello molto alto, ed è difficile raccogliere punti in ogni partita. Ieri non ci siamo riusciti, ma il campionato è molto competitivo e abbiamo bisogno che tutti i giocatori siano in buone condizioni fisiche. Per fortuna, al momento stiamo abbastanza bene. Questa è una settimana intensa, con due partite da giocare, e questo rende tutto un po' più complicato, ma fisicamente stiamo bene. A livello mentale, tutto dipende dai risultati: se vinciamo, l’umore e la motivazione migliorano. È sempre così. Per questo dobbiamo dare tutto in campo per cercare di ottenere la vittoria ».

Itas Trentino - Rana Verona

Si rinnova il derby dell’Adige con il capitolo n. 48. Forte di 34 successi negli scontri diretti, l’Itas Trentino ospita la Rana Verona, che ha vinto 13 volte. I gialloblù sono terzi a 2 punti dalla vetta, alle spalle di Piacenza e Perugia, ma hanno chiarito violando in rimonta il PalaSavelli di non mollare di un centimetro, mentre il Club veneto, sorpreso al tie break da Modena al Pala Agsm AIM, naviga al quarto posto e con una vittoria piena potrebbe agganciare proprio i dolomitici a quota 15. Leitmotiv dell’incontro è l’affollamento di ex, da una parte Giulio Magalini e Nicola Pesaresi, dall’altra Lorenzo Cortesia, Donovan Dzavoronok e Aidan Zingel. Ex anche nello staff: su un fronte lo scoutman Fabio Dalla Fina, su quello opposto coach Radostin Stoytchev e il secondo Dario Simoni. Noumory Keita intravede i 1000 punti in Italia (-14).



PRECEDENTI: 47 (34 successi Itas Trentino, 13 successi Rana Verona)

EX: Giulio Magalini a Verona nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Verona nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18; Lorenzo Cortesia a Trento nel 2020/21; Donovan Dzavoronok a Trento nel 2022/23; Aidan Zingel a Trento nel 2017/18 - Allenatori: Fabio Dalla Fina a Verona nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Dario Simoni a Trento nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Radostin Stoytchev a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16

Gioiella Prisma Taranto - Sir Susa Vim Perugia

Al PalaMazzola va in scena il settimo incontro tra Gioiella Prisma Taranto e Sir Susa Vim Perugia. I primi 6 incroci non hanno sorriso ai padroni di casa, chiamati ora a spezzare il tabù. La speranza ionica è di incontrare la squadra fallosa dei primi due set contro Civitanova e non il sestetto determinato e aggressivo che ha rimontato al tie break una gara quasi compromessa contro i biancorossi. Fatto sta che i Block Devils, ora a quota 16, distano un punto dalla vetta, ma sono imbattuti. Epilogo differente per la Gioiella, che contro Monza ha rimontato due set con un cambio di passo notevole, ma non è riuscita a piazzare la ciliegina all’ultima curva e si trova a 7 punti in coabitazione con Padova. Nei roster, oltre agli ex Sir Aimone Alletti, Tim Held, Filippo Lanza e Jan Zimmermann, c’è l’ex Gioiella Davide Candellaro. Nel team pugliese Andrea Santangelo è in prossimità dei 3000 punti in carriera (-12), in quello umbro Oleh Plotnytskyi si avvicina ai 2000 in Italia (-22).



PRECEDENTI: 6 (6 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Aimone Alletti a Perugia nel 2012/13; Tim Held a Perugia nel 2023/24; Filippo Lanza a Perugia nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/21; Davide Candellaro a Taranto nel 2009/10

Dante Boninfante (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Domenica sarà la partita probabilmente più difficile che affronteremo rispetto a tutte quelle che fino adesso abbiamo giocato. Perugia è una squadra che ha vinto tutto e non ha bisogno di presentazioni: mi aspetto che I ragazzi scendano in campo con lo spirito battagliero degli sfidanti, provando a usare tutte le nostre armi e i nostri modi per mettere in difficoltà Perugia. Soprattutto per offrire uno spettacolo adeguato e bello al pubblico che verrà al PalaMazzola. Per me inoltre è una partita speciale perché per la prima volta fronteggerò in panchina il primo mio allenatore di tantissimi anni nonché il primo mio maestro Angelo Lorenzetti. Grazie a lui ho cominciato ad allenare e l’affetto e stima che ci lega sarà sicuramente foriera di un momento speciale, dopo la partita lo ringrazierò di tutto ».

Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia)- « Sicuramente ci aspetta una partita molto difficile, ho giocato già più volte a Taranto e so che è un ambiente tosto perchè il Palamazzola è un palazzetto in cui è difficile giocare. Quest'anno Taranto è una squadra che ha un mix molto equilibrato tra giovani e giocatori molto esperti e hanno fatto vedere fino adesso che sanno mettere in difficoltà tutte le squadre e di conseguenza sono sicuro che riusciranno a mettere in difficoltà anche noi, conoscendo anche coach Dante Boninfante: nutro tanta stima e tanto rispetto per lui e so come lavora bene con le squadra ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA-

Sabato 9 novembre 2024, ore 18.00

Allianz Milano – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Zanussi Umberto, Caretti Stefano (Marconi

Domenica 10 novembre 2024, ore 16.00

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Vagni Ilaria, Verrascina Antonella

Domenica 10 novembre 2024, ore 17.00

Sonepar Padova – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Cesare Stefano

Domenica 10 novembre 2024, ore 18.00

Valsa Group Modena – Cisterna Volley Arbitri: Pozzato Andrea, Lot Dominga (

Domenica 10 novembre 2024, ore 18.00

Itas Trentino – Rana Verona Arbitri: Zavater Marco, Canessa Maurizio

Domenica 10 novembre 2024, ore 19.00

Gioiella Prisma Taranto – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Santoro Angelo, Puecher Andrea

LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 17, Sir Susa Vim Perugia 16, Itas Trentino 15, Rana Verona 12, Cucine Lube Civitanova 10, Allianz Milano 9, Valsa Group Modena 8, Sonepar Padova 7, Gioiella Prisma Taranto 7, Mint Vero Volley Monza 4, Cisterna Volley 4, Yuasa Battery Grottazzolina 2.

1 incontro in più: Allianz Milano e Cisterna Volley.