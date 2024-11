Starting Six: Perugia si prende la vetta

ROMA-Nella puntata dedicata alla 7a Superlega di Starting Six. Nel commento di Pasquale Di Santillo il proscenio è per Perugia che con la vittoria a Taranto si è presa, per la prima volta in stagione, la vetta della classifica approfittando della sonora sconfitta della capolista Piacenza sul campo di una Civitanova, implacabile fra le mura amiche dell’Eurosole. Sale al secondo posto Trento che vince in rimonta il derby contro Verona. Colpo grosso di Cisterna che, sotto per 2-0, rimonta e vince al Pala Panini contro Modena. Milano supera nell’anticipo Grottazzolina, sia pure faticando nel terzo set. Padova infligge un secco 3-0 a Monza, acuendo la crisi della finalista scudetto della scorsa stagione alla quinta sconfitta stagionale.