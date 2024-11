Senza storia il testa/coda Perugia-Grottazzolina

PERUGIA - Testa-Coda senza sorprese nell’anticipo dell’ottava giornata a Pian di Massiano: la Sir Susa Vim Perugia vince 3-0 con la Yuasa Battery Grottazzolina e, in attesa delle partite di domani, consolida il primato in classifica con 22 punti a +4 sulla seconda (Trento, con una gara in meno).

Coach Lorenzetti non conosce la parola turn-over ma può concedersi il lusso di far riposare campionissimi del calibro di Loser e Plotnytskyi dopo l’impegno infrasettimanale di Champions. Dentro dunque Giannelli in regia con Ben Tara opposto, Ishikawa e Semeniuk in banda, Solè e Russo centrali con Colaci libero; risponde Grottazzolina con Zhukouski in diagonale al rientrante Petkovic, Antonov e Tatarov ad agire da posto quattro, Demyanenko e Comparoni al centro e Marchisio a dirigere le operazioni di seconda linea. Inizialmente in panca Fedrizzi, con Mattei indisponibile schierato da secondo libero.

Il muro di Russo e il contrattacco di Ben Tara spezzano il punto a punto iniziale (4-1). Perugia allunga con il doppio break di Ishikawa, che approfitta del buon lavoro dei suoi compagni a muro, e con Giannelli in seconda battuta (8-2). Triplo muro vincente di Solè che entra per la prima volta in stagione a tabellino (11-2). Semeniuk capitalizza due difese incrementa il vantaggio (17-5). Perugia accelera sul finale del set e chiude il parziale con Russo (25-8)

Secondo set che inizia con l’ace di Semeniuk e il doppio attacco vincente di Ishikawa (4-2). Ancora Perugia con il muro di Giannelli (5-2). Doppio Petkovic e Grottazzolina accorcia (6-5). Solè mette a segno l’8-5 con un primo tempo, Giannelli gli concede il bis pochi scambi dopo (10-7). Russo sigla il 12-8. Ben Tara prima fa ace e poi difende la palla messa a terra da Semeniuk (14-8). Grottazzolina prova a rientrare (15-10) ma Perugia non ci sta (20-12). Magia di Giannelli per Ben Tara (23-14). I BlockDevils centrano il set-point al secondo tentativo con Ishikawa (25-17).

Tris Perugia all’avvio del terzo atto (3-0). Muro Semeniuk (4-1). Gli ospiti riducono lo svantaggio di un break (5-3), ma i padroni di casa ristabiliscono le distanze (8-3). Mani-out di Ben Tara (10-5). L’ace di Comparoni fa rientrare i suoi (11-9). Contrattacco vincente di Ishikawa, seguito dall’ace di Russo (15-10). Fedrizzi a segno scuote i propri compagni (17-12). Ancora Ben Tara da posto 2 (19-13). Entra Candellaro e festeggia il primo punto stagionale (21-15). Giannelli manda Perugia al match point (24-16). L’MVP Yuki Ishikawa (18 punti) archivia la pratica al secondo tentativo (25-17).

I protagonisti-

Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)- « Abbiamo fatto un buon gioco su fase break e cambio palla, siamo stati concentrati dall'inizio alla fine quindi sono contento. Bene anche su battuta-ricezione. Ora ci aspetta una trasferta lunga in Francia, sarà dura ma bisogna vincere »



Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Fa sempre un certo effetto giocare sul campo tricolore, noi entriamo sempre in campo con l'obiettivo di fare del nostro meglio e provare a mettere in difficoltà tutti, oggi non ci siamo riusciti ma onestamente il ritmo imposto da Perugia è stato altissimo. Hanno ricevuto molto bene e murato tanto, oltre a tenere un livello di attacco davvero elevato. Noi non siamo riusciti a fare altrettanto, soprattutto in attacco. È andata così, continueremo a provarci nelle prossime ».

Il tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA - YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0 (25-8, 25-17, 25-17)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 7, Ben Tara 11, Russo 7, Solè 7, Semeniuk 12, Ishikawa 18, Colaci (L), Candellaro 1, Piccinelli (L), N.e. Cianciotta, Zoppellari, Loser, Plotnytskyi, Herrera. All. Lorenzetti

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski, Petkovic 10, Demyanenko 3, Comparoni 3, Tatarov 4, Antonov 4, Marchisio (L), Fedrizzi 1, Marchiani, Cubito 1, Vecchi, Mattei, N.E., Schalk, Cvanciger. All.Ortenzi

ARBITRI: Salvati, Zavater

Durata set: 20', 25', 25'; tot: 70'

MVP: Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 3458