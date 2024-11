Starting Six: Perugia e Trento fanno il vuoto

ROMA- La puntata di Starting Six dedicato al movimento maschile accende i riflettori sulla recente giornata di campionato che ha ribadito i valori già emersi nei turni precedenti con Perugia che sembra aver preso il ritmo giusto per far sua la regular season. Pasquale Di Santillo analizza le sei partite della 9a giornata. Gli uomini di Lorenzetti sono andati a vincere anche sul difficile campo di Milano e mantengono saldamente la vetta, inseguiti però ad una Trento che contro Monza, che lo scorso anno la estromise dalla finale scudetto, si è presa una parziale rivincita battendola alla ilT quotidiano Arena con un netto 3-0. Terza sconfitta di fila per Piacenza che cade anche a Verona pagando però i numerosi infortuni che stanno penalizzando il lavoro di Anastasi. Ko anche Civitanova, che vede stoppata la sua serie positiva sul campo di un Taranto che riesce a ribaltare una partita che sembrava indirizzata dalla parte dei cucineri rimontando due set al passivo prima di imporsi al tie break. Torna alla vittoria Modena, dopo due ko di fila, che regola in casa in quattro set Padova. Nell’anticipo del sabato Cisterna conferma il suo ottimo momento andando a vincere sul campo di Grottazzolina che resta all’ultimo posto con due soli punti dopo nove giornate.

In Overthestat l’attesa analisi dei numeri del turno. Fra i bomber settimana favorevole ancora una volta a Keita (Verona) che timbra 29 palloni vincenti, poi Held (Taranto) con 25 e Ramon (Cisterna) con 22. Fra i battitori giornata super per Porro (Padova), Antonov (Grottazzolina) e Plotnytskyi (Perugia) con 5 ace a testa. Tra i muratori sono in cinque a prendersi il successo di tappa con cinque block a testa: Caneschi (Milano), Diamantini e Faure (Cisterna), Keita e D’Heer (Taranto). Nelle classifiche generali in vetta alla classifica dei marcatori Keita al comando con 224 punti, poi Reggers (Milano) con 183 e Faure (Cisterna) con 179. Al servizio in vetta Plotnytskyi con 19 seguito da Lagumdzija (Civitanova) con 19 e Bayram (Cisterna) con 17. Tra gli specialisti del block al comando Demyanenko (Grottazzolina) con 24, poi Nedeljkovic (Cisterna) con 23 e D’Heer con 22.

On Fire dedica la vetrina settimanale al figlio d’arte Tim Held che a Taranto sta facendo faville e contro Civitanova trascinando i rossoblu alla fantastica rimonta mettendo a segno 25 punti e caricando i suoi che hanno trovato in lui un prezioso punto di riferimento. A ventisei anni lo schiacciatore nato a Macerata potrebbe aver trovato, finalmente la chiave per esprimere tutto il suo enorme potenziale.