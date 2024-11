Starting Six: Piacenza a caccia del riscatto, Civitanova-Trento che sfida !

ROMA- Starting Six al maschile del venerdì ci proietta verso la 10a giornata, penultimo turno di andata che mette in palio punti decisivi per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. In Prima Fila la presentazione dell’intero programma che ha vissuto già un prologo con l’anticipo vinto da Milano su Cisterna lo scorso 7 novembre. Il weekend si apre sabato alle 18.00 con la sfida fra deluse Piacenza-Grottazzolina. Gli uomini di Anastasi, che in questo ultimo mese hanno pagato le numerose assenze, sono scivolati dal primo al quarto posto dopo tre sconfitte consecutive mirano a tornare a correre, i marchigiani cercano disperatamente una svolta al loro campionato che li vede all’ultimo posto con solo due punti. Fra i match di domenica 1 dicembre spicca il ‘superclassico’ fra Civitanova, attualmente imbattuta all’Eurosole, e Trento attualmente al comando della classifica ma con una partita in più rispetto a Perugia attesa dal delicato match in casa di Monza. Pronostico difficile fra Taranto e Modena con i pugliesi di Boninfante che al Pala Mazzola quest’anno hanno dimostrato di avere le carte in regola per confrontarsi alla pari contro chiunque. Nel posticipo serale andrà in scena il derby veneto fra Verona, guidato dal bomber Keita, e il Padova di Jacopo Cuttini.