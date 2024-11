Piacenza-Grottazzolina è l'anticipo del sabato

Proprio le vittorie dei biancorossi e dei gialloblù regalano un bonus di suspense negli ultimi battiti del girone di andata, visto che marchigiani e dolomitici hanno scavalcato, rispettivamente, Piacenza per il terzo posto e Perugia in vetta, seppur con una gara in più disputata. Cinque le partite del fine settimana perché il confronto tra Allianz Milano e Cisterna Volley, vinto in quattro set dagli ambrosiani è già andato in scena lo scorso 7 novembre per problemi legati a una questione di indisponibilità dell’impianto meneghino.

Sabato, alle 18.00, a rompere il ghiaccio sono Piacenza e Yuasa Battery Grottazzolina con diretta Rai Play, pronte a giocarsi un bottino di importanza capitale, per la griglia di Del Monte® Coppa Italia sul fronte emiliano, per tenersi stretta la massima serie sul fronte marchigiano. Il giorno successivo la scaletta propone due sfide alle 16.00, ovvero la contesa tra Gioiella Prisma Taranto e Valsa Group Modena in live streaming esclusivo su VBTV e il remake della Finale Scudetto 2023/24 tra Mint Vero Volley Monza e Sir Susa Vim Perugia con diretta DAZN. Sulla stessa piattaforma, alle 18.00, è possibile assistere in live streaming all’incrocio n.100 tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, un antipasto del Mondiale per Club.

A chiudere la domenica all’insegna di grinta e passione è il derby del Veneto delle 20.30 alla Kioene Arena, di fronte i padroni di casa di Sonepar Padova e la combattiva Rana Verona. La classifica, viziata dagli anticipi della 10a e 11a giornata, vede Trento a quota 27, seguita da Perugia a 25 punti, Civitanova a 20 e Piacenza a 17, ma gli umbri e gli emiliani, che si incroceranno nell’ultimo turno di andata, hanno giocato una partita in meno.

TUTTE LE SFIDE-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Yuasa Battery Grottazzolina

La trama della Regular Season 2024/25 si infittisce. Al PalaBancaSport si incrociano per la prima volta in SuperLega Gas Sales Bluenergy Piacenza e Yuasa Battery Grottazzolina, che finora si sono sfidate solo in A2. Nel 2018/19 andarono in scena il tie break infuocato vinto dagli emiliani nelle Marche e il successo casalingo della Gas Sales per 3-1 al ritorno. I padroni di casa vogliono i 3 punti che consentirebbero di proseguire il testa a testa con Civitanova per il terzo posto, mentre gli ospiti, caduti mercoledì in casa proprio nel derby con la Lube al termine di una gara più equilibrata di quanto possa raccontare il punteggio finale, sono chiamati a una prova eroica per scongiurare l’onta di un girone di andata senza vittorie. Sul fronte opposto, complice una situazione tutt’altro che felice in infermeria, Piacenza ha rimediato tre sconfitte di fila (a Civitanova, in casa con Trento e a Verona) dopo una prima parte immacolata di Regular Season. Per gli uomini di Andrea Anastasi la sfida contro Oleg Antonov, ex del match indisponibile mercoledì scorso, rappresenta una ripartenza, ma la Yuasa, con Dusan Petkovic e Michele Fedrizzi in campo, va presa con le pinze.



PRECEDENTI: 2 (2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Oleg Antonov a Piacenza nel 2020/21, 2021/22

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Per noi è una partita molto delicata, certamente non dobbiamo scendere in campo guardando la classifica perché affrontiamo una squadra che gioca una buona pallavolo e ha già messo in difficoltà qualche big. Non merita certo la classifica attuale. Cercheranno di metterci in difficoltà in ricezione, dovremo essere bravi a tenere in questo fondamentale e cercare di fare meglio le cose che nelle ultime partite non abbiamo fatto possiamo e sappiamo ».

Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina)- « La nostra intenzione è quella di fare punti contro chiunque e qualunque squadra arrivi, pur sapendo che abbiamo una squadra forte dall'altra parte. Punteremo a fare il meglio nelle nostre possibilità senza mai mollare. Sappiamo che abbiamo avversari che sono davanti, ma non importa, lo sport è questo: combattere fino alla fine. Piacenza è una squadra molto forte, hanno un muro importante e dei buoni battitori. Dobbiamo lavorare bene in ricezione ed attacco per provare a portarci a casa qualcosa ».

Gioiella Prisma Taranto - Valsa Group Modena

Alle porte la sfida n. 21 tra Gioiella Prisma Taranto e Valsa Group Modena, con gli emiliani avanti 16 a 4 nei precedenti. Le due squadre sono cariche dopo i risultati della 9a giornata. Gli ionici camminano sul velluto per la rimonta monstre sfornata al PalaMazzola contro Civitanova, con lieto fine al tie break e balzo a 9 punti, senza Filippo Lanza, ma con un Tim Held sontuoso. Il team tarantino sogna un’altra impresa interna, battere gli emiliani da 3 punti e agganciarli a quota 12 lanciandosi a caccia di un pass per la Del Monte® Coppa Italia. Eventualità che gli ospiti vogliono scongiurare, per dare continuità al convincente 3-1 casalingo impartito a Padova e per non compromettere la qualificazione ai Quarti di Coppa. L’unico ex è José Miguel Gutierrez (4 punti ai 500 in Regular Season), esploso lo scorso anno in Puglia. Da una parte Andreo Santangelo intravede i 3000 punti in carriera (-12), dall’altra Vlad Davyskiba è a 14 sigilli dai 1000 in Regular Season, Dragan Stankovic a 13 punti dai 3000 in Italia.



PRECEDENTI: 20 (16 successi Valsa Group Modena, 4 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Taranto nel 2023/24

Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « La partita è delicata per entrambe le squadre, contro Modena non sono mai sfide banali. Mi concentro sulla nostra metà campo: credo che dobbiamo affrontarla con la stessa cattiveria con cui abbiamo giocato domenica scorsa. Contro la Lube non è stata una partita tecnicamente buona da parte nostra. Held ci ha tenuto in vita, ma non ci siamo espressi al massimo del nostro potenziale sul piano tecnico. Abbiamo però fatto molto bene sul piano dell’agonismo e della cattiveria. Se contro Modena riusciremo a ripetere una prestazione simile, migliorando anche l’aspetto tecnico, sarà sicuramente una partita molto combattuta. Spero di poterla portare a casa, lo speriamo tutti, ma la cosa più importante sarà confermare la stessa intensità agonistica ».

Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)- « È un campionato difficilissimo, Taranto ha appena dimostrato contro la Lube di essere una squadra molto insidiosa, dovremo essere concentrati per tutto il match. Negli ultimi anni la SuperLega è diventata sempre più equilibrata, ogni partita fa storia a sé e dobbiamo subito lasciarci alle spalle la vittoria con Padova per concentrarci sulla prossima gara ».

Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia

Capitolo n. 38 dei confronti tra la Mint Vero Volley Monza e la Sir Susa Vim Perugia, che ha battuto il team brianzolo 29 volte cedendo solo in 8 occasioni. Le due squadre sono state protagoniste della Finale Scudetto 2023/24, serie vinta in quattro gare dai Block Devils, nonché di quella della Del Monte® Coppa Italia dello stesso anno, vinta sempre dalla Sir. In campionato le due squadre vivono momenti molto diversi. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta in tre set sul campo di Trento sono penultimi a 7 punti, ma nell’8° turno avevano lanciato un segnale importante tra le mura amiche, la vittoria per 3-1 ai danni di Verona. Una carezza per il morale, che non è bastata ad abbandonare la zona a rischio. Gli umbri, invece, sono imbattuti e hanno messo in cascina 25 dei 27 punti disponibili, nell’ultimo turno sbancando il Forum di Assago contro Milano in quattro set. Tre ex nei roster: da una parte Thomas Beretta (10 punti ai 2000 in Regular Season) e Ivan Zaytsev, dall’altra Oleh Plotnytskyi (29 punti ai 1500 nelle stagioni regolari). Gara n. 200 in Regular Season per Francesco Zoppellari.



PRECEDENTI: 37 (8 successi Mint Vero Volley Monza, 29 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Ivan Zaytsev a Perugia nel 2016/17, 2017/18; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « La Finale Scudetto disputata contro Perugia rimane un ricordo meraviglioso, ma oggi la realtà è un po' diversa. Siamo impegnati a risollevarci da una posizione difficile in classifica, affrontando non solo le sfide legate al rinnovamento della squadra, ma anche le assenze di alcuni giocatori chiave. Il nostro obiettivo ora è concentrarci sulla sfida contro Perugia, puntando a disputare una prestazione che possa infondere fiducia e slancio per il resto del campionato di SuperLega ».

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)- « Monza è una squadra che ha qualità, come tutte quelle del campionato italiano. In questa prima parte della stagione sta avendo delle difficoltà, dovute anche a degli infortuni e da un inizio di campionato non a pieno organico. L'ossatura del sestetto, rispetto a quello che abbiamo incontrato in Finale Scudetto, è cambiata quasi completamente. Noi non possiamo andare a casa loro "rilassati" perché, anche se ora sono in difficoltà, hanno giocatori molto forti e molto bravi, quindi prima di tutto dobbiamo puntare su di noi e fare il nostro lavoro. Con lo staff tecnico stiamo osservando quali sono i loro punti deboli e ci stiamo focalizzando su dove possiamo spingere di più noi ».

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino

Prove generali di Mondiale per Club tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, uniche rappresentanti italiane qualificate alla rassegna iridata in Brasile. Nel 10° turno, giro di boa anticipato, in occasione della storica sfida n. 100 tra i due sodalizi (avanti i cucinieri 54 a 45 nelle vittorie) a contare saranno i 3 punti in palio. Reduci da vittorie piene negli anticipi dell’11° turno, fruttate il temporaneo terzo posto della Lube e il provvisorio primato dell’Itas, le due rivali chiudono domenica il girone di andata e vogliono farlo con il botto. I padroni di casa cercano l’en plein di successi casalinghi per mantenere inviolata la propria roccaforte e per entrare nella griglia di Del Monte® Coppa Italia da testa di serie. Gli ospiti sono già certi di giocare in casa i Quarti di Coppa, ma sgomitano per il titolo simbolico di campioni d’inverno e vogliono reagire con la forza del gruppo all’assenza dell’indisponibile Jan Kozamernik. Tanti ex di primo piano nei roster, da una parte Marko Podrascanin, dall’altra Gabi Garcia, Nicola Pesaresi e Kamil Rychlicki. I Predators scaldano la voce per il prossimo punto di Mattia Bottolo, millesimo personale dello schiacciatore in Regular Season.



PRECEDENTI: 99 (54 successi Cucine Lube Civitanova, 45 successi Itas Trentino)

EX: Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Kamil Rychlicki a Lube nel 2019/20, 2020/21

Marko Podrascanin (Cucine Lube Civitanova)- « Per me è una gara speciale, visto che ho vissuto belle esperienze nei quattro anni di militanza a Trento e ho vinto trofei importanti. Alla fine è solo una sfida di Regular Season, anche se questi 3 punti sono importanti. Trento è una delle due squadre attualmente più forti in Europa e conosco bene il metodo di lavoro di Fabio Soli, sarà una battaglia sportiva dura anche se loro non avranno Jan Kozamernik, un ragazzo d'oro a cui auguro di tornare in campo presto e più forte di prima ».

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Chiudiamo il nostro girone d'andata con un big match in trasferta che si preannuncia quindi molto complicato, anche perché storicamente per noi l'Eurosuole Forum è sempre stato un campo difficile. Vogliamo però dare il massimo e provare ad ottenere un buon risultato per suggellare la nostra prima di stagione col miglior risultato possibile per la classifica, per poi concentrarci su CEV Cup e Mondiale per Club ».

Sonepar Padova - Rana Verona

Derby veneto n. 38 alle porte, all’insegna di agonismo e massimo rispetto come sempre. La Kioene Arena ospita l’ennesimo capitolo delle sfide tra Sonepar Padova e Rana Verona, che al momento vedono primeggiare gli scaligeri con 23 successi contro i 14 dei patavini. Reduci dalla sconfitta in quattro set patita a Trento nell’anticipo dell’11° turno, i padroni di casa hanno visto ridursi al lumicino le possibilità di entrare nelle otto che giocheranno di Del Monte® Coppa Italia, ma vogliono sfruttare il fattore campo per giocarsi fino alla fine le proprie carte. I padroni di casa, che hanno ancora a disposizione due gare prima del giro di boa, vogliono vincere la prima delle due partite rimanenti puntando sul “fattore Keita”, devastante in questo girone di andata, e sperano in un passo falso di Piacenza contro la neopromossa Grottazzolina. Infatti, Verona è quinta a 15 punti in coabitazione con Milano, che però ha giocato una sfida in più, e dista solo due lunghezze da Piacenza. L’unico ex nel derby è Marco Vitelli, che per un biennio ha murato nella città del Santo. Rok Mozic insegue in trasferta i 10 punti che lo separano da quota 1000 in Regular Season.

Luca Porro (Sonepar Padova)- « Verona è una squadra forte, con giocatori di grande qualità come Keita. Per noi sarà importante ridurre gli errori e sfruttare il nostro servizio per metterli in difficoltà. Dobbiamo migliorare la gestione dei momenti decisivi, perché è lì che si costruiscono i risultati. Sarà una sfida dura, ma abbiamo già dimostrato di saper competere con chiunque e dobbiamo farlo anche domenica ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Innanzitutto ci tengo a ribadire il rispetto che ho per la società di Padova, perché ha saputo creare una squadra con tanti giovani. Ogni stagione costruisce un roster importante e anche quest’anno ha messo in difficoltà Perugia e Piacenza. Ho visto la gara contro Trento: quando gli avversari mollavano un po’, Padova si faceva sentire e ha avuto la possibilità di vincere anche un altro set. Mi aspetto una partita complicata. Noi dobbiamo confermare l’aggressività messa in campo con Piacenza, dove l’agonismo è stato alto, e il buon lavoro a muro, in difesa e in contrattacco ».



PRECEDENTI: 37 (14 successi Sonepar Padova, 23 successi Rana Verona)

EX: Marco Vitelli a Padova nel 2020/21, 2021/22

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI ANDATA-

Allianz Milano - Cisterna Volley 3-1 (29-27, 27-29, 25-17, 28-26) Giocata Giovedì 7 novembre 2024



Sabato 30 novembre 2024, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Serafin Denis, Lot Dominga

Domenica 1 dicembre 2024, ore 16.00

Gioiella Prisma Taranto - Valsa Group Modena Arbitri: Zavater Marco, Verrascina Antonella

Domenica 1 dicembre 2024, ore 16.00

Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Piana Rossella, Giardini Massimiliano



Domenica 1 dicembre 2024, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino Arbitri: Cerra Alessandro, Puecher Andrea

Domenica 1 dicembre 2024, ore 20.30

Sonepar Padova - Rana Verona Arbitri: Rossi Alessandro, Curto Giuseppe

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 27, Sir Susa Vim Perugia 25, Cucine Lube Civitanova 20, Gas Sales Bluenergy Piacenza 17, Rana Verona 15, Allianz Milano 15, Valsa Group Modena 12, Cisterna Volley 12, Sonepar Padova 10, Gioiella Prisma Taranto 9, Mint Vero Volley Monza 7, Yuasa Battery Grottazzolina 2.



1 incontro in meno: Sir Susa Vim Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Rana Verona, Valsa Group Modena, Gioiella Prisma Taranto, Mint Vero Volley Monza.