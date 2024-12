Starting Six: Modena-Piacenza super derby

ROMA- Starting Six dedicato all’universo maschile ci porta nella 1a giornata di ritorno del campionato più bello del mondo mentre Trento e Civitanova sono in piena corsa per la conquista del Mondiale per Club. In Match&Play si presentano le quattro sfide in programma nel weekend, non si giocheranno infatti Trento-Cisterna e Padova-Civitanova (date dei recuperi ancora da definire) proprio per consentire alle squadre di Soli e Medei di completare il loro percorso nel torneo iridato in corso di svolgimento in Brasile. La giornata prenderà il via già stasera con il match fra Monza e Grottazzolina che mette in palio punti pesanti per la salvezza con la squadra di Eccheli sorprendentemente invischiata nella lotta per non retrocedere dopo la brillante stagione dello scorso anno che le è valsa il secondo posto. Ancor più bisognosa di fare risultato la neo promossa marchigiana che, nonostante il buon livello di gioco e con due espresso fino ad ora, è sconsolatamente ultima con due punti. Fra le sfide della domenica spicca un Verona-Perugia estremamente rischiosa per la capolista umbra visto le belle prestazioni messe in mostra dalla squadra di Stoytchev, soprattutto davanti al pubblico amico. Milano ospita Taranto con l’intenzione di cancellare la pesante sconfitta dell’andata al Pala Mazzola. Modena-Piacenza sarà derby fra due squadre che nelle ultime settimane sono andate a corrente alternate.