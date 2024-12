Baranowicz è l'MVP di novembre

CISTERNA DI LATINA (LATINA)-Dietro al momentaneo settimo posto di Cisterna Volley e alla qualificazione della formazione pontina ai Quarti di Finale di Del Monte®Coppa Italia c’è la sapiente regia di Michele Baranowicz, palleggiatore della squadra allenata da Guillermo Falasca. Baranowicz, con due premi MVP ottenuti nelle gare di Regular Season disputate a novembre, si è infatti aggiudicato il premio di MVP Credem Banca del mese di novembre. I riconoscimenti sono arrivati in occasione delle vittorie di Cisterna controTaranto e contro Grottazzolina, rispettivamente nelle sfide valide per l’8a e la 9a giornata del girone di andata di SuperLega. Il palleggiatore classe 1989 si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento in virtù del maggior numero di set giocati rispetto ad altri giocatori nominati MVP per due volte nel mese di novembre.