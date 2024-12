Piacenza non concede nulla a Monza

PIACENZA – Imperiosa vittoria della Gas Sales Bluenergy Piacenza nell'anticipo della seconda di ritorno, frutto di una bella prestazione collettiva ma anche delle difficoltà di una Mint Monza che non riesce ad uscire dalla crisi di gioco e di risultati di cui è vittima dall'inizio di questa stagione in campionato. Poco più di un'ora è stata sufficiente alla formazione di Anastasi per imporsi 3-0 (25-21; 25-17; 25-19) tenendo sempre il pallino del gioco in mano. Grande prova di Maar, ex di turno, migliore marcatore dell’incontro con i suoi 15 punti seguito da Kovacevic, che dopo un primo set di studio, è cresciuto a vista d’occhio, per lui 13 punti seguito da Romanò con 12.

In casa Monza la buona prova di Szwarc e di Rohrs non è bastata per rendere più ostico il cammino di Piacenza che ha chiuso con il 55% in attacco e nove block in contro i quattro monzesi. Quattro ace per Maa e tre per Simon.

Un lungo applauso per commemorare la storica tifosa Manuela Mezzadri scomparsa poche ore prima con la posa di un mazzo di fiori da parte della Presidente Elisabetta Curti, del Direttore Generale Hristo Zlatanov e di Simon nel posto solitamente occupato da Manuela tra i Lupi Biancorossi, un omaggio al neodottore Gianluca Galassi consegnato dal vicepresidente Giuseppe Bongiorni e via alle ostilità.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Galassi e Simon al centro, Kovacevic e Maar alla banda, Scanferla è il libero. Il Mint Vero Volley Monza risponde con Kreling “Cachopa” e Szwarc in diagonale, Di Martino e Beretta al centro, Rohrs e Zaytsev alla banda, Gaggini è il libero.

Il primo parziale è costellato di errori dalla linea dei nove metri da parte di Monza, Gas Sales Bluenergy Piacenza è più incisiva nel fondamentale e piazza anche due ace con Simon (13-10) e poco dopo con Maar per il 17-12. La ricezione funziona, Romanò ha la mano calda soprattutto in avvio con tre punti messi a terra nel giro di una decina di scambi ma basta poco, qualche errore dei biancorossi in attacco tengono viva Monza, il muro su Romanò vale il meno uno per i brianzoli e coach Anastasi utilizza il suo primo time out. Sull’attacco out di Monza arrivano tre set point per i biancorossi (24-21) chiude con un ace Maar.

Viaggia forte Gas Sales Bluenergy Piacenza, due punti di Kovacevic con intermezzo di Brizard nelle vesti di schiacciatore ed è 10-4, Simon e quindi ancora Kovacevic (12-5) con Monza che utilizza il secondo time out a disposizione. Monza mette mano alla panchina, Piacenza difende, su un bel recupero Romanò mette a terra la palla del 16-8 e subito dopo Simon segna l’ace del 17-8. Due punti consecutivi di Galassi (20-11), l’ace di Marttila vale il 21-15, il punto di Simon porta ai suoi otto set point (24-16), si va al cambio campo sulla battuta sbagliata di Monza.

Due muri di Maar aprono il terzo set, primo tempo di Galassi e subito dopo block in del centrale (4-1), Romanò per il 10-7 ma Monza non indietreggia e si porta ad una lunghezza (10-9) con Anastasi a chiamare tempo. E alla ripresa del gioco diagonale stretto di Maar (11-9) che dà il là all’allungo biancorosso, due ace consecutivi dello stesso canadese valgono il più cinque (16-11). L’ace di Di Martino riporta a meno quattro Monza (18-14) che piazza altri due punti (18-16) con Anastasi a chiamare il time out. Al rientro in campo battuta sbagliata di Monza e block in vincente biancorosso (20-16), altro muro per il 22-17, l’ace di Simon vale sei match ball (24-18), si chiude sulla battuta lunga di Monza.

I protagonisti-

Stephen Maar (Gas Sales Bluenergy Piacenza): « E’ stata una bella partita, abbiamo giocato una buona pallavolo ma soprattutto abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi. In settimana abbiamo lavorato molto bene, io sto bene e voglio ringraziare tutto lo staff tecnico con cui si lavora davvero bene. Adesso bisogna solo continuare in questo percorso e lavorando come abbiamo fatto per questa partita ».

Marco Gaggini (MINT Vero Volley Monza) « Dopo l’ultima partita pensavamo di avere trovato la svolta che non si era vista negli ultimi mesi. Purtroppo invece qui abbiamo avuto la conferma che abbiamo tante lacune; a tratti giochiamo bene, ma appena qualcosa va storto iniziamo a sbagliare molto. Non riusciamo a trovare una svolta, l’unica cosa da fare è lavorarci tanto durante la settimana ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-21; 25-17; 25-19)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Kovacevic 13, Brizard 1, Maar 15, Mandiraci, Scanferla (L), Galassi 8, Simon 9, Romanò 12, Bovolenta. N.E. Salsi, Ricci, Andringa, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi

MINT VERO VOLLEY MONZA: Rohrs 12, Marttila 1, Mancini, Beretta 5, Kreling, Picchio (L), Di Martino 2, Averill 2, Gaggini (L), Zaytsev, Szwarc 14. N.E: Lee, Frascio, Mosca. All. Eccheli.

ARBITRI: Roberto Boris, Dominga Lot

Durata set: 26′, 24′, 30′. Tot: 1h20′

MVP: Stephen Maar (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2092