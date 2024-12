Superlega in campo nel giorno di Santo Stefano

ROMA- Abbuffata festiva di grande pallavolo con consueto appuntamento sotto rete per il Boxing Day. Nel giorno di Santo Stefano è in programma la 3a giornata di ritorno della Regular Season in SuperLega Credem Banca con tutte le squadre attese sotto rete nello stesso pomeriggio.

Il turno anticiperà di pochi giorni i Quarti in gara unica di Del Monte® Coppa Italia SuperLega, che faranno calare il sipario sull’anno solare il 29 e 30 dicembre 2024 con i pass in palio per la Final Four del 25 e 26 gennaio a Bologna. In virtù dei risultati del fine settimana, la fisionomia della classifica è rimasta per lo più immutata, fatta eccezione per la coda della graduatoria che ha registrato il sorpasso della matricola Yuasa Battery Grottazzolina, vittoriosa per 3-1 in casa contro la Valsa Group Modena, ai danni dei vice campioni d’Italia della Mint Vero Volley Monza, caduti a Piacenza in tre set sabato scorso e ora protagonisti di una situazione atipica, visto che guidano la propria Pool in CEV Champions League, ma dentro i confini nazionali faticano, visto che momentaneamente occupano l’ultima posizione in campionato. Nessuna sorpresa in testa, con la Sir Susa Vim Perugia in vetta, inseguita dall’Itas Trentino, che deve recuperare la gara con Cisterna Volley, e a ruota Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova, con i biancorossi che hanno giocato una partita in meno, ovvero la trasferta alla Kioene Arena contro la Sonepar Padova.

Il programma del 26 dicembre prevede due match alle 17.00. In scaletta il remake dei Quarti di finale Play Off 2023/24 tra Mint Vero Volley Monza e Cucine Lube Civitanova, con live streaming su DAZN, gara che mette in palio punti vitali per i brianzoli e un tesoretto utile nel testa a testa con Piacenza ai fini del terzo posto per i marchigiani, e lo scontro diretto per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria tra Sonepar Padova e Gioiella Prisma Taranto, con live streaming in esclusiva su VBTV. Quattro, invece, gli incontri da disputare alle 18.00. Passerella televisiva su Rai Sport per Itas Trentino, che prosegue la rincorsa ai Block Devils, e Allianz Milano, che si cimenta in questa coda di 2024 nella seconda di tre trasferte consecutive tra campionato e Del Monte® Coppa Italia. Alla stessa ora, con live streaming su DAZN, la Sir Susa Vim Perugia, locomotiva del torneo, ospita una Valsa Group Modena in cerca di certezze per un antipasto di quello che i tifosi vedranno il 29 dicembre nel Quarto da dentro o fuori di Coppa Italia. A completare il turno, sempre alle 18.00, sono le due dirette esclusive su VBTV: la Rana Verona ospita la rediviva Yuasa Battery Grottazzolina, che ha iniziato il girone di ritorno con un en-plein di 6 punti su altrettanti disponibili, mentre la ritrovata Gas Sales Bluenergy Piacenza riceve la visita dell’imprevedibile Cisterna Volley.

TUTTE LE SFIDE-

Sonepar Padova - Gioiella Prisma Taranto

Confronto n. 22 tra Sonepar Padova e Gioiella Prisma Taranto, con un bilancio complessivo di 13 vittorie a 8 per i patavini, che all’andata espugnarono in quattro set il PalaMazzola. Si tratta di uno spareggio in classifica visto che le due squadre sono appaiate a quota 10, anche se il team veneto deve ancora recuperare la gara interna del 1° turno di ritorno con la Lube. Tre gli ex: da una parte Marco Falaschi e Tommaso Stefani, dall’altra Jan Zimmermann. Gara n. 100 in Italia per Roamy Alonso. Molto probabile il rientro di Fabrizio Gironi dopo l’infortunio di domenica scorsa.



PRECEDENTI: 21 (13 successi Sonepar Padova, 8 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Marco Falaschi a Taranto nel 2021/22, 2022/23; Tommaso Stefani a Taranto nel 2021/22, 2022/23; Jan Zimmermann a Padova nel 2021/22

Federico Crosato (Sonepar Padova)- « Quella contro Taranto sarà una gara molto importante per noi, lo sappiamo bene. Non c’è motivo di nasconderlo: sarà una partita tosta. Affrontare squadre che, come la nostra, competono nella stessa fascia di classifica è sempre molto complicato, ma fondamentale per il nostro percorso di crescita. Alla Kioene Arena, giovedì, spero di vedere tanti tifosi pronti a sostenerci. La loro presenza sarà fondamentale, perché in una partita così importante avremo davvero bisogno di tutto il loro supporto ».

Tim Held (Gioiella Prisma Taranto)- « Siamo due squadre che al momento occupano la stessa posizione in classifica, e una vittoria rappresenterebbe una spinta importante per il futuro. Dobbiamo concentrarci al massimo: è una squadra solida, con un ottimo servizio e molte soluzioni in attacco. Sarà fondamentale fare un buon lavoro in difesa e mettere pressione al servizio, perché se battiamo bene possiamo sempre ottenere qualcosa di più. Questo deve essere il nostro focus ».

Mint Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova

Sfida n. 32 tra Mint Vero Volley Monza e Cucine Lube Civitanova, con i cucinieri avanti con 23 successi a 8, ma con i brianzoli che nella corsa stagione hanno eliminato i biancorossi nei Quarti della Coppa nazionale e dalla corsa allo Scudetto. Nel torneo in corso la Lube ha piegato 3-0 la Mint all’andata. Cinque gli ex nei roster: da una parte Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, dall’altra Adis Lagumdzija, Eric Loeppky e Santiago Orduna. Ancora in dubbio i recuperi di Alex Nikolov e Petar Dirlic per la Lube.



PRECEDENTI: 31 (23 successi Cucine Lube Civitanova, 8 successi Mint Vero Volley Monza)

EX: Osmany Juantorena a Lube nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Ivan Zaytsev a Lube nel 2012/13, 2013/14, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21; Eric Loeppky a Monza nel 2023/24; Santiago Orduna a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Ci troviamo in un momento delicato e ogni partita che affrontiamo diventa sempre più importante. Dobbiamo reagire e invertire la rotta, senza concentrarci sulla classifica, ma lavorando su noi stessi. La sfida contro Civitanova sarà molto impegnativa, ma dobbiamo focalizzarci sui nostri punti di forza ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Veniamo da una bella vittoria a Milano nonostante il termometro sotto braccio, con tre atleti influenzati e non in campo. Un successo che ci ha dato punti e morale. Ora dobbiamo migliorare in trasferta, a partire dal blitz in Brianza contro una squadra che vuole risalire la classifica e capitalizzare il fattore campo ».

Rana Verona - Yuasa Battery Grottazzolina

Rana Verona e Yuasa Battery Grottazzolina una di fronte all’altra per l’ottava volta in Serie A. Il bilancio è di 5 vittorie a 2 per gli scaligeri, compreso il 3-0 a domicilio dell’andata. Dopo il blitz positivo in tre set a Cisterna, i padroni di casa sono quinti a quota 25 e non vogliono perdere contatto dai piani alti. Gli ospiti, che schierano Michele Fedrizzi, unico ex in campo, sono galvanizzati dai primi due successi in SuperLega e hanno lasciato l’ultima posizione dopo l’impresa interna con Modena. Su un fronte Noumory Keita prenota i 1000 attacchi vincenti in Italia (-12), sull’altro Oleg Antonov è alla gara n. 300 in Regular Season.



PRECEDENTI: 7 (2 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 5 successi Rana Verona)

EX: Michele Fedrizzi a Verona nel 2012/13

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Per la partita contro Grottazzolina ci sono due aspetti da considerare: il primo è l’importanza della gara dopo la vittoria contro Cisterna; non è scontato ottenere punti, perché Grottazzolina non appena l’avversario abbassa il livello o la concentrazione, ne approfitta e riesce a giocare bene. Il secondo è che hanno battitori forti, quindi dovremo ricevere bene per tenere le loro battute per avere una buona costruzione nella fase di cambio-palla ed evitare che entrino in serie. Ovviamente ci aiuta il nostro servizio, perché se li teniamo staccati da rete questo favorisce la fase di break point. Abbiamo pochi giorni, ma dobbiamo stare concentrati e preparare al meglio la partita ».

Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena

Cifra tonda con il match n. 50 tra Sir Susa Vim Perugia e Valsa Group Modena. Block Devils avanti 29 a 20 nei precedenti. In attesa di misurarsi anche il 29 dicembre per la gara secca dei Quarti di Coppa Italia, la capolista e la big in difficoltà si studiano in campionato, memori del 3-0 inflitto dagli umbri al PalaPanini all’andata. Perugia viene dal 3-1 su Padova, Modena dal crollo a Porto San Giorgio. Tre gli ex in campo, Yuki Ishikawa da una parte, Simone Anzani e Luciano De Cecco dall’alta. Coach Angelo Lorenzetti conquistò titoli e consensi da allenatore a Modena. Gara n. 300 in carriera di Alessandro Piccinelli, Yuki Ishikawa vicino ai 2500 punti in Italia (-29).



PRECEDENTI: 49 (20 successi Valsa Group Modena, 29 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15; Simone Anzani a Perugia nel 2017/18; Luciano De Cecco a Perugia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Itas Trentino - Allianz Milano

Trentesimo faccia a faccia tra Itas Trentino e Allianz Milano, con i meneghini che finora l’hanno spuntata solo sei volte. I gialloblù, dopo i tre punti sofferti acquisiti a Taranto, vogliono sfruttare il fattore campo, mentre gli ambrosiani, sesti a 21 punti e sconfitti 3-1 in casa all’andata, devono rialzarsi dopo il giro a vuoto nelle Marche per muovere la classifica e riacquisire le certezze. Quattro gli ex: da una parte Jan Kozamernik, Nicola Pesaresi e Riccardo Sbertoli, dall’altra Matey Kaziyski.



PRECEDENTI: 29 (6 successi Allianz Milano, 23 successi Itas Trentino)

EX: Jan Kozamernik a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Nicola Pesaresi a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Matey Kaziyski a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2021/22, 2022/23

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Siamo felici di poter tornare a giocare finalmente davanti al nostro pubblico soprattutto per una gara importante come quella di giovedì. Milano è reduce da cinque vittorie nelle ultime sette partite di campionato e dispone di una batteria di attaccanti e battitori molto importante oltre ad essere molto ben organizzata nella fase muro e difesa. Dal canto nostro è vero che siamo tornati a Trento da poche ore ma sono convinto che poter lavorare nel nostro impianto, ricevere il supporto ed il calore dei nostri tifosi sarà fondamentale per questo impegno. L’approccio al match e il livello di attenzione allo sviluppo di un gioco efficace saranno la chiave dell’incontro ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cisterna Volley

Quinto capitolo dei confronti tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cisterna Volley, con i pontini reduci dallo stop interno contro Verona e sconfitti in casa all’andata dagli emiliani in quattro set. La formazione piacentina è avanti 3-1 nei precedenti, viene dal 3 a 0 su Monza ed è terza a 26 punti in coabitazione con Civitanova. Gli ospiti sono settimi a quota 15 a braccetto con Modena. L’unico ex del match è Michele Baranowicz, che nel fine settimana ha ricevuto il premio come Credem Banca MVP di novembre. Nel team di casa Uros Kovacevic intravede i 2000 punti in Regular Season (-10), mentre Yuri Romanò è vicinissimo ai 2500 attacchi vincenti in carriera, ora a -3.



PRECEDENTI: 4 (1 successo Cisterna Volley, 3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Monza la squadra ha giocato una prova convincente, lo avevo già detto al termine della gara con Modena, abbiamo recuperato tutto l’organico, i ragazzi hanno lavorato seriamente e si è visto. Sono contento della prova di tutti i ragazzi, in settimana si sta lavorando molto bene e in partita lo si vede. Kovacevic è in ripresa, parliamo di un giocatore di grande levatura, deve solo stare bene fisicamente. Se non ha problemi non bisogna insegnargli come si gioca a pallavolo e lo sta facendo vedere. Adesso aspettiamo la gara con Cisterna consapevoli delle nostre qualità e con grande rispetto per un’avversaria che sta facendo molto bene. Il nostro obiettivo è arrivare al meglio alla sfida di Coppa Italia con Verona ».

Domenico Pace (Cisterna Volley)- « Contro Rana Verona non abbiamo espresso il nostro miglior gioco e siamo consapevoli che ci attenderà un periodo facile. Ora il nostro focus è sulla sfida con la Gas Sales Bluenergy Piacenza dove ce la metteremo tutta per fare il meglio possibile contro un avversario ostico. L'affiatamento di questo gruppo è la nostra forza, stiamo veramente bene insieme anche fuori dal campo. A inizio stagione non avrei mai pensato di arrivare alla qualificazione per la Coppa Italia, siamo riusciti a raggiungere un traguardo a mio avviso sensazionale ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª DI RITORNO-

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 17.00

Sonepar Padova – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Cappello Gianluca, Curto Giuseppe

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 17.00

Mint Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Serafin Denis

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Salvati Serena, Cesare Stefano

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena Arbitri: Puecher Andrea, Luciani Ubaldo

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Itas Trentino – Allianz Milano Arbitri: Lot Dominga, Zanussi Umberto

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cisterna Volley Arbitri: Simbari Armando, Piana Rossella

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 35, Itas Trentino 30, Gas Sales Bluenergy Piacenza 26, Cucine Lube Civitanova 26, Rana Verona 25, Allianz Milano 21, Cisterna Volley 15, Valsa Group Modena 15, Sonepar Padova 10, Gioiella Prisma Taranto 10, Yuasa Battery Grottazzolina 8, Mint Vero Volley Monza 7.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Cisterna Volley e Sonepar Padova.