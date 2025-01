Starting Six: Grottazolina sbanca Padova

In Match&Play Pasquale Di Santillo ci racconta quanto avvenuto sui sei campi di Superlega in un turno che si è giocato spacchettato in due giorni. Nella giornata di domenica da circoletto rosso il successo di Grottazzolina a Padova che permette alla neo promossa formazione marchigiana di lasciare l’ultimo posto scavalcando Taranto, che si è arresa in casa a Piacenza, e Monza, sconfitta a Milano il giorno dopo al termine di un match sfortunato che ha visto gli uomini di Eccheli cedere tutti e tre i parziali ai vantaggi. In particolare il primo finito con il punteggio di 42-40 (terzo per durata di tutti i tempi fra A1 e Superlega). Vincono tutte le squadre di testa, Perugia sul campo di Cisterna; Trento sul campo di Modena, dopo una partita equilibrata conclusasi in volata in tutti i parziali; Civitanova che fa valere ancora una volta la legge dell’Eurosole travolgendo Verona.

Overthestat analizza i numeri della giornata. Tra i bomber spiccano la prestazioni di Szwarc (Monza) e Reggers (Milano) con 20 punti, terza piazza per Tatarov (Grottazzolina) e Ishikawa (Perugia) con 19. Tra i battitori i migliori della quarta di ritorno sono quattro a pari merito, Brizard (Piacenza), Plak (Padova), Gargiulo (Civitanova) e Fedrizzi (Grottazzolina) con 4 ace. Fra gli specialisti del muro la miglior performance è di Gueye (Piacenza) con 6 muri, seguito da Alonso (Taranto) con 5, e Chinenyeze (Civitanova) con 4. Nelle classifiche generali al comando fra i marcatori Keita (Verona) con 337, poi Reggers (Milano) con 264 e Michieletto (Trento) con 261. Nella classifica degli acers Plotnytskyi (Perugia), nonostante non abbia giocato, mantiene la vetta con 35 battute vincenti, davanti a Michieletto (Trento) che ne ha firmati 27 come Buccheger (Modena). Fra i muratori al comando ancora Nedeljkovic (Cisterna) con 38, poi Alonso (Taranto) con 34 e Demyanenko (Grottazzolina) con 33.

On Fire accende i riflettori su Ferre Reggers, il ventunenne schiacciatore belga di Milano, che quest’anno è letteralmente esploso risultando, fino a questo momento del campionato, come il secondo marcatore assoluto.