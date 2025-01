Oleh Plotnytskyi è L'MVP di dicembre

PERUGIA- Efficace in campionato e pronta per l’impegno in Coppa Italia: il percorso di Sir Susa Vim Perugia in SuperLega Credem Banca è netto e preciso, con i Block Devils momentaneamente primi in classifica e reduci dal successo esterno contro Cisterna Volley. Tra i giocatori che più si sono messi in mostra nell’ultimo periodo c’è sicuramente Oleh Plotnytskyi: il martello ucraino classe 1997, infatti, si è aggiudicato il titolo Credem Banca MVP di dicembre, grazie ai tre premi come miglior giocatore ricevuti in occasione delle sfide contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, Rana Verona e Sonepar Padova. Nelle cinque partite disputate da Perugia a dicembre Plotnytskyi ha saputo totalizzare 86 punti, prestazioni che gli sono valse più volte la palma di MVP nelle gare disputate.