Piacenza-Padova l'anticipo, Perugia-Trento il big match

ROMA -Alle porte in SuperLega Credem Banca la 5a giornata di ritorno della Regular Season,quando mancano quasi due settimane alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia a Bologna, in programma il 25 e il 26 gennaio 2025. Al vertice, almeno per il momento, la situazione è nitida e la Sir Susa Vim Perugia non molla un colpo, tenendo ben salde le redini della classifica, seguita dalla prossima avversaria, l’Itas Trentino, che deve recuperare un match e a Modena nel lunedì dell’Epifania ha sudato per mettere i tre punti nella calza della Befana. Vivace la lotta per il terzo e quarto posto, con Piacenza avanti rispetto a Civitanova, che però ha una gara in meno, e Verona ora più distante dopo il netto passo falso nelle Marche. Basta uno sguardo nella parte bassa della classifica per rendersi conto di avere a che fare con una delle lotte per la salvezza più appassionanti degli ultimi anni nella massima serie. Il merito è della Yuasa Battery Grottazzolina, che dopo un girone di andata chiuso a quota 2 e trascorso tra infortuni, scivoloni nel finale e maratone epiche sfortunate, ha inanellato 10 punti di fila nelle prime quattro gare dopo il giro di boa cedendo la coda a Gioiella Prisma Taranto e Mint Vero Volley Monza, penultima e ultima separate da un punto. Il turno si apre sabato 11 gennaio, alle 18.00, con la diretta Rai Sport di Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sonepar Padova. Cinque le sfide in calendario domenica 12 gennaio. Alle 16.00 fischio d’inizio in Brianza, con live streaming su DAZN, per il confronto tra Mint Vero Volley Monza e Valsa Group Modena, squadre che vogliono recuperare la propria identità di gioco. Alle 18.00, in simultanea, sono in programma la diretta esclusiva VBTV di Rana Verona – Allianz Milano, ma soprattutto il big match di vertice con diretta Rai Sport tra la capolista Sir Susa Vim Perugia e la sua prima inseguitrice, l’Itas Trentino . Il cerchio si chiude alle 19.00 con due partite: la sfida salvezza della Yuasa Battery Grottazzolina, che ha salutato in settimana Matteo Schalk ingaggiando il bulgaro Denislav Bardarov, e ospita la Gioiella Prisma Taranto, ma anche il faccia a faccia tra Cisterna Volley, che vuole tornare a punti sfruttando il fattor campo, e la Cucine Lube Civitanova, che nel 2025 vuole buttarsi alle spalle il fastidioso “mal di trasferta”, con la sfida in streaming su DAZN.

TUTTE LE SFIDE-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sonepar Padova

Il 16° incontro tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sonepar Padova si prospetta una montagna da scalare per i patavini, visto che gli unici 2 successi del team veneto nei 15 precedenti (uno in Coppa Italia e uno in campionato) sono arrivati alla Kioene Arena. Vittoriosi in quattro set a Taranto, gli emiliani stanno ingaggiando una lotta serrata per difendere il terzo posto dal ritorno di Civitanova e non possono lasciare punti per strada, mentre il collettivo padovano, rimontato con un 3-1 corsaro da Grottazzolina nell’ultimo turno, sente che c’è fermento nella zona calda e non può dormire sonni tranquilli nemmeno con il nono posto perché sono solo 4 le lunghezze di vantaggio dal fanalino di coda Monza. Gli ospiti sfidano due ex, Stephen Maar e Leonardo Scanferla.

PRECEDENTI: 15 (2 successi Sonepar Padova, 13 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Stephen Maar a Padova nel 2016/17; Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Affrontare Padova non è mai semplice e la gara di andata è lì a dimostrarlo visto che abbiamo vinto al tie-break dopo essere sempre stati sotto nel computo dei set. Dovremo essere bravi a restare concentrati dall’inizio alla fine e soprattutto essere bravi ad imporre il nostro ritmo e gioco fin di primi scambi. Padova è una buona squadra, l’attuale classifica non le rende merito ma noi dobbiamo solo pensare alla nostra metà campo e fare punti per restare il più in alto possibile in vista dei Play Off che sembrano tanto distanti ma non li sono ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Contro Piacenza mi aspetto, e non ho dubbi su questo, un approccio coraggioso e senza timori. Voglio vedere i ragazzi giocare senza nervosismi o pressioni e affrontare la partita con la giusta determinazione, come stanno già dimostrando in palestra. Dovremo costruire il nostro gioco, pronti ad aggredire e a giocarcela fino in fondo. Piacenza è una squadra molto strutturata, quindi dobbiamo mettere in campo una strategia aggressiva. In particolare, sarà fondamentale la battuta: dobbiamo essere incisivi, accettando anche un margine di errore più alto. Stiamo lavorando su questo aspetto da qualche settimana, cercando al tempo stesso di migliorare nella fase muro-difesa, che è collegata alla battuta. Quando riusciamo a mettere in difficoltà la ricezione avversaria, dobbiamo essere pronti a capitalizzare con una difesa più efficace ».

Mint Vero Volley Monza - Valsa Group Modena

In arrivo la sfida n. 26 tra Mint Vero Volley Monza e Valsa Group Modena, con gli emiliani vincenti all’andata 3-0 e avanti per 17 vittorie a 8 nei precedenti. Dopo l’impresa al tie-break con Civitanova, la squadra del consorzio ha raccolto solo carbone a Milano per l’Epifania ed è nuovamente scivolata in ultima posizione, mentre i gialli hanno venduto carissima la pelle in casa contro Trento, ma non sono riusciti a muovere la classifica e latitano in posizione arretrata a 15 punti, oltretutto con la dirimpettaia Cisterna e l’inseguitrice Padova che devono ancora recuperare le rispettive gare del 1° turno di ritorno a Trento e in casa con Civitanova. Tanti ex nei roster: da una parte Thomas Beretta e Osmany Juantorena, dall’altra Paul Buchegger, Vlad Davyskiba e Filippo Federici. Taylor Averill a 11 punti dai 500 in Regular Season.



PRECEDENTI: 25 (17 successi Valsa Group Modena, 8 successi Mint Vero Volley Monza)

EX: Thomas Beretta a Modena nel 2013/14; Osmany Juantorena a Modena nel 2023/24; Ivan Zaytsev a Modena nel 2018/19, 2019/20; Paul Buchegger a Monza nel 2018/19, 2019/20; Vlad Davyskiba a Monza nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Filippo Federici a Monza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23



Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza): « Ci aspetta una sfida delicata contro Modena, una squadra che sappiamo non concederà nulla. Del resto, ogni partita diventa sempre più impegnativa per noi, considerando la nostra posizione in classifica. Sarà fondamentale quindi sfruttare al meglio le occasioni che riusciremo a crearci per cercare di invertire la rotta. La squadra, però, sta dimostrando di essere viva e determinata a lottare fino alla fine »

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Monza è un avversario che rispettiamo molto, dobbiamo affrontarli con la giusta determinazione per conquistare punti. In settimana abbiamo ragionato e lavorato sui dettagli, sappiamo che per fare l’ultimo passo serve essere lucidi nei momenti importanti e i miglioramenti fatti ancora non bastano ».

Rana Verona - Allianz Milano

Quarta e quinta in classifica a confronto. In arrivo il capitolo n. 29 delle battaglie sportive tra Rana Verona e Allianz Milano, separate da 3 punti. I meneghini, che con un successo pieno aggancerebbero gli scaligeri, sono sotto nei precedenti, visto che i veronesi, vittoriosi per 3-1 all’andata all’ombra della Madonnina, si sono imposti finora 17 volte contro le 11 degli ambrosiani. La formazione di casa deve rimettere in ordine le idee dopo il giro a vuoto nelle Marche che ha interrotto una ottima serie positiva, mentre gli ospiti si avvicinano al match a tutto fuoco grazie alla vittoria netta siglata in casa nel derby lombardo con Monza. Sono tre gli ex: da una parte Marco Vitelli, dall’altra Edoardo Caneschi e Matey Kaziyski. Centesima in Regular Season per il gigante di casa Mads Kyed Jensen e, tra i milanesi, per Paolo Porro.

PRECEDENTI: 28 (11 successi Allianz Milano, 17 successi Rana Verona)

EX: Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24; Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21; Matey Kaziyski a Verona nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Rok Mozic (Rana Verona)-« Siamo attesi da un’altra partita importante per la nostra stagione. Giochiamo contro una squadra forte che è cresciuta molto nel corso del campionato e che è per noi una diretta concorrente per i Play Off. L’ultima gara è alle spalle e ora siamo focalizzati completamente sulla sfida di domenica con Milano, anche perché torniamo a giocare in casa davanti al nostro pubblico, che anche a Civitanova ci ha dimostrato tutto il suo sostegno e la grande vicinanza. Dovremo entrare in campo con la testa giusta e giocare la nostra pallavolo per metterli in difficoltà, ponendo la massima attenzione in ogni momento ».

Paolo Porro (Allianz Milano)- « Quella contro la Rana Verona la possiamo sicuramente definire già una partita di spareggio, nel senso che se vinciamo possiamo raggiungerli in classifica e sarebbe importante per noi. All'andata abbiamo avuto le nostre occasioni per fare risultato, ma ci siamo fatti sfuggire l'opportunità anche di fare punti. Domenica dovremo mettere qualcosa in più in un palazzetto caldo come quello di Verona e contro una squadra che è vero che ha iniziato l’anno con uno stop, ma che è in fiducia per avere centrato la qualificazione per la Final Four di Coppa Italia »..

Sir Susa Vim Perugia - Itas Trentino

A catalizzare le attenzioni è il big match tra la prima della classe e la seconda forza del torneo. Al PalaBarton si incrociano per la 57a volta Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino, con i Block Devils in vantaggio per 32 successi a 24 nei precedenti e al comando della classifica con 5 lunghezze di vantaggio sui dolomitici, che ritrovano ancora da rivale Angelo Lorenzetti, coach dell’ultimo Scudetto, e devono ancora recuperare il match interno con Cisterna. Sia i bianconeri che i gialloblù vengono da due vittorie esterne: gli umbri hanno violato 3-0 Cisterna soffrendo solo nell’ultimo parziale, i trentini hanno faticato nei quattro set giocati a Modena, ma sono riusciti a conquistare la posta piena. Tanti ex nei roster: da una parte Davide Candellaro, Massimo Colaci, Simone Giannelli e Sebastian Solé, dall’altra Flavio Resende Gualberto e Kamil Rychlicki.

PRECEDENTI: 56 (32 successi Sir Susa Vim Perugia, 24 successi Itas Trentino)

EX: Davide Candellaro a Trento nel 2018/19, 2019/20; Massimo Colaci a Trento nel 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Simone Giannelli a Trento nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Sebastian Solé a Trento nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Flavio Resende Gualberto a Perugia nel 2022/23, 2023/24; Kamil Rychlicki a Perugia nel 2021/22, 2022/23 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Trento nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- «Sempre bello poter giocare una partita del genere, contro una squadra forte come Perugia, che sta dimostrando di essere la compagine da battere in questo campionato. Non so se sarà decisiva o meno per il primo posto finale ma la vogliamo giocare a viso aperto, provando a recuperare un po' di brillantezza dopo un mese molto intenso per noi come quello di dicembre ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Gioiella Prisma Taranto

Il decimo incrocio tra Yuasa Battery Grottazzolina e Gioiella Prisma Taranto può valere una stagione per le due squadre, attualmente decima e undicesima, separate da 2 lunghezze. L’incredibile partenza dei marchigiani nel girone di ritorno, sempre a punti e a caccia del quarto successo in cinque gare, ha spostato gli equilibri nella zona retrocessione, mentre gli ionici, a dispetto delle belle performance, mostrate soprattutto in casa, non sono riusciti a concretizzare la mole di gioco e non hanno ancora mosso la classifica dopo il giro di boa. Il match in questione va letto come una grandissima opportunità per entrambi gli allenatori: Massimiliano Ortenzi vuole dare seguito a un piccolo grande capolavoro, Dante Boninfante vuole dimostrare che Taranto, vittoriosa all’andata e avanti 5 a 4 nei precedenti, ha ancora benzina. L’unico ex nei roster è Oleg Antonov. Tim Held cerca l’attacco n. 1000 in Regular Season, risoluzione consensuale del contratto tra Taranto e l’opposto Andrea Santangelo.

PRECEDENTI: 9 (4 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 5 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Oleg Antonov a Taranto nel 2022/23

Georgi Tatarov (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Ci stiamo preparando per questa partita molto importante, abbiamo ancora qualche giorno per prepararci a mostrare la nostra miglior pallavolo perché in palio ci sono punti molto importanti per la salvezza. Mi auguro che tantissimi tifosi vengano ad incoraggiarci perché abbiamo bisogno di tutto il loro sostegno, spero che potremo far vivere loro delle belle emozioni ».

Fabrizio Gironi (Gioiella Prisma Taranto)- « Sappiamo che per noi sarà una battaglia, e dobbiamo scendere in campo con questa consapevolezza. Giochiamo contro una squadra in ottima forma, che sta offrendo un’eccellente pallavolo e prestazioni di alto livello. Sarà una sfida difficile, abbiamo molta pressione e aspettative per questo appuntamento, ma l’unico modo per affrontarla è con determinazione e il coltello tra i denti ».

Cisterna Volley - Cucine Lube Civitanova

Al quinto tentativo, Cisterna Volley vuole sfatare il tabù delle vittorie con la Cucine Lube Civitanova. Marchigiani sempre vincenti nei quattro precedenti, compreso il match di andata chiuso 3-0 all’Eurosuole Forum. Settimi in classifica con una gara da recuperare e a pari punti con Modena, i pontini vogliono sfruttare il fattore campo al secondo match di fila tra le mura amiche cancellando lo stop in tre set contro Perugia incassato domenica scorsa. I biancorossi, quarti con una gara da recuperare, vengono dall’approdo alla Final Four di Coppa Italia e dalla prova convincente in casa contro Verona, ma devono cambiare passo in trasferta, visto che in SuperLega hanno vinto solo il derby di campionato fuori dall’Eurosuole Forum, ma non sono mai riusciti a spuntarla lontano dalla Marche. Due gli ex, Michele Baranowicz ed Enrico Diamantini. Centesima in Regular Season per gli opposti biancorossi, Adis Lagumdzija e Petar Dirlic, che ha trascorsi a Cisterna ma con la Top Volley.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Michele Baranowicz a Lube nel 2013/14, 2014/15; Enrico Diamantini a Lube nel 2010/11, 2012/13, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Willner Rivas (Cisterna Volley)- « Sono molto contento di aver giocato contro la Sir Susa Vim Perugia, una delle squadre più forti con una grande tifoseria. Non ci aspettavamo quel risultato ma siamo determinati a migliorare e continueremo a farlo. La Cucine Lube Civitanova è una squadra forte, all'andata è arrivata la sconfitta ma ci stiamo allenando bene, siamo determinati a fare meglio contro di loro e in tutto il girone di ritorno ».

Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)- « Ci stiamo preparando bene alla sfida in trasferta con Cisterna perché finalmente abbiamo una settimana intera per allenarci dopo un periodo infernale. Le vittorie casalinghe con Milano in Coppa Italia e Verona in SuperLega ci hanno dato smalto, ma la speranza è quella di vincere lontano dalle Marche in campionato. Abbiamo la testa più libera grazie al buon piazzamento in classifica e vogliamo ripetere la prova di domenica scorsa a muro e in difesa. La mia centesima partita in Regular Season? Un bel numero ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 11 gennaio 2025, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sonepar Padova Arbitri: Rossi Alessandro, Goitre Mauro Carlo

Domenica 12 gennaio 2025, ore 16.00

Mint Vero Volley Monza - Valsa Group Modena Arbitri: Vagni Ilaria, Saltalippi Luca (Clemente Andrea)

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18.00

Rana Verona - Allianz Milano Arbitri: Curto Giuseppe, Caretti Stefano

Domenica 12 gennaio 2025, ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia - Itas Trentino Arbitri: Lot Dominga, Cerra Alessandro

Domenica 12 gennaio 2025, ore 19.00

Yuasa Battery Grottazzolina - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Zavater Marco, Pozzato Andrea

Domenica 12 gennaio 2025, ore 19.00

Cisterna Volley - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Canessa Maurizio, Cappello Gianluca

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 41, Itas Trentino 36, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 30, Rana Verona 27, Allianz Milano 24, Cisterna Volley 15, Valsa Group Modena 15, Sonepar Padova 13, Yuasa Battery Grottazzolina 12, Gioiella Prisma Taranto 10, Mint Vero Volley Monza 9.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Cisterna Volley, Sonepar Padova.