Starting Six: domenica il big match Perugia-Trento

Prima Fila entra nei dettagli del turno di Superlega che prende il via con il match fra Piacenza e Padova con gli emiliani in veste di favorita, ma in questo campionato le sorprese sono all’ordine del giorno e tutto è possibile. Domenica il programma si apre con un Monza-Modena che vede gli uomini di Eccheli obbligati a fare punti per lasciare l’ultimo posto della classifica nl calendario ma Anzani e compagni sono in crescita e l’impresa non sarà semplice. L’attesa maggiore sarà per il big match tra i Block Devils e i dolomitici che sperano di fare lo sgambetto alla lanciatissima capolista. In chiave salvezza Grottazzolina-Taranto è uno scontro diretto che vede i lanciatissimi marchigiani maggiormente accreditati alla vittoria e i pugliesi desiderosi riscattare le non brillantissime prestazioni delle ultime giornate. Verona attende la visita di Milano in un match che vivrà anche della sfida fra bomber, Keita da una parte e Reggers dall’altra. Civitanova farà visita a Cisterna per un match tutto da vivere dal pronostico tutt’altro che scontato.

Social Club torna a regalarci le immagini più spettacolari, quelle più clikkate sul web, delle ultime settimane di Superlega, realizzate in collaborazione con la Legavolley.

La celebrazione ci presenta il video speciale realizzato dalla Lega Pallavolo per celebrare i ottant’anni del massimo campionato, visibile sul canale You Tube della stessa lega.