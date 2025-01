Modena affonda Monza

MONZA- Ancora disco rosso per la MINT Monza che si fa battere in casa da un'eccellente Valsa Modena e resta sempre più sconsolatamente sola all'ultimo posto della classifica. Partita a senso unico all'Opiquad Arena nell'anticipo pomeridiano della quinta di ritorno di Superlega con la squadra di Giuliani in crescita di rendimento costante ed i brianzoli che soffrono palesemente la posizione di classifica e non riescono a rendere come le potenzialità del gruppo di Eccheli potrebbe espreimere. Finisce 0-3 (21-25, 24-26, 17-25) con Davyskiba (MVP della partita) e compagni sempre in controllo del match, anche nel combattuto secondo parziale.

Monza parte con Cachopa in regia, Szwarc opposto, Rohrs-Juantorena bande, Beretta-Averill centrali e Gaggini libero. Modena risponde col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Rinaldi-Davyskiba in banda, Anzani-Sanguinetti al centro e Federici libero. L’inizio del match è molto equilibrato con Modena che serve alla grande, ma non riesce a scappare, 12-12. E’ Davyskiba a trascinare la Valsa Group che va sul 18-14. Non si fermano De Cecco e compagni, 22-18. Modena chiude il set 25-21, è 1-0. Nel secondo set è Modena a partire ancora forte, 14-10 con Sanguinetti e Davyskiba che fanno molto male ai brianzoli. Torna sotto Monza, che si porta sul 16-15. Si arriva al 18-18 con Szwarc e Davyskiba protagonisti. Modena chiude 26-24 il secondo parziale, è 2-0. Nel terzo set è ancora Modena che resta padrona del campo, si arriva al 10-5. Non si ferma la Valsa che va sul 17-13 e poi chiude 25-17 e 3-0 un match a senso unico. Modena Volley tornerà in campo domenica 19 gennaio alle ore 18 al PalaPanini contro Verona.

I protagonisti-

Osmany Juantorena, (MINT Vero Volley Monza)- « In questo momento Modena ha dimostrato di essere più avanti di noi, ha spinto forte in battuta e ci ha messo in difficoltà nella fase di ricezione. Noi ora dobbiamo pensare alla prossima fondamentale partita di campionato, da ora in poi ogni match è come se fosse una finale e noi ce la metteremo tutta per fare punti. Sono contento del mio rientro, anche se quello che conta di più sono i risultati della squadra, che in questo momento non possono soddisfarci ».

Il tabellino-

VERO VOLLEY MONZA-VALSA GROUP MODENA 0-3 (21-25, 24-26, 17-25)

VERO VOLLEY MONZA: Cachopa, Szwarc 10, Juantorena 10, Rohrs 5, Beretta 6, Averill 4, Gaggini (L), Mancini 2, Frascio 2, Taiwo, Marttila 1, Di Martino. N.E.: Picchio (L), Lawani, Lee. All. Eccheli.

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 1, Buchegger 10, Rinaldi 10, Davyskiba 20, Anzani î, Sanguinetti 7, Federici (L), Massari, Ikhbayri 2. N.E.: Meijs Mati, Gollini (L), Gutierrez, Stankovic. All. Giuliani.

ARBITRI: Vagni, Saltalippi

Durata set: 29′, 33′, 25′ – tot: 87′

MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)