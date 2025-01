Starting Six: fra campionato e Coppe

ROMA- La puntata del venerdì di Starting Six dedicata al volley maschile in apertura accende i riflettori sulla presentazione della Final Four di Coppa Italia che andrà in scena i prossimi 25 e 26 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Match&Play analizza i temi della prossima giornata di Superlega che manderà in scena sfide di grande rilevanza di classifica sia in testa che in coda. La capolista Perugia, che dovrà fare a meno di Plotnytskyi per lungo tempo, cerca il riscatto alla sconfitta interna contro Trento sul difficile campo di Civitanova, ancora inviolato in questa stagione. Non sarà impresa facile per gli uomini di Lorenzetti tornare alla vittoria. Trento, vittoriosa sia in campionato che in Cev Cup, ospiterà la lanciatissima Grottazzolina, che vuole proseguire la corsa verso la salvezza. Incontro delicato per i dolomitici che però stanno attraversando un ottimo momento di forma. Match ad alto livello all'Allianz Cloud fra Milano e Piacenza, entrambe a caccia di punti per non perdere il treno dell'alta classifica. Confronto diretto per la salvezza al Pala Mazzola di Taranto fra i rossoblu di Boninfante e Monza, sempre più con l’acqua alla gola. Sfida tutta da seguire. Altro match in cui i punti valgono doppio è quello fra Cisterna e Padova, entrambe in un periodo non positivo dopo il buon inizio di torneo. Modena-Verona mette a confronto due formazioni che vogliono cercare di scalare posizioni in classifica per un miglior piazzamento in vista dei Play Off.

Social Club ci regala le immagini più spettacolari dell’ultimo turno di campionato, realizzate in collaborazione con la Lega Pallavolo e scelte in base al gradimento sul web. Una spettacolare azione andata in scena nel match fra Grottazzolina e Taranto merita di essere vista e rivista per la gioia di tutti gli appassionati.

Le Coppe Europee hanno regalato anche questa settimana grandi soddisfazioni alle squadre italiane. La due giorni è iniziata con il successo di Civitanova in Olanda nell’andata dei Quarti di Challenge Cup sul campo del Nova Tech Lycurgus Groningen. Vittoria anche per Trento a Brasov in Romania per l'andata dei Play Off di Cev Cup. Due vittorie e una sconfitta in Champions League per le nostre rappresentanti. Milano vince a Roeselare in Belgio e si assicura la qualificazione al turno successivo. Quinto successo in altrettante partite per Perugia che si impone in tre set anche sul campo del Ceske Budejovice in Repubblica Ceca . Cade invece in quattro set Monza sul campo dei cechi dell’Olympiacos Pireo.