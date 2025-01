Coppa Italia: sarà la Final Four delle novità

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)- Diverse le novità anticipate in conferenza stampa in vista della Final Four Del Monte® Coppa Italia : l’evento che si terrà all’Unipol Arena di Bologna il prossimo weekend, quello del 25 e 26 gennaio, con le quattro formazioni qualificate per l’atto finale che si daranno battaglia per alzare al cielo la 47a Coppa Italia.

L’ultima novità annunciata in ordine di tempo, e anticipata esclusivamente in conferenza stampa, è stata quella che riguarderà il cambio campo: invece della tradizionale inversione alla fine di ogni parziale, si cambierà campo soltanto una volta, dopo il secondo set. In caso di tie-break invece si terrà il consueto sorteggio e cambio campo all’8° punto.

Sempre per quanto riguarda le modifiche rispetto ai canoni del campionato, si giocherà con le panchine in fronte tv: allenatori, panchine e aree di riscaldamento saranno dunque parte dello show, con ogni esultanza e reazione ancor più a favore di camera.

Oltre a queste iniziative volte all’aumentare lo spettacolo, il tema più discusso in conferenza stampa è stato quello dei “tempi morti” tra un’azione e l’altra: sarà sperimentato nuovamente timer dei 15 secondi tra un’azione e l’altra. Questo consentirà infatti di velocizzare la ripresa del gioco e aumentare ancor di più il pathos tra gli spettatori dell’Unipol Arena e dei telespettatori. Oltre a rendere più incalzante il ritmo della partita, il timer ne ridurrà naturalmente la durata totale.

Infine, come di prassi ormai nella Coppa Italia, e sempre nell’ottica di abbreviare le partite e aumentarne il coinvolgimento, sarà possibile chiamare un solo time out per set.

Un solo cambio campo

Per tutte e tre le sfide in programma a Bologna si assisterà al cambio di campo solamente dopo il secondo set, ed eventualmente al quinto. In questo modo le squadre rimarranno sulla loro parte di campo per i primi due parziali, invertendosi non appena si concluderà il secondo set. All’inizio del secondo set le squadre rimarranno quindi sul loro campo, così come all’inizio dell’eventuale quarto set. In caso di eventuale tie-break, invece, verrà effettuato il sorteggio per la scelta del lato panchina, per poi effettuare il classico cambio campo all’ottavo punto.

Un cronometro a bordo campo: 15” per il servizio

Al fine di diminuire i “tempi morti” tra un’azione e l’altra, e allo stesso tempo aumentare lo spettacolo della Final Four, è confermato il cronometro a bordo campo che scandirà i 15’’ tra la fine dell’azione ed il successivo servizio: come nelle recenti edizioni della Coppa Italia, sarà così garantita la velocità del gioco e la ripresa dello stesso, per abbattere le perdite di tempo e mantenere sempre alta l’attenzione degli spettatori all’Unipol Arena e quelli che seguiranno Semifinali e Finali da televisori e device. Il regolamento: 15 secondi per effettuare il servizio dopo la fine dell’azione precedente per diminuire i tempi morti e aumentare lo spettacolo. 4 LED agli angoli del campo, visibili da parte di tutti i giocatori scandiranno il tempo. Il 1° arbitro autorizzerà il servizio dopo aver verificato che le due squadre siano pronte a giocare e che il giocatore che deve servire sia in possesso della palla. A condizione che non vi siano interruzioni di gioco regolamentari (sostituzioni e tempi di riposo) o situazioni eccezionali (infortunio, richiesta di chiarimenti all’arbitro, provvedimenti disciplinari, richiesta Video Check, asciugatura del campo solo se estesa o in zona di servizio, ecc.), il giocatore al servizio deve colpire la palla entro 15 secondi dalla fine dell’azione precedente, in modo indipendente da quanti secondi sono trascorsi dalla autorizzazione al servizio. Il regolamento completo è fruibile nella cartella stampa.

Video Check Room

Come ormai da prassi negli eventi di SuperLega è confermata la presenza della “Video Check Room”: un’apposita area dedicata, lontana dal campo, che gestirà i 23 occhi delle telecamere del Video Check System, analizzando le immagini in maniera remota con il terzo arbitro che controllerà così le chiamate richieste durante lo svolgimento delle partite, coadiuvato da un tecnico di Genius Italy, partner tecnico del sistema utilizzato dalla Lega Pallavolo Serie A.

Un solo time out per set

Al fine di velocizzare il gioco, per renderlo più avvincente e spettacolare e meno frammentato, sarà solo uno il time out a disposizione dei tecnici per ogni set giocato. Un modo per mantenere alta l’attenzione sul gioco, garantendo emozioni e colpi di scena ai tifosi presenti all’Unipol Arena e a coloro che seguiranno l’evento da casa.

Spettacolo anche… in panchina

Panchine e primo arbitro saranno dalla stessa parte del campo, di fronte alle telecamere, come ormai avviene stabilmente negli Eventi di SuperLega. Allenatori e giocatori in panchina saranno dunque parte dello show, aumentando il grado di coinvolgimento e la trasmissione delle emozioni della gara in corso. La Lega Pallavolo adegua il proprio disegno del campo ai suggerimenti di Volleyball World e della FIVB.