Starting Six: il focus su Superlega e Coppe Europee

ROMA-La puntata del venerdì di Starting Six ci offre attraverso il commento di Pasquale Di Santillo, la presentazione di quanto avverrà nel weekend nel quale si disputerà la settima giornata di ritorno di ritorno del campionato di Superlega.

In Match&Play i temi più caldi del turno di campionato che si consumerà interamente nella giornata di domenica 2 febbraio. Alle 16.00 due anticipi di lusso. In Verona-Trento gli uomini di Stoytchev, dopo aver sfiorato il successo in Coppa Italia vogliono tentare l’assalto alla terza e quarta posizioni da cui non distano di molto. I dolomitici, dopo aver conquistato i quarti di Coppa Cev, hanno invece come obiettivo il primo posto, approfittando delle attuali ambasce di Perugia. Sfida d’alta classifica fra Piacenza e Civitanova con la squadra di Medei che viaggia con il vento in poppa dopo aver messo in bacheca la Coppa Italia e la qualificazione alle semifinali di Challenge Cup. La formazione di Anastasi è invece alla ricerca di continuità dopo alcune prestazioni non proprio brillanti. Alle 17.00 andrà in scena il match più delicato della giornata, Padova-Monza, nel quale gli uomini di Eccheli che hanno probabilmente l’ultima occasione per salire sul treno salvezza e quelli di Cuttini che faranno di tutto per non essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Due match alle 18.00 con in campo Perugia che, dopo quattro ko di fila fra campionato e Coppe, ha l’occasione contro la pericolante Taranto l’opportunità di tornare alla vittoria, ma attenzione alla fame di punti dei pugliesi. Grottazzolina-Milano è la sfida fra due formazioni in trend positivo pronte a battersi per dar corpo alle rispettive ambizioni, la tranquillità per i marchigiani, miglior posizione in vista dei play off per i lombardi. Chiude il programma alle 19.00 Cisterna-Modena, divise da un punto, il cui pronostico è davvero impossibile.

I numeri della Coppa Italia parlano di un trionfo annunciato della 47a edizione, certificato dai numeri 800.000 telespettatori, 375.000 per della diretta di Rai 2 per la Finale tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, e più di 400.000 per le due Semifinali. 9.125 spettatori presenti alla Finale (Unipol Arena sold–out) e 7.812 appassionati seduti sulle gradinate del Palasport alle porte di Bologna per le due Semifinali, per un incasso complessivo di 350000 euro. 21 media esteri presenti all’Unipol Arena. Prodezze tecniche straordinarie con Noumory Keita capace di mettere a segno 60 punti in due giornate. Oltre 150.000 visualizzazioni di contenuti sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A. 3.4 milioni di visualizzazioni su Instagram e 1.5 milioni di visualizzazioni su Facebook.

Social Club ci riporta alla due giorni bolognese regalandoci le immagini più belle della Final Four. Tre fantastici highlights scelti dalla Lega Pallavolo.

Coppe Europee analizza i risultati delle nostre formazioni protagoniste, mercoledì e giovedì, nelle rispettive competizioni. In Champions League Perugia, con il primo posto già in tasca, ha ceduto sul campo dell’Halkbank. Milano trova disco rosso in Polonia in casa dello Zawiercie e dovrà cercare la qualificazione ai quarti passando per i Play Off e Monza che batte in rimonta i tedeschi dell'Helios Grizzlys Giesen e vincono la Pool B conquistando i quarti di finale. In Cev Cup Trento supera il Brasov in casa nel ritorno dei Play Off, bissando il successo dell’andata passando trionfalmente il turno. Ancora un prestazione convincente per Civitanova che conquista la semifinale di Challenge Cup chiudendo i conti senza problemi all’Eurosole dove si è anche festeggiato il trionfo in Coppa Italia, il Groningen centrando il sesto successo di fila nella competizione.