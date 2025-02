Starting Six: domenica c'è il 'classico' Modena Civitanova

In Match&Play Pasquale Di Santillo introduce un turno che parte subito forte con l’anticipo fra Trento e Piacenza con i dolomitici a caccia di punti per rimanere incollati alla capolista Perugia e gli uomini di Anastasi alla ricerca di quella continuità che le è mancata nel corso di tutta la stagione. Domenica si parte con un Verona-Monza con gli scaligeri alla ricerca del riscatto dopo il ko con Trento e gli uomini di Eccheli che cercheranno di dare continuità al proprio cammino dopo la vittoria contro Padova che ha permesso loro di riagganciare Taranto all’ultimo posto della classifica rilanciando le proprie ambizioni. In contemporanea in calendario una partita sulla carta dall’esito scontato con Perugia, che ha rivisto in campo il bomber Plotnytskyi, e Grottazzolina. La squadra marchigiana, reduce da una cavalcata che l’ha allontanata dalle posizioni che scottano, non ha però alcuna intenzione di fare la parte della vittima sacrificale e per gli umbri non sarà impresa semplice tornare a casa con i tre punti. Altra partita in cui i punti saranno particolarmente pesanti è quella fra Taranto e Cisterna con i pugliesi fieramente intenzionati a coinvolgere anche gli uomini di Falasca nella bagarre salvezza. Modena, che prosegue nell’altalena di risultati e prestazioni, aspetta la visita di una Civitanova che nell’ultimo periodo ha dato corpo alle sue ambizioni con una serie di risultati positivi in campionato e nelle coppe. Gli uomini di Giuliani sono chiamati ad un’impresa per fermare la lanciata formazione di Medei. Chiude il programma Milano-Padova con gli uomini di Cuttini che hanno soltanto un margine di due punti sulla zona retrocessione ed hanno assoluto bisogno di fare risultato sul campo della quinta forza del torneo.

Ne il Classico la rivisitazione storica di una partita, Modena-Civitanova, che è uno dei match più iconici della nostra pallavolo, una sorta di Real Madrid-Barcellona o Juventus-Inter, tanto per rimanere nello stivale, del calcio. Al Pala Panini si sfideranno due formazioni tradizionali rivali della Superlega che per anni hanno spesso duellato per la conquista dello scudetto in ben 110 sfide. Civitanova guida il conto delle vittorie con 65 contro 45.

MVP ci segnala, gli uomini partita della 7a di ritorno di Superlega: Barthelemy Chinenyeze (Civitanova) in Piacenza-Civitanova, Alessandro Michieletto (Trento) in Verona-Trento, Fernando Kreling (Monza) in Monza-Padova, Kamil Semeniuk (Perugia) in Perugia-Taranto, Yuga Tarumi (Cisterna) in Cisterna-Modena, Dusan Petkovic (Grottazzolina) in Grottazzolina-Milano.