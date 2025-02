Verona travolge ed inguaia Monza

VERONA-Una Rana Verona precisa ed efficace, nella gara del pomeriggio della 8a di ritorno, supera in scioltezza la Mint Vero Volley Monza e torna a conquistare il bottino pieno in questo rush finale della Regular Season inguaiando sempre più la squadra di Eccheli anche stasera protagonista di un’ opaca prestazione. Grande prova di squadra da parte degli scaligeri, che tengono le redini della sfida e offrono un rendimento costante che permette di archiviare la pratica sul 3-0. Buona prestazione dei terminali offensivi di Coach Stoytchev, con i 13 sigilli di Mozic che gli sono valsi la nomina di MVP, ma anche con gli 11 punti a testa di Sani e Keita. Ottima la performance al centro di Cortesia, a segno 10 volte, con 3 muri e il 70% di positività in attacco. Verona è salita a quota 33 in classifica, in vista della trasferta di domenica prossima sul campo di Piacenza.

Nello schieramento iniziale, Coach Stoytchev si affida a Abaev in cabina di regia, con Keita a completare la diagonale principale, mentre in posto quattro spazio a capitan Mozic e Sani. Al centro la coppia Zingel-Cortesia, con D’Amico nel ruolo di libero. Eccheli conferma la diagonale formata da Kreling e Szwarc. Coppia di schiacciatori Marttila e Frascio, Averill e Beretta al centro, con Gaggini nel ruolo di libero.

Si parte con l’errore di Frascio al servizio, rimediato subito da Szwarc in lungolinea. Gli scaligeri provano subito a staccarsi con l’ace di Abaev, seguito dal muro di Mozic su Marttila (4-2). Zingel usa la stessa arma e incrementa il vantaggio (6-3). Cortesia trova il varco giusto da posto tre, prima di un nuovo punto diretto dai nove metri di Abaev, questa volta con l’ausilio del nastro (11-7). I due, poi, trovano un ottimo dialogo sottorete, che mantiene il margine di più quattro (14-10). La distanza aumenta grazie al colpo di prima di Mozic al termine di un lungo scambio (17-12). Il capitano si impone anche a muro e manda i suoi sul 20-13. Verona allunga, Szwarc annulla il primo set point, ma Zingel chiude i conti del primo parziale (25-18).

Al rientro in campo, Abaev dà il via alle danze con un grande muro ai danni di Marttila, con Mozic che mette in seria difficoltà la ricezione avversaria, infilando l’ace del 4-2. Si entra in una fase di equilibrio, con i brianzoli che trovano più ritmo e con la sette di Averill accorciano a meno uno (8-7). Verona riprende le redini del gioco e con due attacchi vincenti di Mozic sale sull’11-8. Zingel è ancora invadente sottorete, per il monster block che aumenta il distacco tra le due squadre (16-12). Gli uomini di Stoytchev mantengono un discreto margine, ma i brianzoli non mollano e provano a restare aggrappati grazie al muro di Marttila (19-16). Gli scaligeri non si fanno sorprendere e restano sopra di alcune lunghezze. Frascio annulla la prima set ball, ma è lui stesso a consegnare la frazione ai locali con l’errore in battuta (25-20).

Il muro di Frascio apre i giochi nel terzo, ma Mozic risponde immediatamente con il mani out. La truppa di Eccheli tenta la reazione nervosa e con il primo tempo di Averill si porta sul 4-6. Verona resta in scia, ricuce e sorpassa, ma Szwarc timbra l’ace della nuova parità (10-10). Si gioca punto a punto, Cortesia risponde a Frascio, poi ci pensa Keita a mette il sigillo su un rally infinito con un monster block che consegna a Verona un nuovo sorpasso (17-16). Dopo un videocheck conteso, Verona torna sopra grazie al primo tempo di Cortesia, seguito dal muro di Mozic. Monza cerca di tenere aperto il match, ma è Zingel a mettere la pezza finale sulla sfida e a dare i tre punti ai padroni di casa (25-21).