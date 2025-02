Si recuperano Trento-Cisterna e Padova-Civitanova

ROMA- Scocca l’ora dei recuperi di campionato della 1ª giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca . I due match rinviati nel mese di dicembre per la concomitanza del Mondiale per Club 2024 sono in programma nei prossimi giorni. Domani, mercoledì 19 febbraio, alle 20.30, il calendario propone l’esclusiva VBTV alla ilT quotidiano Arena tra Itas Trentino, seconda forza del torneo a -3 dalla vetta, e Cisterna Volley, attualmente a 23 punti in coabitazione con la Valsa Group Modena, ma settima in virtù delle due vittorie in più rispetto agli emiliani. Un successo da tre punti permetterebbe ai padroni di casa di agganciare la capolista Sir Susa Vim Perugia, ma non di balzare al primo posto perché, anche con una vittoria dolomitica per 3-0, i Block Devils manterrebbero un miglior quoziente set. Un’affermazione conterebbe molto per i pontini in chiave Play Off e settimo posto con due soli turni rimasti da giocare. Il giorno successivo, giovedì 20 febbraio, alle 20.30, è fissato il secondo recupero, quello sul taraflex della Kioene Arena. La Sonepar Padova, che con i 2 punti conquistati contro Modena ha consolidato la decima posizione muovendo un passo deciso verso una salvezza non ancora matematica ma più vicina (3 punti), si misura con la Cucine Lube Civitanova, squadra decisa a difendere la terza piazza dopo un girone di ritorno memorabile e un vantaggio di sei punti sulle inseguitrici. Ai biancorossi, che monitorano Lagumdzija per una distorsione alla caviglia, basta un punto per la certezza di chiudere matematicamente sul podio, ma Balaso e compagni cercheranno il colpo gobbo per riscattare l’ultima trasferta nella città del Santo. Lo scorso anno, nel Girone di Play Off 5° Posto, fu un monologo di Padova.

LE DUE SFIDE-

Itas Trentino - Cisterna Volley

Quarto faccia a faccia tra Itas Trentino e Cisterna Volley, con i dolomitici che hanno battuto i pontini nei tre precedenti lasciando 1 solo punto, per l’esattezza nell’incontro esterno dello scorso torneo di SuperLega Credem Banca. Il collettivo di Fabio Soli è a un passo dalla certezza di chiudere la prima fase nei primi due posti, ma non deve commettere leggerezze con la formazione laziale perché sabato ci sarà il confronto delicato con la Lube. Cisterna, reduce da quattro vittorie di fila al tie-break in Regular Season, promette di vendere cara la pelle per scrollarsi di dosso la dirimpettaia Modena e consolidare la settima posizione. Daniele Mazzone (10 punti ai 2500 in carriera) e Domenico Pace tornano a Trento da rivali. Procede il reinserimento graduale di Jan Kozamernik (1 attacco vincente ai 500 nelle stagioni regolari). Aria di record anche per Alessandro Michieletto (13 attacchi vincenti ai 1500). Tra gli ospiti, invece, Efe Bayram è vicino ai 500 punti in Regular Season (-17).

PRECEDENTI: 3 (3 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24

Flavio Gualberto (Itas Trentino)- « Cisterna è una squadra molto competitiva, dotata di un palleggiatore e di un trio di palla alta validissimo, ma vogliamo assolutamente vincere per continuare a lottare per il primo posto e sono convinto che anche in questa occasione il nostro pubblico saprà garantirci una spinta in più per provare ad ottenere il risultato che vogliamo ».

Efe Bayram (Cisterna Volley)- « La partita contro Itas Trentino sarà davvero difficile, sarà il secondo impegno ravvicinato in pochi giorni e il tempo per recuperare le energie sarà poco. La vittoria contro Grottazzolina ci darà la carica giusta per affrontare al meglio questa sfida. La nostra posizione in classifica ci deve permettere di affrontare questo impegno con massima dedizione ma anche con la giusta serenità ».

Sonepar Padova - Cucine Lube Civitanova

Sfida n. 58 tra Sonepar Padova e Cucine Lube Civitanova. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai marchigiani con 49 successi, tra cui il 3-1 del match di andata all’Eurosuole Forum, e 8 sconfitte, compresa l’ultima gara giocata alla Kioene Arena. Il team patavino vuole mettere in cassaforte la salvezza. Per la matematica mancano tre punti con tre match a disposizione, ma la recente vittoria al tie-break contro Modena ha già tolto le castagne dal fuoco generando ottimismo nell’ambiente. Nonostante la possibile assenza di Adis Lagumdzija, reduce da una distorsione nel match vinto 3-1 con Taranto, sono buone sensazioni anche per i cucinieri, a 1 punto dalla certezza di chiudere la prima fase nelle prime tre posizioni. Quasi certo il gradino più basso del podio, più complicato il salto al secondo posto visto il divario con l’Itas. Tanti gli ex: da una parte Marco Falaschi, dall’altra Fabio Balaso, Mattia Bottolo, Eric Loeppky (13 attacchi vincenti ai 1000 in Regular Season) e Santiago Orduna.

PRECEDENTI: 57 (49 successi Cucine Lube Civitanova, 8 successi Sonepar Padova)

EX: Marco Falaschi a Lube nel 2020/21; Fabio Balaso a Padova nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Mattia Bottolo a Padova nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Eric Loeppky a Padova nel 2021/22; Santiago Orduna a Padova nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Luca Porro (Sonepar Padova)- « Siamo rientrati oggi in palestra sicuramente con il sorriso, perché una vittoria come quella con Modena della scorsa domenica ci dà grande entusiasmo. Ma sappiamo che ci aspetta un’altra partita tosta qui in casa contro Civitanova. Torniamo quindi a lavorare con determinazione per raggiungere i nostri obiettivi di squadra ».

Petar Dirlic (Cucine Lube Civitanova)Il - « mio obiettivo è farmi trovare sempre pronto e penso di averlo dimostrato contro Taranto. Se ci sarà bisogno di me darò il massimo, tanto a Padova quanto in qualsiasi altro match. Abbiamo mantenuto l’imbattibilità casalinga e ora vogliamo blindare definitivamente il terzo posto. Sappiamo che non sarà una passeggiata alla Kioene Arena perché Padova avrà il coltello tra i denti a caccia della salvezza matematica. Pur con i suoi alti e bassi, è un team insidioso con ottime individualità. Dovremo fare molta attenzione, ma andremo in Veneto per vincere ».

Il PROGRAMMA E GLI ARBITRI DEI DUE RECUPERI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 19 febbraio 2025, ore 20.30

Itas Trentino - Cisterna Volley Arbitri: Brancati Rocco, Cerra Alessandro

Giovedì 20 febbraio 2025, ore 20.30

Sonepar Padova - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Simbari Armando, Giardini Massimiliano