Alessandro Michieletto è l'MVP di gennaio

Un susseguirsi di prestazioni di alto livello quelle che Alessandro Michieletto , schiacciatore dell’Itas Trentino e punto di forza della Nazionale Italiana ha saputo inanellare nel mese di gennaio: 64 i punti messi a segno nei tre appuntamenti di SuperLega Credem Banca. Il numero 5 dei dolomitici, in virtù del suo rendimento, ha così conquistato il titolo di Credem Banca MVP del mese di gennaio. Il premio verrà consegnato all’atleta classe 2001 in occasione della 10ª giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, che vedrà Itas Trentino ospitare, sabato 22 febbraio, alle 20.30 (con diretta Rai Sport e VBTV), Cucine Lube Civitanova, nell’ultimo appuntamento casalingo dei dolomitici in questa Regular Season.