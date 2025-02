Roberto Russo operato a Milano

Roberto Russo , centrale della Sir Susa Vim Perugia, è stato sottoposto nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio ad intervento chirurgico di microdiscectomia per la rimozione di un’ernia discale che era stata prontamente diagnosticata la scorsa settimana dallo Staff Medico della squadra (Prof. Auro Caraffa, Dr. Giuseppe Sabatino e Dr. Marco Pellegrino coadiuvati dalla preziosa collaborazione del Dr. Pucci, Dr. Sala e Dr.ssa Versace).

L’intervento è stato eseguito dal Dott. Giuseppe Barone e dal Dott. Fabrizio Giudici presso l’equipe di Chirurgia Vertebrale dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, come avvenuto in passato per un altro atleta della Sir.