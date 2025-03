Play Off: match point per Perugia e Piacenza

ROMA - Nel weekend vanno in scena i quattro match di Gara 3 dei Quarti di finale Play Off . Due formazioni, avanti nelle serie per 2-0, hanno in mano il match point per entrare direttamente in semifinale. Perugia e Piacenza possono eliminare rispettivamente Modena e Verona mentre

Civitanova-Milano e Trento-Cisterna ripartono dall' 1-1 e tutto è ancora in equilibrio.

I match di Gara 3 si aprono domani, sabato 22 marzo, con la diretta Rai Sport delle 21.00 al Pala AGSM Aim. Da una parte i padroni di casa della Rana Verona, sotto 2-0 nella serie al meglio dei cinque match e con Dario Simoni al timone per la seconda volta dalla fine dei rapporti tra il club veneto e Radostin Stoytchev, dall’altra parte la rigenerata Gas Sales Bluenergy Piacenza, che dopo l’arrivo di Ljubomir Travica in panchina durante la Regular Season ha ritrovato grande fiducia nei propri mezzi ed è a una vittoria dall’approdo alle Semifinali. Sono tre gli incontri fissati per domenica 23 marzo. Alle 15.30, con diretta Rai Sport, i Campioni d’Europa dell’Itas Trentino tornano tra le mura amiche dopo l’eliminazione dalla CEV Cup nella Semifinale in Turchia. I gialloblù vogliono sfruttare il fattore campo per riportarsi avanti nella serie contro Cisterna Volley, che in Gara 2 ha avuto la meglio per 3-1 impattando la situazione e ora sogna un’impresa sulle Dolomiti. Fresca di argento continentale in Challenge Cup con rimonta solo sfiorata al ritorno con il Lublin, ma forte di una vittoria travolgente all’Allianz Cloud domenica scorsa, la Cucine Lube Civitanova vuole ripetersi in Gara 3 all’Eurosuole Forum (ore 18.00 con live streaming DAZN) contro l’Allianz Milano, che però ha espugnato l’impianto marchigiano all’esordio nella serie e intende giocare tutte le sue carte per tornare in vantaggio. La maratona di grande volley si chiude alle 19.00 con un match imperdibile in live su DAZN. La Valsa Group Modena, spalle al muro dopo i primi due faccia a faccia con i Campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia, vuole rialzarsi sul campo dei Block Devils per allungare la serie, ma finora gli umbri hanno saputo superare le difficoltà e adesso vogliono regalare ai tifosi la seconda gioia settimanale dopo il 3-1 interno nel derby italiano di Champions League contro Monza che è valso il pass per la Final Four di Lodz.

Al Pala AGSM Aim la parola d’ordine è lottare. Sotto 2-0 nella serie, Rana Verona è chiamata a un primo passo tra le mura amiche. Per la rimonta servono tre vittorie contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nei 20 precedenti si è imposta in 13 occasioni vincendo in modo autoritario i due incontri della serie. In Gara 2 un ottimo Ramazan Efe Mandiraci, la costanza in attacco (58%), i 9 ace e il divario a muro (7-2 i vincenti) hanno fatto la differenza per gli emiliani. Non è bastato a Verona l’insidioso Noumory Keita trascinatore dei veneti con 18 sigilli, di cui 5 dai nove metri. Con un successo interno, gli scaligeri tornerebbero a giocare a Piacenza il quarto atto, mentre un’affermazione degli uomini di Ljubomir Travica chiuderebbe il discorso qualificazione.

Eliminata in Semifinale di CEV Cup per mano dello Ziraat, la formazione dell’Itas Trentino vuole reagire e scrollarsi di dosso il peso di una serie dei Quarti Play Off in parità per merito di Cisterna Volley, che nel secondo atto ha saputo arginare l’onda d’urto dolomitica nel proprio palazzetto, nonostante il bottino di 25 punti di Alessandro Michieletto sul fronte opposto. Si è chiusa la serie negativa contro i gialloblù grazie alla prima vittoria su 7 scontri diretti. Al termine di una schermaglia equilibrata, i pontini sono riusciti a trionfare grazie alla lucidità dimostrata nei due parziali vinti ai vantaggi, ovvero il secondo e, soprattutto, il quarto set che ha fatto partire i titoli di coda della contesa. Alla ilT quotidiano Arena vuole dire la sua Kamil Rychlicki, che è a soli tre attacchi vincenti dal traguardo dei 500 personali nei Play Off.

In parità anche la serie tra Civitanova e Milano, con Gara 3 in programma domenica nelle Marche.

Vittoriosa per 3-0 in Gara 2 domenica scorsa all’Allianz Cloud e reduce dall’argento nella Challenge Cup 2025, la Cucine Lube Civitanova si avvicina a Gara 3 con tanta foga agonistica. Nella sfida n.33 tra le due squadre (23 a 9 per i marchigiani i precedenti), l’Allianz Milano vuole ripetere l’impresa del primo match, visto che la serie è in equilibrio e il fattore campo sorride di nuovo ai cucinieri. Mai domi e sempre pungenti all’alba dei Quarti, con tanto di colpo di coda al tie-break su un campo che non era mai stato violato in tutta la stagione, nell’ultimo match i meneghini sono apparsi spenti nel proprio quartier generale contro una Lube letale al servizio (8 ace a 0) e a muro (10 a 0 i vincenti), presente in attacco con i 19 punti di Adis Lagumdzija.

Il capitolo n.54 tra Sir Susa Vim Perugia e Valsa Group Modena può valere il passaggio del turno per i Block Devils, avanti 33 a 20 nei precedenti e 2 a 0 nella serie. Gli emiliani, pericolosi in Gara 1 al Pala Barton Energy, ma superati sia in trasferta che nel secondo round in un PalaPanini stracolmo, sono a un passo dall’eliminazione e devono tentare il tutto per tutto nel frastuono dei tantissimi tifosi umbri. La formazione bianconera, trascinata dal grande apporto in termini di punti di Oleh Plotnytskyi (18 sigilli con 1 ace e 2 muri) sul campo modenese, ha sfruttato i buoni spunti al servizio e ha saputo resistere nel momento più delicato del secondo set, poi vinto ai vantaggi. In settimana è arrivato anche il pass per la Final Four di Champions League dopo il successo con Monza. La Valsa Group vuole lottare con un muro compatto e attaccanti efficaci come Paul Buchegger e José Gutierrez.

TUTTE LE SFIDE-

Rana Verona - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Al Pala AGSM Aim la parola d’ordine è lottare. Sotto 2-0 nella serie, Rana Verona è chiamata a un primo passo tra le mura amiche. Per la rimonta servono tre vittorie contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nei 20 precedenti si è imposta in 13 occasioni vincendo in modo autoritario i due incontri della serie. In Gara 2 un ottimo Ramazan Efe Mandiraci, la costanza in attacco (58%), i 9 ace e il divario a muro (7-2 i vincenti) hanno fatto la differenza per gli emiliani. Non è bastato a Verona l’insidioso Noumory Keita trascinatore dei veneti con 18 sigilli, di cui 5 dai nove metri. Con un successo interno, gli scaligeri tornerebbero a giocare a Piacenza il quarto atto, mentre un’affermazione degli uomini di Ljubomir Travica chiuderebbe il discorso qualificazione.

PRECEDENTI: 20 (13 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 7 successi Rana Verona)

EX: Uros Kovacevic a Verona nel 2015/16, 2016/17; Stephen Maar a Verona nel 2017/18 - Allenatori: Roberto Di Maio a Piacenza nel 2018/19

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « La partita è sicuramente importante e impegnativa. Loro sono in uno stato di forma molto buono e dopo un periodo di campionato difficile hanno trovato la quadra perfetta. Stanno bene fisicamente e anche moralmente: per questo sarà una sfida difficile. Noi ci stiamo allenando con impegno e i ragazzi sono davvero concentrati sull’obiettivo. L'aspetto dell’orgoglio e del far vedere chi siamo me lo stanno dimostrando tutti i giorni in allenamento. Questo è fondamentale ».

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « L’errore più grande che possiamo commettere è pensare che la serie di questi Quarti di Finale sia già finita, sappiamo bene che ogni partita fa storia a sé e Gara 3 potrà essere diversa dalle altre due precedenti. A Verona ci attende una gara complicata, noi abbiamo il primo match ball a disposizione ma i nostri avversari hanno tutte le potenzialità per allungare la serie e avranno la spinta del proprio pubblico. Siamo in un buon momento e in campo ci divertiamo, vincere aiuta a divertirsi ».

Itas Trentino - Cisterna Volley

Eliminata in Semifinale di CEV Cup per mano dello Ziraat, la formazione dell’Itas Trentino vuole reagire e scrollarsi di dosso il peso di una serie dei Quarti Play Off in parità per merito di Cisterna Volley, che nel secondo atto ha saputo arginare l’onda d’urto dolomitica nel proprio palazzetto, nonostante il bottino di 25 punti di Alessandro Michieletto sul fronte opposto. Si è chiusa la serie negativa contro i gialloblù grazie alla prima vittoria su 7 scontri diretti. Al termine di una schermaglia equilibrata, i pontini sono riusciti a trionfare grazie alla lucidità dimostrata nei due parziali vinti ai vantaggi, ovvero il secondo e, soprattutto, il quarto set che ha fatto partire i titoli di coda della contesa. Alla ilT quotidiano Arena vuole dire la sua Kamil Rychlicki, che è a soli tre attacchi vincenti dal traguardo dei 500 personali nei Play Off.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Cisterna Volley, 6 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24

Gabi Garcia (Itas Trentino)- « Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie dopo la trasferta di Ankara per provare subito a tornare avanti nella serie. Non sarà semplice perché Cisterna ha dimostrato di poter giocare ad un livello molto alto. Sarà una gara molto intensa e dai contenuti agonistici importanti ».

Michele Baranowicz (Cisterna Volley)- « Normalmente i Play Off rappresentano il momento in cui le squadre riescono a esprimere il loro massimo potenziale. Dopo una Regular Season in cui non siamo riusciti a conquistare punti contro l'Itas Trentino, in pochi avrebbero pronosticato il nostro successo in Gara 2 e farlo davanti al nostro pubblico ci ha regalato un'emozione enorme. In Gara 3 sarà fondamentale ripetere la prestazione offerta nel nostro palazzetto, cercando di mettere in difficoltà Trento con il nostro servizio. Dovremo inoltre essere particolarmente efficaci nella fase di side-out, un aspetto in cui nell'ultimo periodo abbiamo avuto qualche discontinuità ».

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano

Vittoriosa per 3-0 in Gara 2 domenica scorsa all’Allianz Cloud e reduce dall’argento nella Challenge Cup 2025, la Cucine Lube Civitanova si avvicina a Gara 3 con tanta foga agonistica. Nella sfida n.33 tra le due squadre (23 a 9 per i marchigiani i precedenti), l’Allianz Milano vuole ripetere l’impresa del primo match, visto che la serie è in equilibrio e il fattore campo sorride di nuovo ai cucinieri. Mai domi e sempre pungenti all’alba dei Quarti, con tanto di colpo di coda al tie-break su un campo che non era mai stato violato in tutta la stagione, nell’ultimo match i meneghini sono apparsi spenti nel proprio quartier generale contro una Lube letale al servizio (8 ace a 0) e a muro (10 a 0 i vincenti), presente in attacco con i 19 punti di Adis Lagumdzija.

PRECEDENTI: 32 (23 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Allianz Milano)

EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22; Petar Dirlic a Milano nel 2023/24; Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « Adesso siamo in corsa per una sola competizione e non dovremo pensare più al doppio impegno. Conquistare la Challenge Cup magari ci avrebbe dato ulteriore morale, ma vista l'importanza del prossimo match sarebbe cambiato poco nel percorso di avvicinamento a Gara 3 dei Quarti. Daremo il massimo perché l'approdo in Semifinale Scudetto è un obiettivo stagionale. Abbiamo dimostrato nelle ultime due sfide, in campionato e coppa, la continuità del lavoro e la giusta mentalità. Anche domenica vedrete una Lube grintosa! Sappiamo che non avremo davanti l'Allianz di Gara 2, ma ci sarà da lottare duramente senza abbassare mai la guardia ».

Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena

Il capitolo n.54 tra Sir Susa Vim Perugia e Valsa Group Modena può valere il passaggio del turno per i Block Devils, avanti 33 a 20 nei precedenti e 2 a 0 nella serie. Gli emiliani, pericolosi in Gara 1 al Pala Barton Energy, ma superati sia in trasferta che nel secondo round in un PalaPanini stracolmo, sono a un passo dall’eliminazione e devono tentare il tutto per tutto nel frastuono dei tantissimi tifosi umbri. La formazione bianconera, trascinata dal grande apporto in termini di punti di Oleh Plotnytskyi (18 sigilli con 1 ace e 2 muri) sul campo modenese, ha sfruttato i buoni spunti al servizio e ha saputo resistere nel momento più delicato del secondo set, poi vinto ai vantaggi. In settimana è arrivato anche il pass per la Final Four di Champions League dopo il successo con Monza. La Valsa Group vuole lottare con un muro compatto e attaccanti efficaci come Paul Buchegger e José Gutierrez.

PRECEDENTI: 53 (20 successi Valsa Group Modena, 33 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15; Simone Anzani a Perugia nel 2017/18; Luciano De Cecco a Perugia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- « Domenica giocheremo Gara 3, siamo spalle al muro ma possiamo trasformare questo in un vantaggio per noi. Daremo tutto, sarà difficile battere Perugia in casa loro perché saranno determinati a chiudere subito la serie, noi dovremo rimanere solidi e non farci sopraffare dal loro gioco. In questi giorni stiamo lavorando per limare quei dettagli che ci hanno fatto scappare di mano alcuni parziali, questo può fare la differenza per vincere la partita ».

LA SITUAZIONE DOPO GARA 2-

Cisterna Volley e Itas Trentino sono in parità nella serie, 1-1.

Sir Susa Vim Perugia avanti 2-0 nella serie con Valsa Group Modena.

Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova sono in parità nella serie, 1-1.

Gas Sales Bluenergy Piacenza avanti 2-0 nella serie con Rana Verona.

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 DEI QUARTI PLAY OFF-

Sabato 22 marzo 2025, ore 21.00

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Pozzato Andrea, Zanussi Umberto

Domenica 23 marzo 2025, ore 15.30

Itas Trentino – Cisterna Volley Arbitri: Simbari Armando, Piana Rossella

Domenica 23 marzo 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Arbitri: Cerra Alessandro, Lot Dominga

Domenica 23 marzo 2025, ore 19.00

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena Arbitri: Cesare Stefano, Cavalieri Alessandro Pietro