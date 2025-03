Milano-Civitanova e Cisterna-Trento in campo per Gara 4

Domani, mercoledì 26 marzo, alle 20.30, figurano in calendario due partite in simultanea che potrebbero porre fine ai Quarti o rimandare il discorso alla “bella”. Diretta Rai Sport all’Allianz Cloud per il quarto round della serie al meglio dei cinque match tra i padroni di casa dell’Allianz Milano e la Cucine Lube Civitanova, che dopo la falsa partenza all’esordio, in cui ai vantaggi del tie-break è arrivata l’unica sconfitta interna stagionale, si è rifatta con un exploit con il massimo scarto sul campo degli ambrosiani per poi avere la meglio anche nel terzo round superando in quattro set Paolo Porro e compagni. Dopo i due successi di fila gli ospiti possono chiudere i conti, ma il collettivo dell’Allianz ha già dimostrato più volte di poter giocare alla pari e non ha intenzione di arrestare la corsa Scudetto davanti ai propri sostenitori.

Live streaming su DAZN per l’altro match del mercoledì sera, il quarto confronto nei Play Off tra Cisterna Volley e Itas Trentino. Il Club pontino, sotto 2-1 nella serie, vuole ripetere la prova di carattere di Gara 2 per ristabilire l’equilibrio. Nel terzo atto, però, alla ilT quotidiano Arena, la formazione dolomitica ha sfruttato al meglio il fattore campo con una prova ad alta intensità in un match che sarebbe potuto terminare dopo tre set se non ci fosse stata una grande rimonta degli ospiti, che sono riusciti ad annullare diversi punti di svantaggio prolungando la contesa.

LE DUE SFIDE-

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova

Sfida n. 34 tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova, con i marchigiani avanti nei precedenti globali per 24 vittorie a 9 e in vantaggio nella serie dei Quarti di Finale per 2-1 grazie al successo nel terzo round. Se nelle prime due partite era saltato il fattore campo, l’ultimo incontro ha visto i cucinieri sfruttare al meglio l’elemento Eurosuole Forum grazie alla spinta dei tifosi, la giusta cattiveria agonistica e la girandola di innesti dalla panchina. I meneghini, con Otsuka al via, hanno lottato alla pari nei primi due set, sfuggiti di mano nel finale, si sono imposti nel terzo, ma hanno dovuto fare i conti con episodi sfavorevoli nel set che si è poi rivelato decisivo, traditi anche da un pizzico di nervosismo, come in occasione del rosso a Yacine Louati, seguito dall’ace di Mattia Bottolo e dalla crescita dei marchigiani. A Milano si prospetta un’altra battaglia sportiva, con i supporter di casa pronti a riempire l’Allianz Cloud per spingere i propri beniamini all’impresa, consapevoli che in caso di approdo a Gara 5 tutto sarebbe possibile. Lo sa anche Perugia, che aspetta in Semifinale la vincente.

PRECEDENTI: 33 (24 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Allianz Milano)

EX: Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24; Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22; Petar Dirlic a Milano nel 2023/24

Paolo Porro (Allianz Milano)- « Civitanova sta dimostrando tutto il suo valore. E' una grande squadra, abituata a giocare partite fondamentali. Lo si è visto in Coppa Italia. Credo però che noi possiamo dire ancora la nostra in questa serie e spinti dal nostro pubblico possiamo vincere e arrivare a Gara 5. Domenica scorsa ci è mancato solo qualcosina, soprattutto nei primi due set, con un pallone in più poteva girare la partita. Da parte mia posso sicuramente crescere nella distribuzione, in battuta e a muro ».

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Ci aspettiamo una partita difficile, come lo sono state le precedenti, a eccezione di Gara 2 in cui eravamo in stato di grazia e Milano ha vissuto una giornata storta. Quando queste due squadre si esprimono al loro livello viene fuori un match combattuto. Gli avversari sono spalle al muro e daranno tutto, noi non ci risparmieremo perché vogliamo chiudere la serie senza il rischio di una Gara 5 da dentro o fuori. Ogni partita è diversa e non bisogna concedere chance a nessuno, tanto più che finendo prima potremmo ricarburare le energie. Il nostro gruppo ha il vantaggio di avere un equilibrio di fondo e tanti interpreti in grado di emergere nelle difficoltà. Lo dimostriamo con il sostegno tra di noi, tanto in allenamento quanto in partita. Nei momenti più complicati abbiamo risorse e soluzioni per reagire, anche a gara in corso con il supporto immancabile della panchina ».

Cisterna Volley - Itas Trentino

Confronto n. 9 tra Cisterna Volley e Itas Trentino, con i gialloblù che finora hanno vinto 7 sfide su 8. L’unica sconfitta è arrivata proprio in terra pontina in occasione di Gara 2 della serie dei Quarti. I padroni di casa sono stati capaci di arginare gli uomini di Fabio Soli e di impattare momentaneamente la situazione. Nel faccia a faccia successivo, però, la squadra vincitrice della Regular Season ha ristabilito le gerarchie facendo valere il peso di due schiacciatori come Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, quest’ultimo premiato top scorer della serata, mentre il Club laziale ha saputo attingere alle proprie risorse energetiche e alla mano calda di Theo Faure per rimettere in discussione un terzo set che sul 16-12 sembrava già in ghiacciaia per i dolomitici. Nel quarto parziale i vice campioni del mondo hanno scavato il solco con la precisione in attacco e l’incisività dai nove metri senza più concedere spiragli al team di Guillermo Falasca, che per tornare in Trentino ha bisogno di una prova senza sbavature in casa. Intanto Piacenza osserva a distanza nei panni di spettatrice interessata.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Cisterna Volley, 7 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24

Yuga Tarumi (Cisterna Volley)- « In occasione di Gara 3 avrei voluto contribuire maggiormente, dove in difesa sicuramente si poteva fare qualcosa in più. L'Itas Trentino ha trovato un buon ritmo al servizio, mettendoci in difficoltà con le loro battute e questo ha inevitabilmente influito anche sugli altri aspetti del gioco per trovare la nostra continuità. Noi proveremo a dare il massimo in Gara 4: per prolungare la serie sarà necessario spingere tanto al servizio e provare ad essere attenti e incisivi a muro. Sarà importante rispondere presente in ricezione contro le loro battute ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Sarà una gara infuocata e difficilissima come era accaduto per Gara 2. Le due squadre si daranno ancora battaglia; posso immaginare che la sfida andrà avanti solo in questa maniera, con le due squadre che lotteranno colpo su colpo in ogni situazione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 4 DEI PLAY OFF-

Mercoledì 26 marzo 2025, ore 20.30

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Curto Giuseppe, Cappello Gianluca Serie 1-2

Mercoledì 26 marzo 2025, ore 20.30

Cisterna Volley - Itas Trentino Arbitri: Zanussi Umberto, Caretti Stefano Serie 1-2