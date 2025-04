Play Off: Civitanova-Perugia, Piacenza-Trento va in scena Gara 2 di semifinale

Domani, sabato 12 aprile, alle 18.00, in diretta su Rai Sport, la Cucine Lube Civitanova cerca una vittoria rigenerante con la Sir Susa Vim Perugia tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum dopo la sconfitta esterna della settimana scorsa con il massimo scarto. Uno stop frutto della capacità dei Block Devils di approfittare delle disattenzioni degli ospiti e di cambiare ritmo al match nei momenti più delicati azzeccando le accelerate decisive nei finali di set. Forti di una sola sconfitta casalinga, i marchigiani puntano sul fattore campo per ripartire e impattare la serie. Prima dell’inizio del match, l’opposto marchigiano Adis Lagumdzija verrà premiato come Credem Banca MVP dei Quarti di Finale Play Off. Lo stesso proposito della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che alle 18.00 di domenica vuole rialzarsi in un PalaBancaSport sold out contro l’Itas Trentino in diretta su Rai Sport e DAZN. La formazione emiliana nel primo match alla ilT quotidiano Arena ha sprecato i palloni della vittoria e ora si è ritrova sotto 1-0 per la resilienza dei rivali, capaci di stringere i denti e saper soffrire nelle fasi cardine. L’equilibrio tra le due rivali lascia potrebbe far presagire un lungo faccia a faccia. Tutte le sfide saranno in diretta su VBTV.

LE DUE SFIDE-

Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia

Sfida n. 69 tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia. I padroni di casa, indietro di due vittorie complessive nei precedenti e sotto 1-0 nella serie di Semifinale Play Off, puntano sul feeling particolare con l’Eurosuole Forum, caduto una sola volta in stagione. Un compito arduo fermare i campioni d’Italia e riequilibrare la serie. Gli ospiti intendono togliersi la soddisfazione di violare la roccaforte marchigiana in modo da giocarsi il match ball in casa. Anche senza gli indisponibili Fabio Balaso (convocato in Gara 2 il classe 2008 Diego Gatto come secondo libero) e Roberto Russo, i due team hanno un alto livello. A vincere Gara 1 sono stati gli umbri, più concreti nelle fasi clou del primo e terzo parziale, costanti e dirompenti nel secondo set. Nonostante i troppi errori, la Lube non è mai uscita dal match, indicazione che non va sottovalutata dalla Sir contro Alex Nikolov (8 attacchi vincenti ai 1.000 e match n. 100 in Italia) e Adis Lagumdzija, che sarà premiato come Credem Banca MVP dei Quarti di Finale Play Off.

PRECEDENTI: 68 (33 successi Cucine Lube Civitanova, 35 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Davide Candellaro a Lube nel 2016/17, 2017/18

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Per lottare alla pari con Perugia non dobbiamo fare stravolgimenti o rivoluzioni, ma curare i dettagli e mostrare ciò che realmente sappiamo fare. Sono certo che se saremo noi stessi, ripetendo le belle performance già offerte in casa quest’anno, giocheremo al livello di un’avversaria forte come la Sir. L’Eurosuole Forum e i Predators riescono a infonderci fiducia e sicurezza. Sono convinto che, a maggior ragione in questa Gara 2 di Semifinale, i travolgenti sostenitori di Lube nel Cuore faranno di tutto sugli spalti per accendere il nostro gioco dal primo all’ultimo pallone. Veniamo all’aspetto prettamente tecnico, dobbiamo ovviamente alzare il livello dai nove metri per impensierire i nostri avversari. Io insisterei su questo discorso perché nel primo round non ci siamo risparmiati creando problemi ai Block Devils, ma senza l’efficacia e la costanza del nostro servizio poi si perde qualità ».

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)- « Siamo in Semifinale e come sempre tutti vogliono vincere. Gara 1 ci ha insegnato che Civitanova è una squadra che spinge, non molla e lo ha fatto vedere anche qua a casa nostra. Penso che in Gara 2 ci dobbiamo aspettare una Lube ancora più forte. Credo che dopo la prima partita che hanno giocato, in questa settimana hanno preso ancora di più confidenza (in questo nuovo assetto) e per noi diventerà ancora più duro giocare contro di loro. Dobbiamo giocare come sappiamo e fare quello che abbiamo preparato. Questo è il momento più bello della stagione e ci aspettiamo un livello molto alto, soprattutto sarà dura in casa loro perché hanno in questa stagione fatto vedere che giocano molto bene. La battuta ci potrà aiutare sicuramente, ma tutti sappiamo che non puoi andare in battuta senza prima fare sideout. A quel punto penso che noi abbiamo dei battitori buoni che possono fare break o mettere in difficoltà gli avversari. Ora nei Play Off abbiamo visto che tanti ace non si possono più fare perchè se anche batti più forte le squadre sono molto più attente a ricevere ogni pallone, quindi devi lavorare di più nella correlazione muro difesa ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino

Incontro n. 25 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino. I padroni di casa sono sotto 1-0 nella serie e hanno battuto solo 6 volte i gialloblù, ma quella di Ljubo Travica è una squadra in crescita e lo ha dimostrato mettendo più volte alle corde i rivali in Gara 1 alla ilT quotidiano Arena. La formazione di Fabio Soli ha saputo trovare la chiave di volta con una rimonta da manuale al tie-break, dal 9-12 al 12-12, annullando poi 3 match point nel finale di parziale. Per intensità, agonismo e spettacolo, grazie anche ai colpi di Alessandro Michieletto, l’atleta più prolifico finora in queste Semifinali Play Off, la partita tra emiliani e dolomitici è stata una delle più appassionanti dell’annata. Un biglietto da visita che lascia presagire un’altra battaglia sportiva domenica al PalaBancaSport, con il palazzetto biancorosso che sarà tutto esaurito: i padroni di casa sono desiderosi di riaprire i giochi, mentre i gialloblù sono consapevoli di non poter tirare il fiato in una serie apertissima contro gli ex Gianluca Galassi e Uros Kovacevic (rimasto a riposo in Gara 1).

PRECEDENTI: 24 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 18 successi Itas Trentino)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Uros Kovacevic a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Stephen Maar (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Stiamo giocando un’importante Semifinale con Trento, serie alla quale teniamo tantissimo. Trento è l’avversaria che nessuno avrebbe voluto trovare a questo punto dei Play Off, anche perché è stata la migliore della Regular Season ma in Gara 1 abbiamo dimostrato di potere dire la nostra. A quella gara non penso più come non penso più a chi mi ritroverò nuovamente di fronte, ma penso a come lo affronterò ».

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Gara 2 sarà ancora più difficile. Meglio arrivarci con una vittoria come quella ottenuta domenica scorsa a Trento, ma la crescita della nostra fiducia passa non solo per i risultati ma anche per il lavoro quotidiano in allenamento e la consapevolezza di poter continuamente migliorare il nostro gioco, anche a livello di continuità ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DI SEMIFINALE-

Sabato 12 aprile 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Curto Giuseppe, Carcione Vincenzo Serie 0-1

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino Arbitri: Lot Dominga, Brunelli Michele Serie 0-1