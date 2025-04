Play Off 5° Posto: nel week end la seconda giornata

ROMA - Seconda giornata dei Play Off 5° posto , il torneo che porterà a guadagnarsi un posto nella prossima Challenge Cup. La prima giornata ha visto i successi di tutte e tre le formazioni impegnate in casa, Rana Verona, Cisterna e Valsa Modena.

Si parte sabato 12 aprile (ore 20.00), con un confronto al Pala Agsm AIM tra squadre a quota 3 punti in classifica, ovvero la Rana Verona e Cisterna Volley. Il giorno dopo, domenica 13 aprile, alle 16.00, la Sonepar Padova e la Yuasa Battery Grottazzolina, squadre sconfitte in trasferta nella 1a giornata e ferme a zero punti in graduatoria, si incrociano alla Kioene Arena con l’obiettivo di muovere la classifica. Alle 18.00, invece, si ritrovano sotto rete all’Allianz Cloud i padroni di casa dell’Allianz Milano, ancora a secco di punti, e la Valsa Group Modena, reduce da un prezioso successo casalingo.

Sesto incrocio tra Rana Verona e Cisterna Volley, con gli scaligeri finora imbattuti contro i pontini, anche se in stagione hanno concesso 1 punto al team di Guillermo Falasca. Entrambe le squadre hanno cominciato i Play Off 5° Posto con il piede giusto: i veneti di Dario Simoni (tre stagioni da secondo alla Andreoli Latina) hanno piegato Milano 3-1, la formazione laziale ha regolato Grottazzolina per 3-0. Una vittoria nello spareggio può valere molto per la classifica. Nella città dell’Arena torna da rivale Michele Baranowicz, mentre Aidan Zingel ha militato per un biennio nella Top Volley Cisterna.

Terza sfida in arrivo tra Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzolina. Finora una vittoria esterna stagionale a testa, la più recente è il 3-1 corsaro dei marchigiani alla Kioene Arena nel 4° turno di ritorno in Regular Season. Precedente che fa ben sperare gli uomini di Massimiliano Ortenzi in vista della gara n. 400 in carriera di Oleg Antonov, ma il team di Jacopo Cuttini vuole un grande debutto davanti ai propri tifosi nel girone contro gli ex Andrea Mattei e Dusan Petkovic.

Capitolo n. 32 delle sfide tra Allianz Milano e Valsa Group Modena, con gli emiliani che hanno avuto la meglio in 22 occasioni contro le 9 dei meneghini. Nella stagione in corso gli incroci di Regular Season si sono conclusi con due vittorie esterne, l’ultima centrata dagli uomini di Alberto Giuliani proprio all’Allianz Cloud nel Girone di ritorno per 3-0. I padroni di casa inseguono i primi punti dopo lo stop a Verona, mentre la Valsa Group, che affronta tre ex, Matteo Piano, Paolo Porro e coach Robert Piazza, si è imposta per 3-1 su Padova e vuole sfruttare il secondo turno di fila in casa.

Rana Verona - Cisterna Volley

PRECEDENTI: 5 (5 successi Rana Verona)

EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « La gara è complicata come tutte le altre, perché bisogna capire con quale dei due palleggiatori loro si schiereranno. Il fattore casalingo c’è sempre, qui è bellissimo giocare perché il pubblico ci dà una spinta ulteriore. Dal punto di vista tecnico abbiamo delle cose da migliorare, e infatti ai ragazzi ho detto che non siamo ancora belli. Ho anche detto però che abbiamo acquisito la capacità di stare in campo pur non essendo perfetti. Da parte dei ragazzi traspare la volontà di vincere ogni partita e la vittoria con Milano ne è la dimostrazione, perché non abbiamo mai mollato ».

Alessandro Finauri (Cisterna Volley)- « Rana Verona è un avversario di valore, sicuramente una delle squadre più forti di questo campionato. Noi da parte nostra proveremo a fare la nostra partita contro una delle squadre più importanti in questo Play Off 5° Posto. Sono contento della partita contro Grottazzolina, sia per la squadra che per la mia prestazione. Lavoriamo duramente tutta la stagione per poi farci trovare pronti in momenti come questi, e, nel mio caso, per dimostrare in primis a me stesso di poter stare a questo livello ».

Sonepar Padova - Yuasa Battery Grottazzolina

PRECEDENTI: 2 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 1 successo Sonepar Padova)

EX: Andrea Mattei a Padova nel 2013/14, 2014/15; Dusan Petkovic a Padova nel 2022/23

Alberto Polo (Sonepar Padova)- « Mi aspetto una bella partita, sicuramente non facile. Per molti di noi si tratta di un’occasione importante, ma anche di una sfida complicata: diversi ragazzi, me compreso, non hanno giocato molto durante l’anno. Questo rende l’inizio ancora più delicato, ma cercheremo di partire meglio rispetto a Modena e dare il massimo fin da subito. Dovremo essere bravi a limitare il numero di errori. In partite molto combattute, ogni punto può fare la differenza. Ridurre gli errori significa non regalare opportunità agli avversari ».

Allianz Milano - Valsa Group Modena

PRECEDENTI: 31 (9 successi Allianz Milano, 22 successi Valsa Group Modena)

EX: Matteo Piano a Modena nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Paolo Porro a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Edoardo Caneschi (Allianz Milano)- « Dalla partita di domenica all'Allianz Cloud contro la Valsa Group mi aspetto tanta grinta da parte nostra e più lucidità nei momenti importanti. Dobbiamo rifarci anche soprattutto dall’ultima sfida del campionato persa in casa sempre con Modena. Sono sicuro che l’approccio sarà diverso e non vedo l’ora di giocare con grinta e voglia di vincere ».

Pardo Mati (Valsa Group Modena)- « Con Padova abbiamo dimostrato che affrontiamo questi Play Off 5º posto da squadra e con l’obiettivo di vincere. Milano ? È una squadra molto insidiosa che per certi versi ci assomiglia, ha tanti giovani e anche giocatori più esperti. Andremo là consapevoli della loro forza e con la volontà di fare risultato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO-

Sabato 12 aprile 2025, ore 20.00

Rana Verona – Cisterna Volley Arbitri: Nava Stefano, Puecher Andrea

Domenica 13 aprile 2025, ore 16.00

Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Rossi Alessandro, Scotti Paolo (Kronaj David)

Domenica 13 aprile 2025, ore 18.00

Allianz Milano – Valsa Group Modena Arbitri: Brancati Rocco, Marconi Michele

LA CLASSIFICA-

Cisterna Volley 3, Valsa Group Modena 3, Rana Verona 3, Allianz Milano 0, Sonepar Padova 0, Yuasa Battery Grottazzolina 0.