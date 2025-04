Play Off: al via  la sfida scudetto Trento-Civitanova

TRENTO - L’80° Campionato di SuperLega Credem Banca è pronta per la Finale Scudetto. A misurarsi nella serie decisiva per il tricolore al meglio delle cinque partite saranno l’Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova , come nel 2022/23, quando i gialloblù la spuntarono in Gara 5. Il primo atto del confronto è in programma domenica 27 aprile (ore 18.30), con diretta Rai Sport e DAZN alla ilT quotidiano Arena, campo dei gialloblù. La formazione di casa ha eliminato la Gas Sales Bluenergy Piacenza in Semifinale aggiudicandosi i tre match disputati e chiudendo la serie con una crescita finale, mentre gli ospiti hanno centrato una rimonta incredibile dopo aver perso i primi due faccia a faccia per poi vincere le ultime tre sfide espugnando per due volte il PalaBarton Energy con la bellezza di 17 ace realizzati nella “bella” in Umbria. La formazione trentina, che giocherà Gara 1, Gara 3 e l’eventuale Gara 5 tra le mura amiche, ha vinto 5 Scudetti (2023, 2015, 2013, 2011, 2008) su 9 Finali disputate e insegue il sesto tricolore in una stagione che l’ha vista perdere sia la Finale della Del Monte® Supercoppa a Firenze con Perugia sia la sfida decisiva del Mondiale per Club in Brasile contro il Sada Cruzeiro. Poi per il team di Fabio Soli sono arrivate le eliminazioni in Semifinale di Coppa Italia a Bologna per mano della Lube e l’uscita di scena in Champions contro Ankara. Il team cuciniero, che avrà a disposizione il secondo e l’eventuale quarto round per giocarsi la carta Eurosuole Forum, ha vinto 7 Scudetti (2022, 2021, 2019, 2017, 2014, 2012, 2006) su 9 Finali giocate. In stagione la squadra di Giampaolo Medei ha perso la Semifinale iridata in Brasile contro l’Itas per poi rifarsi con il trionfo nella Del Monte®® Coppa Italia a Bologna. A seguire l’argento continentale messo al collo nella doppia Finale di Challenge Cup contro i polacchi del Lublin.

Si tratta dello scontro diretto n. 104, con i biancorossi in vantaggio grazie a 56 successi globali contro i 47 dei dolomitici. Nei Play Off Scudetto i due Club si son incrociati già in sette serie: Trento ha avuto la meglio in quattro match nella Semifinale 2009/10 e a Gara 5 nella Finale 2022/23, mentre Civitanova si è imposta nel V-Day di Finale tricolore in gara unica 2011/12, nella Finale 2016/17 in tre partite, nelle Semifinali 2018/19 e 2020/21, entrambe le volte in quattro match, e nelle Semifinali 2021/22 con l’affermazione in Gara 5 dopo gli stop nei primi due incontri. In parità il bilancio dei quattro confronti stagionali: una vittoria a testa in Regular Season, con fattore campo rispettato; inoltre, successo trentino nella Semifinale iridata in Brasile a fine 2024, riscatto biancorosso nella Semifinale di Coppa Italia a inizio 2025. Quattro gli ex nei roster: da una parte Gabi Garcia Fernandez, Nicola Pesaresi e Kamil Rychlicki, dall’altra Marko Podrascanin. Nei Play Off Alessandro Michieletto (-34) e Kamil Rychlicki (-37) hanno nel mirino i 700 punti, mentre tra gli ospiti Adis Lagumdzija è a -2 dai 400 punti. Traguardi importanti in arrivo anche per altri giocatori. Da una parte Giulio Magalini è alla sua gara n. 200 in carriera, mentre Flavio Resende Gualberto prenota il punto n. 1.000 in Italia, dall’altra Santiago Orduna è alla sua presenza n. 500 in Italia e Petar Dirlic è a -13 punti da quota 1.000 in Italia.

PRECEDENTI: 103 (56 successi Cucine Lube Civitanova, 47 successi Itas Trentino)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Kamil Rychlicki a Lube nel 2019/20, 2020/21; Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo avuto poco tempo per goderci la vittoria in Gara 5 a Perugia perché domenica ci attende un altro impegno difficilissimo a Trento e dobbiamo focalizzarci sulla serie di Finale Scudetto. L'intenzione è quella di affrontare la sfida allo stesso modo perché in queste settimane siamo cresciuti molto superando da uomini tutte le difficoltà, come l'infortunio di Balaso e il sacrificio di Bisotto che ha giocato con una problematica poi sfociata in infortunio. Abbiamo stretto i denti e realizzato qualcosa di eccezionale con il contributo del gruppo al completo. Ora lavoriamo per centrare un altro capolavoro, con la certezza che i tifosi saranno sempre al nostro fianco ».

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova