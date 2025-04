Adis Lagumdzija è l'MVP delle semifinali Play Off

ROMA -È Adis Lagumdzija il Credem Banca MVP delle Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca: dopo essersi aggiudicato il premio anche per i Quarti di Finale, che videro Cucine Lube Civitanova vincere nella serie contro Allianz Milano, l’opposto turco in forza ai cucinieri si è rivelato uno dei protagonisti della rimonta della formazione marchigiana contro Sir Susa Vim Perugia. In svantaggio per 2-0 nella serie, Civitanova ha saputo ribaltare la situazione guadagnando così l’accesso alle Finali Scudetto, con Gara 2 contro Itas Trentino in programma giovedì 1 maggio, alle 18.15.

Nelle cinque partite di Semifinale, il classe 1999 ha raccolto 68 punti totali, di cui 12 ace e 6 muri, impreziositi dal premio come MVP al termine di Gara 3 contro Perugia. Non solo, perché nel corso di questa serie Lagumdzija ha anche tagliato il traguardo dei 2.500 punti da quando gioca in Italia.

In occasione di Gara 2 delle Finali Scudetto, Adis Lagumdzija verrà insignito del premio: nell’immediato pre-gara del match tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, con l’Eurosuole Forum sold out in ogni ordine di posto, sfida in programma giovedì 1 maggio alle 18.15 (diretta VBTV, Rai Sport e DAZN), l’opposto dei cucinieri sarà premiato come Credem Banca MVP delle Semifinali.