Finale Scudetto: Trento-Civitanova la sfida continua

ROMA -Vietato azzardare pronostici in una Finale Scudetto SuperLega Credem Banca tra due squadre grintose e mai dome come Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. Ogni partita è una battaglia sportiva e quando sembra che una delle due prenda il sopravvento nella serie, l’altra si rialza ancora più forte e determinata di prima.

Alla vigilia di Gara 3, in programma domenica 4 maggio, alle ore 15.20, con diretta Rai 2 e DAZN, la serie è in parità: alla performance senza sbavature offerta dai dolomitici domenica scorsa nel primo round, con successo trentino in tre set alla ilT Quotidiano Arena, i giganti marchigiani hanno risposto con un forcing efficace al servizio nel secondo atto, chiuso con il massimo scarto e con un atteggiamento di grande fiducia giovedì pomeriggio nel pienone dell’Eurosuole Forum.

Finora il fattore campo è risultato impattante, ma nel faccia a faccia n. 106 tra i due Club tutto è possibile. Gli uomini di Fabio Soli, che hanno fatto a meno di un incerottato Kamil Rychlicki, ex Lube sostituito da un altro ex biancorosso, Gabi Garcia, vogliono alzare l’asticella nel proprio quartier generale, sold-out anche in questa occasione (ottava volta in stagione, la quarta consecutiva). La squadra di Giampaolo Medei ha il difficile compito di ripetersi in trasferta. Chi riuscirà a imporsi nella prossima sfida avrà un match ball Scudetto nella quarta contesa, già fissata per mercoledì 7 maggio, alle 20.30 a Civitanova Marche.

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova

PRECEDENTI: 105 (57 successi Cucine Lube Civitanova, 48 successi Itas Trentino)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Kamil Rychlicki a Lube nel 2019/20, 2020/21; Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Gabi Garcia (Itas Trentino)- « La vera Finale inizia con Gara 3, dopo che le due squadre si sono spartite le prime due partite dominando la scena in casa. Sarà una sfida ancora più difficile rispetto alle precedenti ma possiamo nuovamente giocarla di fronte al nostro pubblico, possiamo fare sicuramente meglio di quanto visto in Gara 2. Daremo il massimo perché con questa partita comincia di fatto una nuova serie ».

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Sono abbastanza sicuro che se riusciremo a riproporre l'intensità e il gioco di Gara 2 terremo testa a Trento anche nel terzo round, lontano da casa. Me lo auguro davvero perché sarebbe un sogno poi beneficiare di un "match point" all'Eurosuole Forum per lo Scudetto il 7 maggio. Dal punto di vista personale, recuperare forma e fiducia dopo l'intervento alla schiena non è stato semplice ed essere qui a lottare per il titolo italiano mi dà tanta energia ».

GARA 3 FINALE PLAY OFF-

Domenica 4 maggio 2025, ore 15.20

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Zanussi Umberto, Pozzato Andrea Serie 1-1