Play Off 5°posto: Modena-Milano per un posto in Challenge Cup

MODENA - Ultimo impegno stagionale per Valsa Modena e Allianz Milano che domani, sabato 10 maggio alle 17.30, si confronteranno al Pala Panini, nella finale dei Play Off 5° posto , in match senza appello che deciderà chi delle due disputerà la Challenge Cup 2025/2026, ultimo posto disponibile per partecipare ad una coppa europea.

Modena, ha vinto il Girone preliminare per poi superare al tie-break Padova in Semifinale mentre Milano, giunta al secondo posto nel raggruppamento, è stata poi capace di sbarrare la strada a Verona in 5 set nella gara secca che è valsa l’accesso all’ultimo atto per il posto in Europa.

Si tratta del remake della Finale 5° Posto 2020/21, vinta dagli emiliani per 3-1 contro i meneghini all’Allianz Cloud. Questa volta, però, si gioca nel Tempio modenese ed è prevista la copertura della sfida in live streaming su DAZN e VBTV.

Si tratta della quinta partecipazione dei gialli al Play Off 5° Posto: il bilancio è di tre eliminazioni in Semifinale, compreso lo scorso anno contro Verona, e del già citato trionfo corsaro in Finale ai danni di Milano. Differente la storia ambrosiana nei Play Off 5° Posto: solo in un’occasione il Club della Madonnina ha superato i Quarti ed è stato nel 2020/21, in occasione della Finale persa in casa contro Modena. Il sodalizio lombardo si trova di fronte a un’impresa non facile da realizzare, ma al tempo spesso ha la possibilità di riscattare sul campo avversario la delusione di quattro anni fa.

Si tratta della sfida n. 33 tra le due squadre, con i modenesi avanti nel bilancio globale degli scontri diretti grazie a 23 vittorie contro le 9 di Milano. Trend positivo per i canarini anche nei Play Off 5° Posto (2-1) e nei faccia a faccia stagionali (2-1). Tre gli ex della sfida, tutti con precedenti nel Club di casa: coach Roberto Piazza, il palleggiatore Paolo Porro e il centrale Matteo Piano che, dopo il commosso saluto alla sua Milano all’Allianz Cloud in occasione dell’ultimo turno di Regular Season (proprio contro Modena), giocherà domani ufficialmente la sua ultima partita. L’opposto ospite Ferre Reggers è a 24 attacchi vincenti da quota 1.000 in Italia.

PRECEDENTI: 32 (9 successi Allianz Milano, 23 successi Valsa Group Modena)

EX: Matteo Piano a Modena nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Paolo Porro a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)- « Contro Milano dobbiamo continuare a spingere in ogni fondamentale, giochiamo in casa e avremo la spinta del nostro pubblico che ci ha aiutato anche sabato scorso nei momenti di difficoltà. Siamo pronti per dare il massimo in questa Finale 5° Posto ».

Tommaso Barotto (Allianz Milano)- « L’ultima partita di quest’anno rappresenta un traguardo molto importante, perché chi vince si garantisce un posto in Europa. Noi faremo di tutto per andarcelo a prendere. In questo Play Off 5° posto abbiamo avuto una partenza un po' complicata proprio con Verona e poi Modena, ma ci siamo saputi anche riprendere al meglio inanellando una serie di quattro vittorie consecutive contro Cisterna, Grottazzolina, Padova e in Semifinale nella rivincita in casa contro Rana Verona. Andremo al PalaPanini per dare tutte le energie che abbiamo, per vincere e portaci a casa la qualificazione in Challenge, che sarebbe il miglior regalo per la nostra società e i nostri tifosi ».

FINALE PLAY OFF 5° POSTO-

Sabato 10 maggio 2025, ore 17.30

Valsa Group Modena - Allianz Milano Arbitri: Giardini Massimiliano, Brancati Rocco