Volley Mercato: Fabio Soli firma un triennale con Verona

VERONA - Con il tricolore sul petto ed una Champions League in bacheca Fabio Soli , dopo il non tranqullissimo addio a Trento, ha firmato un contratto triennale con la Rana Veron.. Una scelta importante, che conferma le ambizioni della società scaligera e il desiderio di proseguire nel percorso di crescita iniziato negli ultimi anni. Fabio Soli, 46 anni, emiliano, ha guidato in SuperLega Ravenna, Monza, Cisterna e Trento, con cui ha appena conquistato lo Scudetto e, l’anno scorso, la Champions League.

Le parole di Fabio Soli

« Sono orgoglioso di essere stato scelto per guidare Rana Verona. Ringrazio il Club, la proprietà e la dirigenza per avermi condiviso progettualità e obiettivi che, al di là delle parole di rito, riguardano la crescita di tutta la società e non solo la parola vittoria. Ho capito di essere in un progetto molto ambizioso, se ne percepisce l’aria, si comprende anche dal coinvolgimento e dall’entusiasmo dei partner del Club. Qui vogliamo costruire un percorso all'insegna della crescita costante, che si consolidi nel tempo. Ogni volta che sono venuto al Palazzetto ho respirato una passione gigantesca da parte dei tifosi non a caso il secondo pubblico d’Italia per presenze. Portare i vessilli scaligeri sarà una grande e bella responsabilità che accolgo a braccia aperte ».



Le parole del presidente Stefano Fanini

« Con grande entusiasmo e fiducia diamo il nostro benvenuto a Fabio Soli, un allenatore equilibrato, autorevole, vincente, giovane e ambizioso, caratteristiche che ci accomunano ed attraverso cui vogliamo, insieme, raggiungere importanti traguardi per il club. Con Fabio, che negli ultimi due anni ha conquistato una Champions League e uno Scudetto, puntiamo a migliorare e costruire un percorso di crescita per un futuro radioso del nostro progetto. Desideriamo dedicare queste parole ai nostri fantastici tifosi perché devono avere la certezza che Verona affronterà sempre con tanta determinazione ed ambizione tutte le competizioni cui parteciperà ».