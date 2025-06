Volley Mercato: Gabrijel Cvanciger secondo opposto di Perugia

PERUGIA- La Sir Susa Vim Perugia ha scelto il vice di Wassim Ben Tara per la prossima stagione. Lorenzetti e la società del presidente Sirci puntano su Gabrijel Cvanciger, giovanissimo opposto croato, classe 2003, che sarà senz'altro un valida risorsa in una stagione impegnativa che vedrà i Block Devils scendere in campo per ben 5 trofei in palio, sia nel campionato italiano sia internazionale.

Un’opportunità unica per un giocatore che, dopo essere maturato nel campionato del suo paese (è stato in forza dal 2019 al 2024 nel Mladost Zagreb in serie A) è approdato appena lo scorso anno nel campionato italiano, dove ha vestito la maglia della Yuasa Battery Grottazzolina. In una stagione nel campionato di Superlega Gabrijel Cvanciger ha giocato 27 incontri ufficiali. Nonostante la sua giovane età è già ricco il suo palma res con ben 4 vittorie del campionato croato e 2 coppe di Croazia all’attivo. Le sue caratteristiche tecniche sono state ritenute, dallo staff dirigenziale e tecnico bianconero, perfettamente in linea con le esigenze del club, che mai come quest’anno avrà un calendario denso di impegni ravvicinati, che renderanno necessaria l’ottimizzazione del lavoro sia in palestra sia sul taraflex.

Le parole di Gabrijel Cvanciger

«Questa stagione è stata la mia prima nel campionato italiano e, anche se tutto era nuovo, sono riuscito ad adattarmi rapidamente, a trovare fiducia nel mio gioco e a fare bene quando ho giocato e quando ho avuto la possibilità di giocare, soprattutto nei momenti chiave. La chiamata da Perugia per me è un grande onore, significa che il mio impegno viene riconosciuto e mi motiva ancora di più. Tecnicamente sono un opposto che porta energia, disciplina e una mentalità forte alla squadra. In questa stagione voglio continuare a crescere, contribuire il più possibile al successo della squadra e dimostrare che appartengo ai massimi livelli».