Volley Mercato: Claudio Cattaneo rinforza i posto 4 di Cuneo

CUNEO- Ancora un ingresso nel roster della Ma Acqua S.Bernardo Cuneo in vista della prossima stagione che segna il ritorno del team piemontese in Superlega. Alla corte di coach Matteo Battocchio arriva lo schiacciatore Claudio Cattaneo, atleta cresciuto nel vivaio di Finale Ligure, con prima esperienza di categoria l’A2 monregalese per un biennio, un anno in serie B al Parella Torino raggiungendo la promozione in A3, dopodiché è stato il tempo di Cisano Bergamasco (A3) dov’è stato allenato da coach Battocchio per una stagione e a seguire Pineto A3, Motta A2, Castellana Grotte A2, Grottazzolina dove ha fatto promozione in Superlega ed infine lo scorso campionato in A2 a Siena. Nel palazzetto di Cuneo Claudio ha giocato molte partite da avversario, ora è arrivato il momento di farlo da biancoblù.