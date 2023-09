Caso Egonu, retroscena dal Brasile: ammutinamento contro il ct

Non si placano le voci intorno a Paola Egonu. Come noto l'azzurra non farà parte del torneo preolimpico in programma a Lodz dal 16 al 24 settembre. Una scelta concordata tra allenatore, giocatrice e presidente della Federazione: "L'atleta azzurra, pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo", si legge nel comunicato.