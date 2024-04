Aiutiamo con l' C9 Arco Riva la Nazionale Femminile del Pakistan

ROMA- Ci sono iniziative che spesso vanno oltre il gesto simbolico, che possono realmente cambiare le cose e dare una spinta verso una svolta radicale. Questo è il caso della raccolta fondi lanciata dall'Asd Pallavolo C9 Arco Riva, e supportata dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, per portare la Nazionale Femminile di volley del Pakistan in Italia per preparare al meglio i South Asian Games casalinghi del 2025.



La formazione guidata dalla coach italiana Alessandra Campedelli ha già trovato ospitalità grazie a diverse istituzioni e associazioni per tre settimane a Mori (Trento) e a Zero Branco (Treviso), dove la selezione disputerà amichevoli in un campus di preparazione alla manifestazione. L'iniziativa non ha però ricevuto contributi da parte della Federazione Pakistana, per questo è stata attivata una raccolta fondi per acquistare i biglietti aerei da Islamabad a Venezia per le 15 atlete più due persone dello staff.



Un sogno che, se realizzato, potrà essere una svolta importante per lo sport femminile in Pakistan. Un passo importante su cui costruire consapevolezza del valore delle donne in un Paese, in una cultura, dove una donna spera di partorire un figlio maschio perché possa godere di diritti e avere opportunità migliori. Anche un piccolo contributo può fare la differenza e avvicinarci al nostro obiettivo.