Egonu da record mondiale: schiacciata incredibile a 116 km/h

MACAO - Paola Egonu fa sempre la differenza in un modo o nell’altro. Nel match giocato contro il Brasile valido per la Nations League l’azzurra ha schiacciato ad una velocità pari a 116 km/h. Un record mondiale: è l’attacco più veloce e potente mai fatto registrare nella storia del volley femminile. Peccato solo che la sua grande prestazione, contornata da 29 punti (2 muri, 1 ace) non è bastata alle ragazze di Velasco per battere le verdeoro. A Macao è finita 3-2 dopo una rimonta (2-1) che faceva ben sperare. Grande prova tra le brasiliane di Ana Cristina, talento della Vero Volley Milano: 29 punti (3 muri, 1 ace). L’opposta aveva fatto registrare il precedente record di schiacciata nella partita Canada-Brasile: 112 km/h. Ora frantumato dalla nostra Egonu.