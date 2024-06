Italia-Polonia diretta Nations League: segui la partita LIVE

BANGKOK (THAILANDIA) - Dopo aver travolto con un secco 3-0 gli Stati Uniti , l'Italia affronta la Polonia , per le semifinali della Nations League. Le azzurre di Julio Velasco cercano l'approdo in finale, affrontando le biancorosse che ieri hanno sconfitto la Turchia. Segui la cronaca...

13:18

L'Italia conquistala finale di Volley Nations League

Il muro di Sylla è vincente! L'Italia conquista la finale della Volley Nations League! Le azzure ora attendono la sfida tra Brasile e Giappone per conoscere le prossime avversarie!

13:17

Italia-Polonia: 24-11

Sylla trova il muro-fuori polacco: l'Italia allunga il passo. Dopo il time out polacco. Egonu schiaccia dalla seconda linea trovando un altro punto! Il pallonetto di Degradi! E' un'Italia stellare! Fahr non trova il tempo giusto per l'intervento. Il riscatto dell'azzurra con un primo tempo efficace. Ancora un punto italiano: azzurre a un passo dalla finale. Sylla trova una diagonale vincente. Ace di Saa Fahr: matche point italiano.

13:12

Italia-Polonia: 17-10

Degradi attacca e piega il muro polacco! La Polonita trova un mani-fuori del muro azzurro. L'invasione di Stisiak regala un punto alle Azzurre. Errore al servizio per Egonu. Degradi attacca la diagonale e trova un altro colpo vincente! Il muro azzurro è invalicabile: Fahr blocca l'attacco polacco.

13:09

Italia-Polonia: 13-9

Ancora un punto per le Azzurre grazie al muro! Ancora un punto per l'Italia con Egonu. Le polacche restano in scia con in attacco vincente. L'attacco di Stisiak finisce fuori: l'Italia allunga. Il muro di Stisiak è efficace

13:06

Italia-Polonia: 10-7

Italia in doppia cifra grazie a Sylla! La Polonia chiama il time out

13:02

Degradi pareggia: 5-5

Degradi mette a segno il punto del 5-5 con un bel palleggio.

13:00

Equilibrio nel terzo set

2-2 il risultato ad inizio terzo set. Egonu continua a trascinare le azzurre.

12:57

Inizia il terzo set

Inizia il terzo set della sfida: primo servizio per l'Italia.

12:55

Sedici punti per Paola Egonu

Paola Egonu protagonista di una gara quasi perfetta (solo un muro subito). L'azzurra ha messo a referto sedici punti (conil 64% di attacchi riusciti). Sette per Sylla, sei per Orro e quattro per Danesi.

12:52

L'Italia vince il secondo set: 24-17

L'Italia chiude il secondo set: brividi per Alessia Orro che si tiene il polso dopo una ricezione.

12:51

Set Point Italia: 24-16

Otto set point per l'Italia

12:50

Si riparte: 21-15

Dopo un break lunghissimo, a causa di un problema al tabellonesi riparte. Punteggio di 21-15

12:47

Partita ferma: problema tecnico

Da almeno quattro minuti la gara è ferma per un problema sul video, dopo una richiesta di revisione polacca su un punto azzurro.

12:44

Sylla perfetta: 20-14

Schiacciata perfetta di Sylla, che porta le azzurre sul più sei.

12:40

Egonu in schiacciata e Degradi : 18-12

Incredibile Egonu: ancora un punto con una super schiacciata: Italia avanti 17-12. Poi è Degradi a realizzare il punto del più sei.

12:38

Lavarini chiama time out: Italia sul 15-9

Continua il buon momento della nazionale azzurra. Italia avanti 15-9. Lavarini, tecnico della Polonia, chiama time out.

12:37

L'Italia prova l'allungo: 13-9

Un muro perfetto di Degradi permette alle azzurre di allungare sul più quattro: 13-9.

12:35

Danesi a muro: 11-8 Italia

Grazie a due errori polacchi, l'Italia si riporta avanti (10-8). Poi un muro di Danesi manda le azzurre sul più tre: 11-8

12:33

La Polonia pareggia: 8-8

Una schiacciata vincente di Sylla, vanificato da un errore in battuta di Orro, Poi un punto di Stysiak: 8-8

12:32

Italia avanti 7-5

Super schiacciata di Paola Egonu, poi un muro polacco e un punto di Orro: 7-5 per l'Italia.

12:28

Danesi a muro: 4-2 per l'Italia

Parte bene l'Italia in questo secondo set. Il capitano Danesi, con un super muro, porta le azzurre sul 4-2.

12:27

Inizia il secondo set: 2-0 per l'Italia

Si riparte: prima un errore polacco e poi una schiacciata di Paola Egonu: 2-0 per l'Italia

12:26

Egonu e Orro show per l'Italia

Paola Egonu e Alessia Orro le protagoniste del primo set: sette i punti messi a segno dall' Egonu, 4 per la palleggiatrice Alessia Orro.

12:23

L'Italia vince il primo set: 25-18

Una super schiacciata di Paola Egonu e un muro di Alessia Orro portano il primo set all'Italia.

12:20

Diagonale dell'Egonu: 21-17

Paola Egonu fa superare all'Italia un momento difficile con un diagonale perfetto: l'Italia si porta avanti 21-17

12:19

La Polonia torna in gara: 20-16

Lukasik realizza due punti e riporta sotto la Polonia. Velasco corre ai ripari e chiama time out.

12:17

Bosetti porta l'Italia sul più sette: 20-13

Bosetti permette all'Italia di allungare: azzurre sul 20-13

12:16

Egonu, allungo azzurro

La Polonia si riporta sotto e accorcia le distanze (16-13), poi un punto di Egonu e una schiacciata sbagliata polacca e due punti della Egonu riportano le azzurre sul più cinque 18-13

12:13

Muro di Paola Egonu: Italia a più sei

Muro spaventoso di Paola Egonu: Italia sul 15-9.

12:11

Sylla trascina l'Italia: 14-9

Prima una schiacciata, poi un ace: Sylla con due punti riporta l'Italia avanti: poi una schiacciata di Egonu fissa il punteggio sul 14-9.

12:10

Doppio errore di Egonu: 10-8

L'Italia si era portata sul 10-6, con un parziale importante. Un doppio errore di Paola Egonu (prima una schiacciata murata, poi una sul fondo) riportano la Polonia sotto.

12:07

Orro show a muro: Italia avanti 7-5

Due muri consecutivi di Orro portano l'Italia in vantaggio: 7-5 per gli azzurri. Lavarini, tecnico italiano che guida la Polonia, chiama time out.

12:05

Polonia avanti, Egonu trascina le azzurre

5-4 per la Polonia che mantiene un punto di vantaggio. Tra le azzurre ottimo inizio di Paola Egonu, che ha già realizzato due punti in schiacciata.

12:01

Si parte

Primo servizio all'Italia: inizia la sfida tra Italia e Polonia. Il sestetto azzurro è composto da Orro-Egonu, Sylla-Bosetti, Danesi-Fahr. Libero: De Gennaro.

11:58

Squadre in campo: al via gli inni nazionali

Italia e Polonia entrano in campo: si parte con gli inni nazionali.

11:49

Italia e il precedente da dimenticare

Le azzurre di Julio Velasco hanno perso contro la Polonia nel match d’apertura del round robin del torneo, giocato un mese fa. Ma in quell'occasione l'Italia era priva di numerose titolari, a differenza delle avversarie.

11:34

Velasco sulle alternative

Il ct azzurro parla delle alternative a disposizione: "Le ragazze che sono in panchina sono pronte, motivate e si allenano benissimo. Chi è in panchina ha un ruolo delicato e le nostre ragazze sono molto brave perché entrano bene in campo e sono per noi un’arma in più che mi auguro possa continuare a funzionare così bene".

11:28

Velasco: "Abbiamo qualche problema, ma ci giochiamo la finale"

Queste le parole del commissario tecnico azzurro prima della finale con la Polonia: "Ci giochiamo l’accesso in finale ed anche se qualche ragazza ha qualche problemino dobbiamo recuperare bene fisicamente. Detto questo siamo davvero molto contenti anche perché si trattava di un match da dentro o fuori e questo psicologicamente fa tutta la differenza del mondo. Dobbiamo restare con i piedi per terra, non essere euforici, siamo in semifinale ma dobbiamo ancora fare tanto e quindi dobbiamo restare calmi".

Bangkok - Thailandia