Starting Six: marcia d'avvicinamento a Parigi 2024

ROMA -Nella puntata odierna di Starting Six al femminile Pasquale Di Santillo volge lo sguardo alla nazionale di Velasco che, dopo aver vinto la VNL ha l’obbligo di mantenere la forma migliore in vista del torneo Olimpico. Dovrà essere bravo il CT a tenere sulla corda tutte le giocatrici a disposizione, alternando allenamenti, brevi periodi di riposo e lavoro in sala pesi, in attesa dell’amichevole del 9 luglio con la Serbia in programma a Palazzo Wanny a Firenze. Un test importante ma comunque lontano dall’esordio parigino che avverrà solo il 28 luglio contro la Repubblica Domenicana. Velasco dovrà inoltre sciogliere tutti i nodi e definire l’elenco delle giocatrici che faranno parte della spedizione Olimpica, lasciando dolorosamente a casa una delle 14 portate in ritiro a Cervia.

Dalla pallavolo indoor al beach volley per parlare dei sorteggi del torneo Olimpico che vedrà Valentina Gottardi e Marta Menegatti inserite nella Pool A insieme alle brasiliane, coppia numero 1 del tabellone, Ana Patrícia/Duda, le spagnole Liliana/Paula e le egiziane Marwa/D. Elghobashy. Rimanendo al beach la Cev ha anche reso note le pool dei campionati Europei che si giocheranno dopo Parigi 2024, dal 13 al 18 agosto. Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono state inserite nella Pool D insieme alle francesi Clemence Vieira e Aine Chamerau, alle finlandesi Taru Lahti-Liukkonen e Niina Ahtiainen e all’altra coppia azzurra composta da Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. L’altra coppia federale formata da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin se la vedrà invece nella Pool B contro le forti olandesi Raisa Schoon e Katja Stam, le tedesche Sarah Schneider e Margareta Kozuch e le ucraine Marina Hladun e Tetiana Lazarenko.

In Match&Play Eleonora D’Alessandro ci riporta all’interno dei Palazzetti perché l’Italia Under 22 è pronta a scendere in campo contro Lettonia per il match d’esordio dei Campionati Europei di categoria al Palazzetto dello Sport di Lecce. L'Italia, inserita nella Pool I, giocherà poi contro Ucraina ed Turchia. Nell’altro girone, invece, scenderanno in campo a Copertino (LE) le nazionali di Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Serbia. A presentare la rassegna continentale la capitana Manuela Ribechi intervistata dai colleghi della Fipav.

Talent Scout ci porta a Corigliano-Rossano dove la rappresentativa del Lazio ha conquistato, battendo in finale la Lombardia per 2-0, ha conquistato per il secondo anno di fila, l’ Aequlibrium Cup-Trofeo delle Regioni riservato alle rappresentative Under 15.