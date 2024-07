Coppe europee: ecco i gironi delle squadre italiane femminili

ROMA- Sorteggi fortunati per Novara e Chieri che saltano i primi turni. In attesa dei preliminari, Conegliano con Resovia e Plovdiv, per Milano VakifBank e Kamnik mentre Scandicci pesca Bielsko-Biala e Stoccarda. Direttamente dalla sede CEV di Lussemburgo, oggi sono stati sorteggiati i gironi della prossima CEV Champions League e i primi accoppiamenti della CEV Cup e della CEV Challenge Cup: ripartirà a novembre la corsa delle italiane, che avranno l'onere e l'onore di difendere il triplete conquistato la passata stagione con Conegliano, Chieri e Novara.

Per quanto riguarda la massima competizione europea, le campionesse in carica dell'A.Carraro Imoco Conegliano di coach Daniele Santarelli sono state sorteggiate nella Pool A contro le polacche del Developres Resovia, le campionesse di Bulgaria del Plovdiv e una squadra che uscirà in ottobre dal turno preliminare di qualificazione tra le bosniache dello ZOK Gacko e le croate del Mladost Zagabria. La seconda classificata dell'ultima edizione, la Vero Volley Milano del nuovo coach Stefano Lavarini, scenderà in campo invece nella Pool C e se la vedrà, ancora una volta, con il VakifBank Istanbul e le slovene del Calcit Kamnik, oltre alla vincente del match del terzo round di qualificazione tra FC Porto e CV Gran Canaria. Infine, Pool E per Stephane Antiga e la sua Savino Del Bene Scandicci, che sfiderà le polacche del Bielsko-Biala, le tedesche dell'Allianz Stuttgart e la vincente del preliminare tra le macedoni del Rabotnicki Skopje e le rumene del CSO Voluntari. La fase a gironi scatterà nella settimana del 5-7 novembre, proseguirà la settimana successiva con la seconda giornata e tra il 26 e il 28 dello stesso mese con la terza. Match di ritorno in programma tra il 10 e il 12 dicembre e infine con due turni nella seconda e nella quarta settimana di gennaio.

Per quanto riguarda le altre due competizioni, sorteggio fortunato in CEV Cup per l'Igor Gorgonzola Novara di coach Lorenzo Bernardi, che salterà i sedicesimi di fase e attenderà comodamente agli ottavi (andata 26-28 novembre e ritorno 10-12 dicembre) la vincente del turno tra le polacche del Lodz e la perdente del preliminare di CEV Champions League tra il Porto e il Gran Canaria. Sorte simile in CEV Challenge Cup per coach Giulio Cesare Bregoli e la Reale Mutua Fenera Chieri '76, che cominceranno la loro avventura direttamente dai sedicesimi di finale (andata 5-7 e ritorno 12-14 novembre) affrontando la vincente dello scontro dei trentaduesimi tra le svizzere del Geneve Volley e le spagnole del Sant Cugat.